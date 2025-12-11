Kobrea entdeckt großen hydrothermalen Brekzienkörper im Cuprum Trend – Western Malargüe Mining District – Provinz Mendoza, Argentinien

Vancouver, British Columbia, 3. Februar 2026 / IRW-Press / Kobrea Exploration Corp. (CSE: KBX; FWB: F3I; OTCQB: KBXFF) (Kobrea oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass im Cuprum Trend, der sich auf dem Gelände der unternehmenseigenen Kupferprojekte Western Malargüe (das Konzessionsgebiet) befindet, ein 1.250 m x 500 m großer hydrothermaler Brekzienkörper entdeckt wurde. Kobrea hat das Recht auf den Erwerb sämtlicher Konzessionsanteile (100 %) an den sieben Projekten mit einer Gesamtfläche von 733 km2 in der südwestlich gelegenen argentinischen Provinz Mendoza (Einzelheiten siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 19. August 2024).

Die Zielerschließungsinitiative für Kobreas Kupferprojekte Western Malargüe startete im Dezember und wird parallel zu den Bohrungen bei El Perdido fortgesetzt, so CEO James Hedalen. Unser Team hat im Zielgebiet KBX-17 eine bisher unbekannte hydrothermale Brekzie mit einer Ausdehnung von 1.250 m x 500 m identifiziert, kartiert und beprobt. Die Brekzie weist eine Kupferanomalie auf. Proben, die in unmittelbarer Nähe des Brekzienkörpers aus dem dioritischen Wirtsgestein entnommen wurden, enthielten bis zu 1,6 % Kupfer. Unsere Feldgeologen vermuten, dass es sich bei diesem Ziel um eine senkrecht geschichtete, sulfidisch zementierte hydrothermale Brekzie handelt, die aus einem Porphyrsystem in der Tiefe stammt. Dieses Ergebnis unterstreicht das Explorationspotenzial dieses außergewöhnlichen Konzessionspakets und bestätigt unsere Explorationsthese, dass es in diesen Projekten noch mehr zu entdecken gibt, als von früheren Betreibern dargestellt wurde.

Zielgebiet KBX-17

Das Zielgebiet KBX-17 wurde erstmals im März 2025 von Kobrea identifiziert, als Feldteams von einer nahegelegenen Allradstraße (4×4-Road) aus eine mehrere Kilometer lange Farbanomalie bemerkten. Eine kurze Untersuchung führte zur Ermittlung von Proben aus dem dioritischen Intrusionsgestein, die mit sekundärem Biotit verwachsene Kupferkieseinschlüsse aufwiesen. Von früheren Betreibern liegen keine Hinweise oder Erwähnungen dieses Prospektionsgebiets vor, und bis dato wurden auch noch keine Bohrungen durchgeführt.

Ein Folgeprogramm im Zielgebiet KBX-17 mit detaillierten geologischen Kartierungen und Entnahmen von Gesteinssplittern wurde im Dezember 2025 abgeschlossen. Im Rahmen des Programms wurde ein 1.250 m x 500 m großer hydrothermaler Brekzienkörper abgegrenzt, der Zementationsspuren von Eisenoxiden und stellenweise – soweit noch erhalten – auch von massivem Pyrit aufweist. Die stark ausgelaugte und verwitterte hydrothermale Brekzie beherbergt eine Kupferanomalie; in zahlreichen Proben ist ein Kupfergehalt zwischen 161 ppm und 408 ppm zu beobachten. In unmittelbarer Nähe zum Brekzienkörper wurden Proben aus dem Wirtsgestein Diorit mit einem Kupfergehalt von bis zu 1,6 % entnommen. Die ausgedehnte hydrothermale Brekzie dringt in das dioritische Muttergestein ein, das sich als 4 km x 2 km großer Diorit-Intrusionskörper von ebenmäßiger Körnung präsentiert, der an der Kontaktstelle mit der hydrothermalen Brekzie eine propylitische Alterierung aufweist. Der Diorit-Intrusionskörper durchdringt seinerseits Sedimentgesteine aus dem oberen Jura, die zur Formation Tordillo gehören (Abbildung 1).

Mehrere weitere kleinere hydrothermale Brekzienkörper innerhalb des Diorit-Intrusionskörpers wurden kartiert, darunter eine 300 m x 150 m große Brekzie mit Magnetitzementation, deren Proben bis zu 223 ppm Kupfer aufweisen (Abbildung 2).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82835/Kobrea_030226_DEPRcom.001.png

Abbildung 1 – Geologische Karte des Zielgebiets KBX-17 mit den geochemischen Gesteinsmerkmalen (Kupfer).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82835/Kobrea_030226_DEPRcom.002.png

Abbildung 2 – Aufnahmen vom Zielgebiet KBX-17: A) Beispiel eines Ausbisses einer hydrothermalen Brekzie. B) Mit Eisenoxid zementierte Dioritklasten innerhalb der hydrothermalen Brekzie. C) Beispiel einer hydrothermalen Brekzie mit Magnetitzementen. D) Beispiel einer Chalkosin- und Malachitmineralisierung innerhalb des Dioritgesteins unmittelbar neben der Kontaktzone mit der ausgedehnten hydrothermalen Brekzie.

