  • Kommunikationstafeln machen Spielplätze inklusiver – Verständigung ohne Worte

    Immer mehr Spielplätze setzen auf Kommunikationstafeln, damit sich alle Kinder miteinander verständigen und spielen können – unabhängig von Sprache, Behinderung oder Herkunft.

    BildDie Tafeln zeigen farbige Symbole für Begriffe wie „rutschen“, „spielen“ oder „Stopp“. Ein kurzer Fingerzeig genügt – Worte sind nicht nötig.

    Einfache Idee, große Wirkung

    Zielgruppe: Kinder mit Sprachentwicklungsverzögerung, Autismus, neurologischen oder geistigen Beeinträchtigungen sowie Kinder mit nicht-deutscher Muttersprache, schüchterne Kinder oder solche, die neu auf dem Spielplatz sind, profitieren davon.

    Funktionsweise: Durch Zeigen auf Symbole lassen sich Wünsche wie „noch mal!“, „Darf ich mitspielen?“ oder „Stopp“ schnell und eindeutig ausdrücken.

    Kosten: Fertige Tafeln mit 66 METACOM-Symbolen sind ab rund 70 Euro beim Autismusverlag als PDF oder in den Formaten A1/A0 erhältlich. Viele Kommunen, Fördervereine oder Unternehmen finanzieren die Tafeln über Spenden und Förderprogramme.

    Bereits im Einsatz

    Kommunikationstafeln sind unter anderem auf Spielplätzen in Bottrop, Sinsheim (alla hopp!-Anlage), Schwerin, Steinfurt und Eslohe installiert. Die Nachfrage wächst, doch eine flächendeckende Versorgung steht noch aus.

    Auf spielplatztreff.de gezielt finden

    Das Online-Portal Spielplatztreff.de verzeichnet Spielplätze in ganz Deutschland. Über das Ausstattungsmerkmal „Kommunikationstafel / Unterstützte Kommunikation“ lassen sich geeignete Plätze filtern. Neue Standorte können kostenlos eingetragen werden, um das Angebot für Familien sichtbarer zu machen.

    Es braucht mehr Kommunikationstafeln auf Spielplätzen, denn: Jede Tafel signalisiert, dass alle Kinder willkommen sind – bei überschaubaren Kosten und großem Zugewinn an Teilhabe und Freude.

    Zum gesamten Beitrag im Spielplatztreff-Blog

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Spielplatztreff.de
    Frau Bettina Schilling
    Josef-Bayer-Straße 10
    50733 Köln
    Deutschland

    fon ..: 0221-1396121
    web ..: https://www.spielplatztreff.de
    email : Bettina.Schilling@spielplatztreff.de

    Spielplatztreff.de ist die bundesweite Plattform zur Suche, Bewertung und Empfehlung von Spielplätzen. Eltern, Familien und Interessierte finden hier passende Spielplätze in ihrer Nähe, können eigene Tipps teilen, Bewertungen abgeben sowie Fotos und Beschreibungen hinzufügen. Auch Städte und Gemeinden nutzen Spielplatztreff, um ihr öffentliches Spielplatzangebot sichtbar zu machen – online und in der kostenlosen Spielplatztreff App. Ergänzt wird das Angebot durch den Spielplatztreff Blog und den Podcast SPIELPLATZ ZEIT mit spannenden Themen rund ums Spielen im Freien.

    Pressekontakt:

    Spielplatztreff GbR
    Bettina Schilling
    Josef-Bayer-Straße 10
    50733 Köln

    fon ..: 0221-1396121
    email : Bettina.Schilling@spielplatztreff.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Spielplätze fördern die gesunde Entwicklung von Kindern
      Gemeinsames Spielen im Freien stärkt soziale Fähigkeiten und körperliche Gesundheit....

    2. Aus Buchstaben Worte machen ist ein großes Geschenk. Aber warum fehlt da oft die Begeisterung dafür?
      Ist es nicht wunderbar, was man mit Buchstaben und Worten alles erreichen kann? Bedanken, erzählen, fragen, mitteilen, austauschen. "Das Bewegte ABC" ist ein Buch, das diese Begeisterung früh fördert....

    3. Textqualität entscheidet: Wie Worte Marken stark machen
      Starke Marken brauchen starke Worte: Die Salevate GmbH zeigt, wie strategische Texte Vertrauen schaffen, Klarheit erzeugen und Unternehmen im Wettbewerb unverwechselbar positionieren....

    4. Worte reichen nicht – bikablo® und Neuland machen Ideen sichtbar
      Ob als Neuling auf der Suche nach einem kreativen Einstieg oder als Profi mit Leidenschaft für Visualisierung: bikablo & Neuland sind die richtigen Ideengeber...

    5. FSD Pharma Inc. erhält von der Nasdaq die Verständigung über eine Unterschreitung des Mindestangebotspreises
      Toronto, 29. September 2022 – FSD Pharma Inc. (NASDAQ: HUGE) (CSE: HUGE) (FWB: 0K9A) (FSD Pharma oder das Unternehmen), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich dem Aufbau eines Portfolios von innovativen...

    6. Piktogramme auf Schildern: Klare Kommunikation ohne Worte
      Piktogramme sind ein essenzielles Element der Beschilderung. Sie ermöglichen eine universelle und intuitive Verständigung, die sprachliche Barrieren überwindet....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.