Kommunikationstafeln machen Spielplätze inklusiver – Verständigung ohne Worte

Immer mehr Spielplätze setzen auf Kommunikationstafeln, damit sich alle Kinder miteinander verständigen und spielen können – unabhängig von Sprache, Behinderung oder Herkunft.

Die Tafeln zeigen farbige Symbole für Begriffe wie „rutschen“, „spielen“ oder „Stopp“. Ein kurzer Fingerzeig genügt – Worte sind nicht nötig.

Einfache Idee, große Wirkung

Zielgruppe: Kinder mit Sprachentwicklungsverzögerung, Autismus, neurologischen oder geistigen Beeinträchtigungen sowie Kinder mit nicht-deutscher Muttersprache, schüchterne Kinder oder solche, die neu auf dem Spielplatz sind, profitieren davon.

Funktionsweise: Durch Zeigen auf Symbole lassen sich Wünsche wie „noch mal!“, „Darf ich mitspielen?“ oder „Stopp“ schnell und eindeutig ausdrücken.

Kosten: Fertige Tafeln mit 66 METACOM-Symbolen sind ab rund 70 Euro beim Autismusverlag als PDF oder in den Formaten A1/A0 erhältlich. Viele Kommunen, Fördervereine oder Unternehmen finanzieren die Tafeln über Spenden und Förderprogramme.

Bereits im Einsatz

Kommunikationstafeln sind unter anderem auf Spielplätzen in Bottrop, Sinsheim (alla hopp!-Anlage), Schwerin, Steinfurt und Eslohe installiert. Die Nachfrage wächst, doch eine flächendeckende Versorgung steht noch aus.

Auf spielplatztreff.de gezielt finden

Das Online-Portal Spielplatztreff.de verzeichnet Spielplätze in ganz Deutschland. Über das Ausstattungsmerkmal „Kommunikationstafel / Unterstützte Kommunikation“ lassen sich geeignete Plätze filtern. Neue Standorte können kostenlos eingetragen werden, um das Angebot für Familien sichtbarer zu machen.

Es braucht mehr Kommunikationstafeln auf Spielplätzen, denn: Jede Tafel signalisiert, dass alle Kinder willkommen sind – bei überschaubaren Kosten und großem Zugewinn an Teilhabe und Freude.

Zum gesamten Beitrag im Spielplatztreff-Blog

