KNISTERN auf Hofgut Neuhof – Festival für Film, Feuer und Zukunft

Vom 7. bis 17. August 2025 verwandelt sich das idyllische Hofgut Neuhof bei Dreieich, mitten in der Natur vor den Toren Frankfurts, in einen Ort für Geschichten, Begegnung und neue Ideen.

DREIEICH, 10. Juli 2025 – Vom 7. bis 17. August 2025 verwandelt sich das idyllische Hofgut Neuhof bei Dreieich, mitten in der Natur vor den Toren Frankfurts, in einen Ort für Geschichten, Begegnung und neue Ideen. Das 10-tägige Sommerfestival KNISTERN auf Hofgut Neuhof bringt Menschen zusammen, die Lust haben, Zukunft neu zu denken – mit Open-Air-Kino, Feuer und Gesprächen, mit Tanz, Konzerten, Workshops und Kulinarik unter freiem Himmel.



Veranstaltet wird das Festival von der gemeinnützigen Feuerfreunde gGmbH aus Dreieich, hervorgegangen aus dem renommierten Performance-Kollektiv FIREDANCER, das 2024 mit dem BrandEx Award in Gold ausgezeichnet wurde.



Zentrum des Festivals: der FIREPLACE

Im Mittelpunkt steht der FIREPLACE – eine spektakuläre, temporäre Zeltarchitektur mit offener Feuerstelle, umgeben von Wiesen, Wäldern und weitem Himmel. Er dient als Bühne, Kino, Denkraum und Treffpunkt zugleich. Hier finden Workshops, Bildungsformate, Konzert und Filmvorführungen mit Gesprächen statt. FIREPLACE ist die größte mobile überdachte Feuerstelle der Welt.



Film. Feuer. Zukunft.

2025 liegt ein besonderer Fokus auf dem Medium Film: KNISTERN nutzt es als kreatives Werkzeug, um Fragen zu Demokratie, Nachhaltigkeit, Identität und Bildung emotional und partizipativ zu verhandeln. Gezeigt werden Arthouse-Produktionen und Dokumentarfilme – eingebettet in eine Atmosphäre, die zum Zuhören, Mitfühlen und Mitdenken einlädt.



Das KNISTERN auf Hofgut Neuhof findet im Rahmen der Reihe „Kunst der Freiheit – Freiheit der Künste“ des Kreises Offenbach mit der Unterstützung des Kulturfonds Frankfurt RheinMain statt.



Weitere Informationen:

www.knistern.eu

***



Über die Feuerfreunde gGmbH:



„Wo Algorithmen enden, beginnt Verbindung – mit der ältesten sozialen Technologie der Welt: dem Gespräch am Feuer.“



Die Feuerfreunde gGmbH ist ein gemeinnütziges Unternehmen mit Sitz in Dreieich, Hessen, das aus der renommierten Firedancer GmbH hervorgegangen ist. Firedancer wurde 2024 mit dem BrandEx Award in Gold ausgezeichnet. Die Feuerfreunde nutzen Feuer als Impulsgeber für Verbindung, gesellschaftliche Begegnung, demokratischen Dialog und kulturelle Bildung.



Unsere Veranstaltungen verbinden künstlerische Qualität mit sozialem Anspruch. Beispielsweise fördern wir Projekte wie „Demokratie rund ums Feuer (er)leben!“ in

Heusenstamm und das „Kopfknistern – Festival für Erzählkunst & Performance“ in Offenbach den demokratischen Dialog und die kulturelle Bildung.



Wir glauben an die Kraft von Begegnung und an das Feuer als verbindendes Element, als älteste soziale Technologie. Feuer schafft einen geschützten Raum, in dem

Menschen sich auf Augenhöhe begegnen können – unabhängig von Herkunft, Alter oder Position. Es bringt Menschen zusammen, schafft eine Atmosphäre der Aufmerksamkeit, des Vertrauens und Akzeptanz. Diese archaische Form des Zusammenseins nutzen wir praktisch und transferieren diese in andere Kontexte, um Gesprächsräume zu öffnen, in denen Verbindung entsteht. Zwischen Menschen, Themen und gesellschaftlichen Herausforderungen.



***

Pressekontakt:

Feuerfreunde gGmbH

Christian Robin Weiß

Philippseich 1

63303 Dreieich

Tel: +49 (0)6103-2706655

christian.weiss@feuerfreunde.eu

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Feuerfreunde gGmbH

Herr Christian Robin Weiß

Philippseich 1

63303 Dreieich

Deutschland

fon ..: +49 (0)6103-2706655

web ..: http://www.knistern.eu

email : christian.weiss@feuerfreunde.eu

Pressekontakt:

Feuerfreunde gGmbH

Herr Christian Robin Weiß

Philippseich 1

63303 Dreieich

fon ..: +49 (0)6103-2706655

email : christian.weiss@feuerfreunde.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Energy Plug Technologies Corp. expandiert in den US-Markt durch Lieferabkommen mit GGVentures of the Carolinas Sterling Metals gibt Privatplatzierung von Einheiten und Flow-through-Aktien bekannt