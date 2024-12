Komoot prämiert die besten Outdoor-Kampagnen

Am 20. Januar 2025 werden die „Komoot Partner Awards“ von Europas größter Plattform für Wandernde und Radfahrende verliehen.

Bei den „Komoot Partner Awards 2024“ am 20.1.2025 werden die besten internationalen Beispiele für nachhaltiges und kreatives Community- und Outdoor-Marketing ausgezeichnet. Die Preisverleihung kann man kostenfrei online mitverfolgen. Sie richtet sich an Touristiker, Marken und Organisationen, die innovative Outdoor-Erlebnisse gestalten. Ein Highlight: Beim „Global Choice Award“ kürt die Branche selbst den Gewinner. Die renommierte Tourismusexpertin Dolores Maria Semeraro wird eine Keynote zum Erlebnistourismus in Zeiten von KI halten.

Best Practices, die überzeugen

Die „Komoot Partner Awards“ würdigen Projekte, die sich durch hohe Interaktionsraten, kreative Inhalte und nachhaltige Konzepte auszeichnen. Nominiert sind Marken und Destinationen, die ihre Zielgruppen mit innovativen Ansätzen begeistern und gleichzeitig die Umwelt und lokale Gemeinschaften in den Fokus stellen. Die 16 Awards in 10 Kategorien reichen von „Tourism Brands“, „Transport Brands“, „Health and Insurance“, „Outdoor Brands“, „Community Expert“ und „Lifestyle Brands“ bis hin zu den drei „Editorial Awards“, die besonders kreative Konzepte prämieren.

Eine besondere Rolle spielt der „Global Choice Award“, bei dem die Branche über das beste Projekt durch ein öffentliches Voting bestimmt. Die Abstimmung läuft bis zum 20. Dezember 2024 (Hier gehts zum Voting: https://bit.ly/4fTcJio). Die nominierten Partner aus aller Welt zeigen, wie zielgruppengerechtes Community-Marketing die Verbindung zwischen Outdoor-Enthusiasten und Marken auf eine neue Ebene hebt.

„Mit den Partner Awards möchten wir beeindruckende Kampagnen und Konzepte unserer Partner auszeichnen, die die Outdoor-Community weltweit inspirieren und neue Maßstäbe im Marketing setzen,“ sagt Iris Wermescher, Business Development Direktorin bei komoot. „Sie sind ein starkes Signal dafür, wie nachhaltiges und kreatives Marketing positive Impulse für die Branche setzen kann – und das über den gesamten Erdball hinweg. Auch deshalb rufen wir in diesem Jahr erstmals den Global Choice Award aus.“

Keynote Erlebnistourismus in Zeiten von KI

Durch die Veranstaltung führt die renommierte Tourismus-Speakerin Dolores Semeraro. Neben der Präsentation der Best Cases wird sie auch eine Keynote zum Thema „Erlebnistourismus in Zeiten von KI“ halten. Darin zeigt sie, wie transformative Ansätze und regenerative Denkprozesse dazu beitragen, Tourismusprodukte in sinnstiftende Reiseerlebnisse zu verwandeln. Ein inspirierender Impuls für eine nachhaltige Zukunft des Reisens.

Warum der 20. Januar ein Pflichttermin ist

Mit über 40 Millionen Usern weltweit ist komoot die führende Plattform für Outdoor-Erlebnisse. Die Preisverleihung bietet Fachleuten eine einzigartige Gelegenheit, Inspiration und Wissen aus internationalen Best Practices zu ziehen und aktuelle Trends der Outdoor-Community zu erkennen. Gerade für Touristiker und Marken, die sich mit nachhaltigem Marketing beschäftigen, liefern die „Komoot Partner Awards“ konkrete Ansätze und innovative Ideen für die eigene Arbeit.

Die Teilnahme am Live-Stream ist kostenlos. Los geht’s am 20. Januar um 17 Uhr. Anmeldung zum Livestream der „Komoot Partner Awards“ am 20.1.2025 unter: https://bit.ly/48WRwSg

