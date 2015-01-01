Pressemitteilung Lauenstein Confiserie: Weihnachten kann warten? Die Schokolade nicht!

7. bis 13. Juli 2026. Die Lauenstein Confiserie startet den süßesten Frühbucher-Deal des Sommers

Ludwigsstadt, 6. Juli 2026 – Während andere noch ihren Sommerurlaub planen, denken die ersten bereits an Weihnachten. Was bei Flugreisen und Hotels längst selbstverständlich ist, hält jetzt auch in der Welt der Schokolade Einzug: Früh buchen lohnt sich.

Die Lauenstein Confiserie startet mit einem augenzwinkernden Frühbucher-Angebot in die Adventssaison und beweist, dass man sich auf die schönste Zeit des Jahres ruhig schon im Juli freuen darf. Schließlich gilt auch bei Adventskalendern: Die beliebtesten Modelle sind oft schneller vergriffen, als man „Frohe Weihnachten“ sagen kann.

Vom 7. bis 13. Juli 2026 profitieren Genießer deshalb von attraktiven Angeboten auf zwei der beliebtesten Adventskalender. Der elegante Kristalle-Adventskalender gefüllt mit köstlichsten Mini-Pralinen ist für 9,95 Euro erhältlich und sorgt Tag für Tag mit feinen, kleinen Trüffeln und Pralinés für kleine Genussmomente. Wer schon heute Geschenke für Familie, Freunde oder Kolleginnen und Kollegen sichern möchte, findet außerdem im liebevoll gestalteten Adventskalender „Bühne Deutschland“ mit alkoholfreien Pralinen und Trüffeln zum Aktionspreis von 24,95 Euro eine besondere Überraschung für die Vorweihnachtszeit.

Denn eines ist sicher: Weihnachten kommt auch in diesem Jahr wieder schneller als gedacht. Wer jetzt zugreift, kann sich entspannt zurücklehnen und den Sommer genießen, während die süßen Überraschungen für den Advent bereits gesichert sind.

Die Adventskalender sind während der Aktionswoche vom 7. bis 13. Juli 2026 online unter www.lauensteiner.de erhältlich.

Lauensteiner Adventskalender „Bühne“ Deutschland, 300g | 23-fach sortiert

ohne Alkohol 24,95, Euro

Lauensteiner Adventskalender Mini-Pralinen, 150g | 2-fach sortiert

ohne Alkohol 9,95 Euro

Das gesamte Sortiment der Lauenstein Confiserie ist online unter lauensteiner.de erhältlich; im Werksverkauf der Fischbachsmühle in Ludwigsstadt gehört dazu außerdem ein Café mit der längsten Pralinentheke Oberfrankens.

Über die Lauenstein Confiserie

Als Geschenk und Zeichen der Wertschätzung haben Pralinen eine lange Tradition. Doch auch qualitätsbewusste Genießer verwöhnen sich selbst gern mit einem echten Stück süßer Handwerkskunst. Die Lauenstein Confiserie steht seit 1964 für feinste Confiseriekunst, handwerkliche Qualität und ausgesuchte Rohstoffe. Das Sortiment reicht von Pralinen à la Carte über edle Schokoladentafeln bis hin zu saisonalen Editionen und innovativen Neuprodukten.

Mit ihrem 60-jährigen Jubiläum hat die Lauenstein Confiserie 2025 ein bedeutendes Kapitel ihrer Unternehmensgeschichte geschrieben und gleichzeitig wichtige Weichen für die Zukunft gestellt. Sichtbares Zeichen dieser Entwicklung ist die Fischbachsmühle bei Ludwigsstadt, deren historisches Ensemble umfassend aufgewertet wurde. Sie vereint Café, Werksverkauf und Erlebniswelt unter einem Dach und lädt Besucher dazu ein, die Welt der Schokolade mit allen Sinnen zu entdecken.

Ein weiterer Meilenstein ist die modernisierte Gläserne Manufaktur mit integrierter Bean to Bar-Fertigung. Hier begleitet das Team den gesamten Entstehungsprozess der Schokolade – von der Kakaobohne bis zum fertigen Produkt. In transparenter Handwerksarbeit entstehen dort unter anderem die Schokoladen der Marke JAKAO sowie die kreativen Schokoladenkunstwerke von Kreolade. Beide Marken stehen für Innovationsfreude, hochwertige Zutaten und authentischen Schokoladengenuss. Weitere Informationen unter www.jakao.de und www.kreolade.de.

Mit rund 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die Lauenstein Confiserie heute ein international tätiger Familienbetrieb, der seine fränkischen Wurzeln pflegt, gleichzeitig neue Wege beschreitet und Genuss immer wieder neu interpretiert.

Weitere Informationen unter www.lauensteiner.de

Kontaktdaten:

Lauenstein Confiserie, Confiserie Burg Lauenstein GmbH, Lauensteiner Strasse 41,

96337 Ludwigsstadt; Tel. +49 – 92 63-945 0; Info@lauensteiner.de; lauensteiner.de

Pressekontakt Michaela Rosien PR:

Michaela Rosien, Sankt Anna Platz 1a, D-80538 München

mobile +49-173-29 177 92; m.rosien@michaelarosien-pr.de, michaelarosien-pr.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Michaela Rosien PR

Frau Michaela Rosien

St. Anna Platz 1a

80538 München

Deutschland

fon ..: 01732917792

web ..: http://www.michaelarosien-pr.de

email : m.rosien@michaelarosien-pr.de

Pressekontakt:

Michaela Rosien PR

Frau Michaela Rosien

St. Anna Platz 1a

80538 München

fon ..: 01732917792

web ..: http://www.michaelarosien-pr.de

email : m.rosien@michaelarosien-pr.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Ciauru gewinnt die zweite Ausgabe des „Reply AI Music Contest“ Zellanalyse Augsburg: Praxis Manuela Wimmer in Bobingen stärkt Zellgesundheit