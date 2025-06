Kodiak beginnt 2025 Explorationsprogramm auf dem MPD-Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt

18. Juni 2025 – Vancouver, British Columbia – Kodiak Copper Corp. (das „Unternehmen“ oder „Kodiak“) (TSX-V: KDK, OTCQB: KDKCF, Frankfurt: 5DD1) meldet heute, dass das Unternehmen sein vollständig finanziertes Explorationsprogramm 2025 auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt MPD im Süden von British Columbia begonnen hat. Das Programm wird Bohrungen zur Unterstützung der Ressourcendefinition und Felduntersuchungen zur weiteren Bewertung bekannter mineralisierter Zonen sowie vorrangiger Explorationsziele umfassen.

Höhepunkte

– Kodiak bohrt etwa 5.500 Meter in drei mineralisierten Zonen: West, Adit und South (Abbildungen 1 und 2). Insgesamt sind 39 Bohrlöcher geplant.

– Die Bohrungen dienen zur Unterstützung der Ressourcenschätzung für diese drei mineralisierten Zonen, die im Herbst nach Erhalt der Analyseergebnisse abgeschlossen wird. Zusammen mit der Ressourcenschätzung der ersten vier mineralisierten Zonen Gate, Ketchan, Man und Dillard die in Kürze veröffentlicht wird, vervollständigt dies die erste Ressourcenschätzung für das MPD-Projekt.

– Die Bohrungen werden mit einem Diamantbohrgerät und einem Reverse-Circulation-Bohrgerät durchgeführt und beinhalten das Twinning ausgewählter historischer Bohrlöcher sowie die Verbesserung der Abdeckung in Gebieten mit geringerer Bohrdichte.

– Das Programm 2025 umfasst auch geologische Kartierungen und Schürfungen rund um die Ressourcenzonen, um Gebiete für weitere Infill- und Step-Out-Bohrungen zu priorisieren und die Modellierung zu unterstützen.

– Bei den Feldarbeiten werden auch ausgewählte neue Zielgebiete evaluiert, darunter neue VRIFY-Interessengebiete und vorrangige Ziele, die im Rahmen des Explorationsprogramms 2024 von Kodiak bestimmt wurden. Abbildung 2

Claudia Tornquist, President und CEO von Kodiak, sagte: „Wir freuen uns, das diesjährige Explorationsprogramm bei MPD zu beginnen, mit einem ersten Schwerpunkt auf Bohrungen, die zur Unterstützung unserer ersten Ressourcenschätzung erforderlich sind. Zusätzliche Feldarbeiten zur Vorbereitung der nächsten Bohrrunde werden Ziele priorisieren, die das Potenzial haben, bekannte mineralisierte Zonen zu erweitern und neue zu entdecken. Während wir auf unsere erste Ressourcenschätzung hinarbeiten – ein wichtiger Meilenstein und Wertkatalysator für unser Unternehmen – sind wir gut positioniert, um einen außergewöhnlichen Wert für unsere Aktionäre zu schaffen, und das in einem Kupfermarkt, der zunehmend von einer drohenden Angebotsverknappung und dem dringenden Bedarf an neuen Entdeckungen bestimmt wird.“

Abbildung 1: Karte der Ressourcenbohrungen 2025 – Projekt MPD – Südliches British Columbia.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80036/KDK_061825_DEPRcom.001.png

Die Feldarbeiten im Jahr 2025 werden Schürfungen und geologische Kartierungen um bekannte Zonen sowie neue vorrangige Zielgebiete umfassen, einschließlich neuer VRIFY Areas of Interest („AOI“) und Anomalien, die im Rahmen des Feldprogramms von Kodiak im Jahr 2024 identifiziert wurden.

– VRIFY AI hat fünf neue AOI’s auf den MPD Northwest Claims identifiziert, die Kodiak im Jahr 2024 erworben hat (siehe Pressemitteilung vom 16. September 2024). Abbildungen 2 & 3

– Eine AOI befindet sich in der Nähe der Zone Ketchan, einer der Zonen, die Teil der ersten Ressourcenschätzung bei MPD sein wird, und könnte eine Erweiterung dieser Zone anzeigen.

– Bei vier weiteren AOIs handelt es sich um neue vorrangige Gebiete, die mit historisch bebohrten mineralisierten Zielgebieten oder kartierten aussichtsreichen Geologien in Verbindung stehen.

– Die im Jahr 2024 durchgeführte 3D-Untersuchung mit induzierter Polarisation (3D-IP) identifizierte mehrere Anomalien mit hohen Wiederaufladbarkeitswerten, die mit einer kilometerlangen Kupferanomalie im Boden in den beiden historisch bebohrten Zielgebieten Dillard East und Star in Zusammenhang stehen (siehe Pressemitteilung vom 6. Februar 2025) und durch geologische Kartierungen und Schürfungen weiter untersucht werden sollen. Abbildungen 2 & 4.

– Anfang Juni wurde eine hochauflösende luftgestützte LiDAR- und Orthofoto-Untersuchung über MPD geflogen, um die geologische Kartierung und Interpretation der Ressourcenzonen zu unterstützen und die Evaluierung anderer Ziele zu fördern.

