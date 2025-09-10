Komplyt startet „Komplyt Zero“: kostenloser Wissensspeicher für die Arbeit mit KI-Assistenten

Die besten Gedanken stecken in ChatGPT und Claude. Dann schließt der Tab und sie sind weg. Komplyt Zero, neu und kostenlos, hält KI-Wissen dauerhaft fest: nutzereigen, portabel, EU-gehostet.

Das Berliner Technologieunternehmen hinter dem Expertise OS veröffentlicht ein kostenloses Werkzeug, das festhält, was Nutzerinnen und Nutzer mit ChatGPT und Claude erarbeiten. Das Wissen gehört den Nutzern, funktioniert über Assistenten hinweg und liegt auf EU-Servern

Berlin, 8. Juli 2026. Die Komplyzen GmbH, das Berliner Technologieunternehmen hinter dem Expertise OS Komplyt, hat heute zum Auftakt des WeAreDevelopers World Congress Komplyt Zero veröffentlicht: ein kostenloses Werkzeug für Einzelnutzer, das automatisch festhält, was in Gesprächen mit KI-Assistenten erarbeitet wird, und es dauerhaft wiederverwendbar macht. Komplyt Zero installiert sich in wenigen Minuten als Connector direkt in Claude; die Store-Freigabe für ChatGPT läuft, Cursor und Mistral sind im Developer-Modus angebunden. Es gibt keine Vertriebsgespräche, keine Zahlschranke und keinen Anbieterwechsel: Das erfasste Wissen ist jederzeit exportierbar und gehört den Nutzern.

Das Problem, das Komplyt Zero adressiert, kennt jeder, der regelmäßig mit KI arbeitet: Die besten Gedanken stecken in ChatGPT und Claude. Dann schließt der Tab, und sie sind weg. Nächste Woche stellt man dieselbe Frage noch einmal. Die Assistenten selbst ändern daran wenig, denn ihre eingebauten Gedächtnisfunktionen enden an der Grenze des jeweiligen Anbieters.

Nutzereigenes Wissen statt Anbieter-Gedächtnis

Komplyt Zero setzt an drei Punkten an. Erstens automatisch: nichts zu taggen, nichts zu pflegen, es erfasst, während man arbeitet. Zweitens portabel: Es funktioniert mit jeder KI und ist jederzeit exportierbar, an keinen Anbieter gebunden. Drittens privat: in der EU gehostet, nur für den jeweiligen Nutzer zugänglich, niemals Trainingsmaterial für fremde Modelle.

„ChatGPT erinnert sich an seine Nutzer, aber eben nur innerhalb von ChatGPT. Wer zwischen Assistenten wechselt, trägt sein Wissen bis heute selbst von Werkzeug zu Werkzeug“, sagt Tilman Mürle, Mitgründer und Geschäftsführer der Komplyzen GmbH. „Komplyt Zero dreht das um. Einmal erarbeitet, bleibt das Wissen verfügbar, egal welcher Assistent gerade offen ist. Und es gehört dem Nutzer, nicht dem Anbieter.“

Die Datenschutz-Architektur ist kein Beiwerk, sondern Antwort auf den größten Vorbehalt im Markt: In der Komplyt-Erhebung „The Adoption Paradox“ (n=61, DACH, Juni 2026) nannten 74 Prozent der Befragten Datenschutz und Datensicherheit als wichtigsten Grund, KI-Werkzeuge nicht einzusetzen.

Der kostenlose Einstieg ins Expertise OS

Komplyt Zero ist die unterste Stufe der Komplyt-Produktleiter: Behalten. Teilen. Skalieren. Einzelnutzer behalten ihr Wissen kostenlos mit Zero. Teams teilen es mit Komplyt Teams in einem gemeinsamen, rechtegesteuerten Wissensspeicher. Unternehmen, deren Methodik ausgeführt statt nur gelesen werden soll, skalieren sie mit der Komplyt Platform, dem Expertise OS für professionelle Dienstleister.

Verfügbarkeit und WeAreDevelopers World Congress

Komplyt Zero ist ab sofort kostenlos verfügbar unter https://www.kompl.yt/zero. Die Installation erfolgt als Connector in Claude; die Store-Freigabe für ChatGPT läuft, Cursor und Mistral sind im Developer-Modus angebunden, weitere Plattformen folgen. Zero bleibt dauerhaft kostenlos.

Der Launch fällt auf den ersten Tag des WeAreDevelopers World Congress (8. bis 10. Juli 2026, CityCube Berlin). Die beiden Gründer Tilman Mürle und David Klemme sprechen dort im AI-Track mit der Vortrag „Your Enterprise RAG Has No Legal Basis“ und stehen während des Kongresses für Gespräche und Demos zur Verfügung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Komplyt

Herr Tilman Mürle

Wisbyer Straße 6

10439 Berlin

Deutschland

fon ..: 015162828582

web ..: https://kompl.yt/zero

email : tilman@kompl.yt

Komplyt ist das Expertise OS: die Ebene, auf der Einzelpersonen, Teams und Unternehmen ihr Wissen behalten, teilen und skalieren. Der kostenlose Einstieg ist Komplyt Zero: Es erfasst, was Nutzerinnen und Nutzer mit KI-Assistenten erarbeiten, und bewahrt es als eigenes Wissen – portabel über alle KI-Werkzeuge hinweg, in der EU gehostet, niemals Trainingsmaterial für fremde Modelle. Komplyt Teams macht daraus ein gemeinsames, rechtegesteuertes Gedächtnis für das ganze Team. Mit der Komplyt Platform kodieren expertise-getriebene Unternehmen ihre firmeneigene Methodik und liefern sie als skalierbare, KI-gestützte Ergebnisse unter eigener Marke aus, während der menschliche Experte stets die oberste Kontrolle behält. Jede Aktion des Systems erzeugt einen nachvollziehbaren Entscheidungspfad und stellt die Konformität mit dem EU-KI-Gesetz sicher. Komplyt wird von der Komplyzen GmbH in Berlin entwickelt und steht derzeit für Pilotprojekte in der DACH-Region zur Verfügung, mit Fokus auf professionelle Dienstleistungen, Finanzdienstleistungen und B2B-Software. Weitere Informationen: kompl.yt

Pressekontakt:

Komplyt

Herr Tilman Mürle

Wisbyer Straße 6

10439 Berlin

fon ..: 015162828582

email : tilman@kompl.yt

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