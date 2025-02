Kompetente Immobilienvermittlung in Ludwigsburg und Freiberg am Neckar

WHG Immobilien bietet umfassenden Service für Verkäufer und Käufer

Als etablierter Immobilienmakler in Ludwigsburg und Freiberg am Neckar steht WHG Immobilien seit 1986 für einen exzellenten Service und eine professionelle Immobilienvermittlung. Unter der Leitung von Heidi Pfuderer profitieren Kunden von einem erfahrenen Team, das technische Expertise und umfassende Marktkenntnis vereint.

Für die Immobilienvermittlung in der Region hat sich WHG Immobilien als kompetenter Partner etabliert. Die Immobilienmakler in Ludwigsburg und Immobilienmakler in Freiberg am Neckar bieten einen leistungsstarken Rundum-Service bei allen Immobilienangelegenheiten.

„Unsere besondere Stärke liegt in der umfassenden Kenntnis des Marktes im Großraum Ludwigsburg und Stuttgart“, erklärt Inhaberin Heidi Pfuderer. Sie ist Immobilienmaklerin (DIA), Immobiliardarlehensvermittlerin (IHK) und staatlich geprüfte Versorgungstechnikerin. Somit vereint sie verschiedene Fachkompetenzen, die ihren Kunden zugutekommen.

Sie und ihr WHG-Team unterstützen Verkäufer von der marktgerechten Wertermittlung über die Erstellung aussagekräftiger Exposés bis hin zur Immobilienübergabe. „Wir übernehmen für unsere Kunden alle Formalitäten und Behördengänge“, betont Heidi Pfuderer, „außerdem führen wir Bonitätsprüfungen der Interessenten durch und bereiten sämtliche Verträge vor“.

Auch Kaufinteressenten profitieren von der umfassenden Expertise des Teams. Nach Erstellung eines persönlichen Suchprofils präsentieren die Makler mit großem Engagement individuell passende Objekte und stehen bei allen Fragen beratend zur Seite. Möchten Kaufinteressenten beispielsweise ein charmantes älteres Bestandsobjekt erwerben, erhalten sie bei Bedarf eine transparente Einschätzung zu den möglichen Kosten für Modernisierungs- oder Sanierungsarbeiten. Zudem profitieren sie auf Wunsch von einem erstklassigen Netzwerk aus qualifizierten Handwerkern und erfahrenen Finanzdienstleistern, das eine reibungslose Abwicklung sicherstellt.

Interessenten erreichen WHG Immobilien telefonisch unter 07141/75501 im Büro in der Friedenstraße 25, Freiberg am Neckar. Weitere Informationen zum Leistungsspektrum erhalten sie auch auf der Unternehmenswebseite https://www.whg-immobilien.de/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

WHG Immobilien

Frau Heidi Pfuderer

Friedenstraße 25

71691 Freiberg am Neckar

Deutschland

fon ..: 07141 / 75501

fax ..: 07141 / 74111

web ..: https://www.whg-immobilien.de/

email : info@whg-immobilien.de

Das Unternehmen WHG Immobilien, gegründet 1986, hat seinen Sitz in Freiberg am Neckar. Geschäftsführerin Heidi Pfuderer bietet umfassende Dienstleistungen für den Verkauf, die Vermietung und die Suche von Immobilien in Freiberg am Neckar, in Ludwigsburg, in Bietigheim-Bissingen und der Region. Mit fundierter Marktkenntnis, einem leistungsstarken Netzwerk und einem erfahrenen Team steht WHG Immobilien für einen umfassenden und persönlichen Service. Kunden profitieren von einer individuellen und professionellen Betreuung, die alle Schritte von der Immobilienbewertung über die Vermarktung bis hin zur Immobilienübergabe umfasst.

Pressekontakt:

WHG Immobilien

Frau Heidi Pfuderer

Friedenstraße 25

71691 Freiberg am Neckar

fon ..: 07141 / 75501

web ..: https://www.whg-immobilien.de/

email : info@whg-immobilien.de

