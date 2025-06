Mehrfamilienhausverkauf: Globalverkauf oder Einzelveräußerung?

WHG Immobilien berät Eigentümer bei der optimalen Verkaufsstrategie

Beim Verkauf eines Mehrfamilienhauses stehen Eigentümer vor der grundlegenden Entscheidung: Soll das gesamte Objekt als Paket veräußert oder in einzelne Wohneinheiten aufgeteilt werden? Beide Varianten haben ihre Vor- und Nachteile. WHG Immobilien analysiert die individuelle Situation und entwickelt die passende Verkaufsstrategie.

Der Verkauf eines Mehrfamilienhauses erfordert eine durchdachte Herangehensweise, da verschiedene Faktoren die Entscheidung zwischen Globalverkauf und Einzelveräußerung beeinflussen. Dazu gehören die Lage des Objekts, der Zustand der einzelnen Einheiten, die aktuelle Marktlage sowie steuerliche und rechtliche Aspekte.

Beim Globalverkauf wird das gesamte Mehrfamilienhaus an einen Käufer veräußert. Diese Variante bietet den Vorteil eines einzigen Verkaufsprozesses mit nur einem Kaufvertrag und einer schnelleren Abwicklung. Besonders Kapitalanleger suchen gezielt nach solchen Objekten, da sie auf kontinuierliche Mieteinnahmen setzen.

„Die Entscheidung zwischen Globalverkauf und Aufteilung hängt von verschiedenen Faktoren ab“, erklärt Heidi Pfuderer, Inhaberin von WHG Immobilien. „Während der Globalverkauf oft eine zügigere Abwicklung ermöglicht, kann die Einzelveräußerung unter Umständen höhere Gesamterlöse erzielen. Wir prüfen gemeinsam mit unseren Kunden, welche Strategie im jeweiligen Fall die bessere ist.“

Die Aufteilung in Einzelwohnungen, auch Realteilung genannt, kann durchaus lukrativer sein, erfordert jedoch mehr Aufwand. Jede Wohneinheit muss separat bewertet, vermarktet und verkauft werden. Zudem sind rechtliche Voraussetzungen zu beachten, wie etwa die Möglichkeit der Begründung von Wohnungseigentum und eventuelle Genehmigungen.

Ein wichtiger Aspekt bei der Strategieentscheidung sind auch die jeweiligen Käuferzielgruppen. Während sich für den Globalverkauf hauptsächlich institutionelle Investoren oder vermögende Privatanleger interessieren, sprechen Einzelwohnungen eine breitere Käuferschicht an, einschließlich Eigennutzer und kleinere Investoren.

Die Experten von WHG Immobilien führen eine umfassende Analyse durch, um die optimale Verkaufsstrategie zu ermitteln. Dabei werden Faktoren wie Marktpreise, Nachfrage in der jeweiligen Lage, baulicher Zustand und steuerliche Auswirkungen einbezogen. Aufgrund ihrer umfangreichen Markterfahrung können sie fundierte Empfehlungen aussprechen und beide Verkaufswege professionell umsetzen.

Unabhängig von der gewählten Strategie übernimmt WHG Immobilien alle erforderlichen Schritte: von der objektiven Wertermittlung über die zielgruppenorientierte Vermarktung bis hin zur rechtssicheren Vertragsabwicklung. Eigentümer profitieren dabei von einer transparenten Beratung und einer auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Verkaufsstrategie.

Eigentümer von Mehrfamilienhäusern, die sich über ihre Verkaufsoptionen informieren möchten, können sich jederzeit an die Fachleute von WHG Immobilien wenden.

Weitere Informationen sowie Wissenswertes zu Immobilienmakler Gerlingen, Makler Ludwigsburg und Makler Bietigheim finden Interessenten auf der Webseite von WHG Immobilien.