Das Zielgebiet KBX-17 liegt acht Kilometer von einer bestehenden Straße entfernt. Kobrea plant eine Messung mittels induzierter Polarisation, die das gesamte Explorationsziel abdecken wird, um nach einem möglicherweise darunterliegenden Porphyrsystem zu suchen. Das mit der Zielerschließung beauftragte Team ist derzeit im Porphyr-Kupfer-Gold-Prospektionsgebiet El Destino im Einsatz und wird sich systematisch über die Kupferprojekte Western Malargüe vorarbeiten, wo geologische Kartierungen und geochemische Probenahmen in mehreren Prospektionsgebieten im Maßstab von Porphyrlagerstätten absolviert werden.

QA/QC-Verfahren

Die Gesteinsprobenahme wurde von Feldgeologen von Kobrea durchgeführt. Im Rahmen des Feldkartierungsprogramms wurden repräsentative Proben von freiliegendem Gestein mit einem Gewicht zwischen 0,84 und 2,5 Kilogramm entnommen. Die Proben wurden zusammen mit einer eindeutigen Probenkennung in Polyethylenbeutel verpackt, und die Probenahmeinformationen wurden vor Ort aufgezeichnet. Die versiegelten Probenbeutel wurden von Mitarbeitern von Kobrea zu Alex Stewart International in Mendoza City, Argentinien, transportiert, wo die Proben gewogen, getrocknet, zerkleinert und pulverisiert wurden, um sie für die Analyse vorzubereiten. Alle Proben wurden mit dem Analysepaket ICP-MA-39 analysiert, wobei 0,2-Gramm-Teilproben einem 4-Säure-Aufschluss unterzogen und die Konzentrationen von 39 verschiedenen Elementen mit einer induktiv gekoppelten Plasma-Emissionsspektroskopie (ICP-OES) bestimmt wurden. Alle Proben wurden auch auf ihren Goldgehalt analysiert, wobei 30-Gramm-Teilproben einer Brandprobe unterzogen und mit Hilfe der Atomabsorptionsspektroskopie (AAS) analysiert wurden. Proben, die während der ICP-MA-39-Analyse einen zu hohen Kupfergehalt (>10.000 ppm) aufwiesen, wurden mit der ICP-ORE-Analyse erneut analysiert, wobei 0,2-Gramm-Teilproben in 100 ml einer Mischung aus stark oxidierenden Säuren aufgelöst und die Ergebnisse für 19 Elemente durch ICP-OES-Analyse mit einer höheren Nachweisgrenze bestimmt wurden.

Zusätzliche Qualitätskontroll- und Qualitätssicherungsmaßnahmen (QA/QC), einschließlich des Einfügens und der Analyse von Blind- und Standardproben, werden intern von Alex Stewart International Argentina in Mendoza, Argentinien, durchgeführt. Dabei handelt es sich um ein akkreditiertes Prüflabor, das den Anforderungen der Norm ISO/IEC 17025:2017 entspricht und unabhängig von Kobrea ist.

Qualifizierter Sachverständiger

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Rory Ritchie, P.Geo., VP – Exploration und Direktor von Kobrea, in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

Über Kobrea

Kobrea Exploration Corp. ist ein Mineralexplorations- und -erschließungsunternehmen, dessen Schwerpunkt der Erwerb und die Exploration von Basismetallprojekten ist. Kobrea besitzt das Recht, eine 100%ige Beteiligung an 7 Projekten mit mehr als 733 km2 Gesamtfläche im Südwesten der argentinischen Provinz Mendoza zu erwerben (Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Pressemitteilung des Unternehmens vom 19. August 2024). Die Konzessionsgebiete werden als aussichtsreich für Porphyr-Kupfer- und Porphyr-Kupfer-Gold-Lagerstätten erachtet. Bisher wurden mehrere Porphyr-Kupfer-Zielgebiete umrissen, die kilometerlange hydrothermale Alterations-Profile, eine anomale Kupfer±Gold±Molybdän-Geochemie, Quarz-Stockwerk-Erzgänge, örtliche hydrothermale Brekzien und dazitische bis dioritische Porphyr-Intrusionen aus dem Miozän aufweisen. Kobrea besitzt außerdem eine 100%ige Beteiligung am Upland Copper Project in der kanadischen Provinz British Columbia.

Weitere Informationen finden Sie in den Unterlagen des Unternehmens, die Sie unter www.sedarplus.ca einsehen können.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

Per: James Hedalen

James Hedalen

CEO und Direktor

Ansprechpartner

James Hedalen

CEO und Direktor

Mobil: (778) 322-9066

E-Mail: James@kobreaexploration.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze in Bezug auf das Unternehmen, darunter Aussagen zu: geologischen Interpretationen, dem Potenzial für ein Porphyr-System in der Tiefe, der Prospektivität der Konzessionsgebiete des Unternehmens und geplanten Explorationsaktivitäten wie der induzierten Polarisationsuntersuchung und den Arbeiten in den Kupferprojekten El Destino und Western Malargüe. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind im Allgemeinen an Begriffen wie glauben, projizieren, anstreben, erwarten, antizipieren, schätzen, beabsichtigen, Strategie, Zukunft, Gelegenheit, planen, können, sollten, werden, würden und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen beruhen, angemessen sind, sollte man sich nicht vorbehaltlos auf die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen verlassen, da das Unternehmen keine Garantie dafür geben kann, dass sie sich als richtig erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen zukünftigen Ereignisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen verlangt.

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für ihre Angemessenheit oder Richtigkeit.