Abbildung 2: Projektgebiete und Explorationsziele – MPD-Projekt, Südliches British Columbia.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80036/KDK_061825_DEPRcom.002.png

Abbildung 3: VRIFY-Areas of Interest für weitere Arbeiten im Jahr 2025

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80036/KDK_061825_DEPRcom.003.png

Abbildung 4: 3D-IP- und Cu-im-Boden-Anomalien für weitere Arbeiten im Jahr 2025 – Ziele Dillard East/Star.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80036/KDK_061825_DEPRcom.004.png

MPD ist ein großes Landpaket (344 Quadratkilometer), das sich in der Nähe mehrerer in Betrieb befindlicher Minen im südlichen Quesnel Terrane, dem wichtigsten Kupfer-Gold-produzierenden Gürtel von British Columbia, befindet. Das Projekt befindet sich auf halbem Weg zwischen den Städten Merritt und Princeton und ist das ganze Jahr über zugänglich und verfügt über eine hervorragende Infrastruktur.

Dave Skelton, P.Geo. (AB), Vice President Exploration und die qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung genehmigt und überprüft. Die historischen Arbeiten, auf die hier Bezug genommen wird, stammen nach Ansicht von Kodiak aus zuverlässigen Quellen, die den damaligen Industriestandards entsprachen, und basieren auf der Überprüfung der verfügbaren Dokumentation. Das Unternehmen hat jedoch bisher keine Explorationsarbeiten bei Aspen Grove durchgeführt oder alle historischen Arbeiten von unabhängiger Seite validiert.

Für das Board of Directors:

Kodiak Copper Corp.

Claudia Tornquist

President & CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Nancy Curry, VP Corporate Development

ncurry@kodiakcoppercorp.com

+1 (604) 646-8362

KODIAK COPPER CORP.

Suite 1020, 800 West Pender Street

Vancouver, BC, V6C 2V6

Tel: +1 604.646.8351

Über Kodiak Copper Corp.

Kodiak konzentriert sich auf seine zu 100 % unternehmenseigenen Kupfer-Porphyr-Projekte in Kanada und den USA, die bereits in der Vergangenheit bebohrt wurden und bekannte Mineralfunde mit dem Potenzial für großflächige Lagerstätten aufweisen. Das fortgeschrittenste Projekt des Unternehmens ist das MPD-Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt im produktiven Quesnel Terrane im südlichen Zentrum von British Columbia (Kanada), einem Bergbaugebiet mit produzierenden Minen und einer hervorragenden Infrastruktur. MPD weist alle Merkmale eines bedeutenden, multizentrischen Porphyrgebiets mit dem Potenzial zu einer Weltklasse-Mine auf. Die bisherigen Arbeiten haben mehrere bedeutende mineralisierte Zonen auf dem Grundstück abgegrenzt, darunter mehrere Zonen mit hochgradigen Mineralisierungen in oberflächennaher Lage. Eine erste Ressourcenschätzung für MPD ist für 2025 geplant. Da die bekannten mineralisierten Zonen erweitert werden können und weitere Zielgebiete noch nicht erkundet wurden, setzt Kodiak die systematische Exploration des Projekts fort, um kritische Masse aufzubauen und die nächste Entdeckung zu machen. Das Unternehmen besitzt außerdem das Kupfer-Molybdän-Silber-Porphyr-Projekt Mohave in Arizona (USA) in der Nähe der Weltklasse-Mine Bagdad.

Gründer und Vorsitzender von Kodiak ist Chris Taylor, der für seine erfolgreichen Goldfunde mit Great Bear Resources bekannt ist. Kodiak ist außerdem Teil der Discovery Group unter der Leitung von John Robins, einem der erfolgreichsten Bergbauunternehmer Kanadas.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussage (Safe Harbor-Erklärung): Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Mit der Verwendung von Begriffen wie prognostizieren, planen, fortsetzen, erwarten, schätzen, Ziel, können, werden, prognostizieren, sollten, vorhersagen, Potenzial und ähnlichen Ausdrücken soll auf zukunftsgerichtete Aussagen hingewiesen werden. Insbesondere sind in dieser Pressemeldung zukunftsgerichtete Aussagen über die Explorationspläne des Unternehmens enthalten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, angemessen sind, sollten solche zukunftsgerichteten Aussagen nicht überbewertet werden, da das Unternehmen nicht garantieren kann, dass sich diese als richtig erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen, basieren sie für gewöhnlich auf Annahmen und bergen sowohl Risiken als auch Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten aufgrund einer Reihe von Annahmen, Faktoren und Risiken erheblich von den aktuellen Erwartungen abweichen. Zu diesen Annahmen und Risiken zählen unter anderem auch Annahmen und Risiken in Verbindung mit der Lage an den Aktienmärkten sowie Annahmen und Risiken im Hinblick auf den Erhalt der Genehmigungen seitens der Behörden und Aktionäre.

Die Unternehmensführung hat die oben zusammengefassten Risiken und Annahmen in Zusammenhang mit den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung angeführt, um den Lesern einen umfassenderen Einblick in die zukünftige Betriebstätigkeit des Unternehmens zu bieten. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens könnten erheblich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Es kann daher nicht garantiert werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen angekündigten Ereignisse tatsächlich eintreten bzw. kann bei deren Eintreten nicht auf irgendwelche Vorteile für das Unternehmen geschlossen werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und das Unternehmen hat, sofern nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert, keine Absicht oder Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung jeglicher zukunftsgerichteter Aussagen, sei es aufgrund von neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen bzw. Ergebnissen oder anderen Faktoren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite.

