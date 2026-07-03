Kölner Juristin gewinnt Excellence Award mit Vortrag über transgenerationale Traumata

Der Excellence Award würdigt eine Botschaft, die Mut macht: Anna Sokolowska zeigt, warum transgenerationale Traumata nicht das Ende, sondern der Anfang von Veränderung sein können.

Excellence Award für Kölner Speakerin: „Auch transgenerationale Traumata müssen kein Endpunkt sein.“

MASTERSHAUSEN, 03. Juli 2026 – Die Kölner Volljuristin, Keynote Speakerin und Autorin Anna Sokolowska wurde beim 15. Internationalen Speaker Slam in Mastershausen mit dem Excellence Award ausgezeichnet. Mit ihrer vierminütigen Rede über transgenerationale Traumata, Resilienz und persönliches Wachstum überzeugte sie Jury und Publikum.

„Unsere Geschichte beginnt nicht mit uns. Aber wir entscheiden, wie sie weitergeht.“

Mit dieser Botschaft berührte Anna Sokolowska das Publikum. Als Nachfahrin von Holocaust-Überlebenden beschäftigt sie sich mit der Frage, wie belastende Erfahrungen früherer Generationen das Leben ihrer Nachkommen prägen können. Ihre eigene Lebensgeschichte führte sie viele Jahre auf die Suche nach den Ursachen für Ängste und Schlafstörungen.

Erst die intensive Auseinandersetzung mit ihrer Familiengeschichte sowie wissenschaftlichen Erkenntnissen über transgenerationale Traumata wurde für sie zum Wendepunkt. Sie beschreibt, dass sie dadurch die Ängste und Schlafstörungen, die sie viele Jahre begleitet hatten, überwinden konnte und heute wieder frei und selbstbestimmt lebt.

Heute verbindet die Volljuristin persönliche Erfahrungen mit wissenschaftlichen Erkenntnissen und zeigt in ihren Vorträgen, dass Menschen ihre Geschichte verstehen können, ohne von ihr bestimmt zu werden.

„Auch transgenerationale Traumata müssen kein Endpunkt sein. Sie können der Beginn eines neuen Lebens werden. Was wir geerbt haben, muss nicht bestimmen, wie wir leben.“

Immer mehr Menschen beschäftigen sich mit der Frage, wie familiäre Erfahrungen über Generationen hinweg nachwirken können. Anna Sokolowska greift dieses gesellschaftlich relevante Thema auf und verbindet wissenschaftliche Erkenntnisse mit ihrer persönlichen Geschichte. Mit ihren Vorträgen möchte sie Menschen Mut machen, ihre Vergangenheit nicht als Grenze, sondern als Ausgangspunkt für persönliches Wachstum zu verstehen.

Die Auszeichnung beim Internationalen Speaker Slam markiert einen weiteren Meilenstein ihrer Laufbahn. Aufgrund ihres ausgezeichneten Auftritts wurde Anna Sokolowska vom Expertenportal für einen Speaker-Auftritt in New York im Jahr 2027 ausgewählt.

Ebenfalls 2027 erscheint ihr erstes Buch „Diese Angst ist nicht meine“. Darin verbindet sie ihre persönliche Geschichte mit Erkenntnissen über transgenerationale Traumata und zeigt, wie Menschen belastende familiäre Prägungen besser verstehen und ihren eigenen Lebensweg bewusst gestalten können.

„Unsere Geschichte beginnt nicht mit uns. Aber wir entscheiden, wie sie weitergeht.“ Mit dieser Botschaft möchte Anna Sokolowska Menschen inspirieren, Schicksalsschläge nicht als Endpunkt, sondern als Ausgangspunkt für Veränderung, Resilienz und persönliches Wachstum zu begreifen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Anna Sokolowska

Frau Anna Sokolowska

Am Eichelberg 17

Köln 50767

Deutschland

fon ..: 017624140500

web ..: https://www.annasokolowska.de/

email : kontakt@annasokolowska.de

Anna Sokolowska ist Volljuristin, Keynote Speakerin und Autorin. In ihren Vorträgen verbindet sie persönliche Erfahrungen mit wissenschaftlichen Erkenntnissen zu transgenerationalen Traumata, Resilienz und persönlicher Entwicklung. 2026 wurde sie beim Internationalen Speaker Slam mit dem Excellence Award ausgezeichnet und für einen Speaker-Auftritt in New York 2027 ausgewählt. Ihr Buch „Diese Angst ist nicht meine“ erscheint 2027.

Pressekontakt:

Anna Sokolowska

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