Kodiak informiert über 10,5-Millionen-CAD-Finanzierung und neuen strategischen Aktionär

14. September 2020 – Vancouver, British Columbia – Kodiak Copper Corp. (das Unternehmen oder Kodiak) (TSX-V: KDK) freut sich bekannt zu geben, dass die Firma Teck Resources Limited (Teck) ein strategischen Investment, über eine Privatplatzierung (Platzierung) getätigt hat.

Hier die wichtigsten Eckdaten:

– Kodiak stärkt seine Aktionärsbasis durch die Aufnahme von Teck, Kanadas größtem diversifiziertem Rohstoffunternehmen, mit einer Beteiligung von 9,9 %.

– Das Investment versorgt Kodiak mit Mitteln zur Finanzierung seines laufenden Arbeitsprogramms im unternehmenseigenen Kupfer-Gold-Porphyrprojekt MPD im Süden der Provinz British Columbia und zur Ausweitung des Bohrprogramms.

Claudia Tornquist, President und CEO von Kodiak, meint: Kodiak heißt die Firma Teck herzlich als Aktionär willkommen. Tecks Beteiligung ist für uns eine maßgebliche Unterstützung sowohl für das Projekt MPD als auch für die Firmenführung von Kodiak. Mit dem Erlös aus dieser Privatplatzierung werden wir in der Lage sein, in den Jahren 2020 und 2021 unsere jüngsten Entdeckungen in der Gate Zone weiter auszubauen und noch andere Porphyrziele im Konzessionsgebiet MPD zu erkunden.

Die Platzierung besteht aus 1.038.868 Stammaktien des Unternehmens zum Preis von 1,95 CAD pro Aktie; voraussichtlich werden zusätzlich 3.013.839 Flow-Through-Stammaktien des Unternehmens über ein Charity Flow-Through-Arrangement zum Durchschnittspreis von 2,82 CAD pro Aktie (Kosten für Teck: 1,95 CAD pro Aktie) platziert. Der Gesamtbruttoerlös beträgt rund 10,5 Millionen CAD. Im Anschluss an die Platzierung hält Teck rund 9,9 % des nicht verwässerten Stammaktienkapitals von Kodiak, das sich derzeit in Umlauf befindet.

In Zusammenhang mit der Platzierung hat Kodiak zugestimmt, Teck ein Kapitalbeteiligungsrecht einzuräumen, um sein anteiliges Eigentum am Unternehmen aufrechtzuerhalten.

Der Erlös aus der Platzierung wird für die weitere Erschließung des unternehmenseigenen Projekts MPD und andere Rohstoffprojekte sowie für allgemeine betriebliche Zwecke verwendet.

Die Privatplatzierung wird voraussichtlich am bzw. um den 6. Oktober 2020 geschlossen. Der Abschluss erfolgt vorbehaltlich der Ausverhandlung und Ausfertigung der endgültigen Vertragsunterlagen sowie des Erhalts aller behördlichen Zulassungen, einschließlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange. Alle im Rahmen dieser Platzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlich vorgeschriebenen Haltedauer von vier Monaten und einem Tag. In Zusammenhang mit der Finanzierung wurden keine Gebühren bezahlt.

Nähere Informationen erhalten Sie über Knox Henderson, Investor Relations (Tel. 604-551-2360 bzw. khenderson@kodiakcoppercorp.com.

Für das Board of Directors:

Kodiak Copper Corp.

Claudia Tornquist

President & CEO

Über Kodiak Copper Corp.

Kodiak ist auf seine Kupfer-Porphyr-Projekte in Kanada und den USA fokussiert, an denen das Unternehmen sämtliche Eigentumsanteile hält. Das fortgeschrittenste Projekt des Unternehmens ist das Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt MPD im ertragreichen Quesnel Trough im südlichen Zentrum der kanadischen Provinz British Columbia, wo das Unternehmen 2020 hochgradige Mineralisierung entdeckt hat. Kodiak ist außerdem im Besitz des Kupfer-Molybdän-Silber-Porphyr-Projekts Mohave in Arizona (USA) unweit der erstklassigen Mine Bagdad. Beide Porphyrprojekte von Kodiak wurden in der Vergangenheit bebohrt und weisen bekannte Mineralentdeckungen mit dem Potenzial für große Lagerstätten auf.

Als Gründer und Chairman von Kodiak zeichnet Chris Taylor verantwortlich, der für seine erfolgreichen Goldentdeckungen bei Great Bear Resources bekannt ist. Kodiak ist überdies Teil der Discovery Group, die von John Robins, einem der erfolgreichsten Bergbauunternehmer in Kanada, geleitet wird.

KODIAK COPPER CORP.

TSX-V: KDK

Suite 1020, 800 West Pender Street

Vancouver, BC, V6C 2V6

Tel: 604.646.8351

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen (Safe Harbor-Erklärung): Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Mit der Verwendung von Begriffen wie prognostizieren, planen, fortsetzen, erwarten, schätzen, Ziel, können, werden, prognostizieren, sollten, vorhersagen, Potenzial und ähnlichen Ausdrücken soll auf zukunftsgerichtete Aussagen hingewiesen werden Insbesondere sind in dieser Pressemeldung zukunftsgerichtete Aussagen zu den Explorations- und Finanzierungsplänen des Unternehmens enthalten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, angemessen sind, sollten solche zukunftsgerichteten Aussagen nicht überbewertet werden, da das Unternehmen nicht garantieren kann, dass sich diese als richtig erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen, basieren sie für gewöhnlich auf Annahmen und bergen sowohl Risiken als auch Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten aufgrund einer Reihe von Annahmen, Faktoren und Risiken erheblich von den aktuellen Erwartungen abweichen. Zu diesen Annahmen und Risiken zählen unter anderem auch Annahmen und Risiken in Verbindung mit der Lage an den Aktienmärkten sowie Annahmen und Risiken im Hinblick auf den Erhalt der Genehmigungen seitens der Behörden und Aktionäre.

Die Unternehmensführung hat die oben zusammengefassten Risiken und Annahmen in Zusammenhang mit den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung angeführt, um den Lesern einen umfassenderen Einblick in die zukünftige Betriebstätigkeit des Unternehmens zu bieten. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens könnten erheblich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Es kann daher nicht garantiert werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen angekündigten Ereignisse tatsächlich eintreten bzw. kann bei deren Eintreten nicht auf irgendwelche Vorteile für das Unternehmen geschlossen werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und das Unternehmen hat, sofern nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert, keine Absicht oder Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung jeglicher zukunftsgerichteter Aussagen, sei es aufgrund von neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen bzw. Ergebnissen oder anderen Faktoren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite.

