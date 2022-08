Kompostieren leicht gemacht mit simplehuman

Kompostabfälle können einfach und effizient in dem weitgehend geruchsneutralen Kompost-Caddy von simplehuman überall gesammelt und entsorgt werden.

Über eine Andockstelle wird der rechteckige und schmale Abfalleimer am Beutel-Klemmrand an den simplehuman Mülleimern eingehängt und lässt sich für den Einsatz auf der Arbeitsplatte schnell abnehmen. Der Inneneimer aus Kunststoff kann für einfaches Entleeren oder für die Reinigung herausgenommen werden. Mit einer separaten Wandhalterung kann der Caddy in Schränken versteckt oder an unterschiedliche Wände befestigt werden.

Nicht magisch, magnetisch: Das magnetische Andocksystem hält den Caddy nicht nur fest an seinem Platz, sondern sorgt auch dafür, dass der Deckel offen bleibt, damit man beispielsweise bequem Gemüse schälen kann.

Lebensmittel freundlich: Der Kompost-Caddy lässt sich leicht von seiner magnetischen Halterung abnehmen, um ihn bei der Zubereitung von Speisen und beim säubern der Küchenzeile zu nutzen.

Hält Gerüche drinnen und Schädlinge draußen: Der Soft-Seal-Deckel mit weicher Dichtung lässt den Bioabfall atmen, kontrolliert Gerüche etwa von Bananenschalen und sorgt dafür, dass Schädlinge wie Fruchtfliege fernbleiben

Edelstahlreiniger: Der unsichtbare Agion® Silber-Ionen-Beschichtung schützt vor Fingerabdrücken und der Verbreitung von Keimen, ohne den natürlichen Glanz des Stahls zu beeinträchtigen.

Für unsere Erde gemacht: Die kompostierbare passgenauen Code-Z-Müllbeutel passen perfekt in die Kompost-Caddys, ohne hässlichen Überstand. Sie sind zertifiziert kompostierbar, so dass die Müllbeutel weggeworfen werden können und sie sich dann vollständig zersetzen.

Einfach zu entleeren leicht zu reinigen: Der abnehmbare Deckel und der glatte Inneneimer wurde für eine effiziente Entnahme, Entleerung und Reinigung entworfen.

Details zum Produkt:

Material: Brushed stainless steel

Kapazität: 4 Liter

Garantie: 5 Jahre

Kompost Caddy UVP 60EUR, Wandhalterung UVP 16EUR

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Question de Style UG

Frau Laurence Balshüsemann-Beilin

Peter-Roos-Strasse 6

40547 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: +49 211 94688291

web ..: https://www.simplehuman.de/

email : support@qds-pr.com

Über simplehuman:

Das tägliche Leben bietet viele Möglichkeiten für Verbesserungen. Das ist der Grundgedanke hinter simplehuman. Weil wir einfache, oft übersehene Probleme lösen, helfen wir Menschen, bei ihren täglichen Aufgaben effizienter zu sein. Deshalb nennen wir unsere Produkte auch Geräte für ein effizientes Wohnen. Sie sind immer einfach, funktional und für eine lange Lebensdauer entwickelt. Wir entwerfen ausschließlich Produkte, die wir selbst gerne benutzen würden.

Die Innovation:

Wir sind manchmal wie besessen davon, unsere Produkte noch weiter zu verbessern. Um die Verwendung unserer Treteimer zu vereinfachen, haben wir so lange mit der Neigung und der Höhe der Pedale experimentiert, bis die optimale Balance und das richtige Gefühl gefunden waren. Unsere Sensorspender haben den schnellsten Sensor, den wir finden konnten, damit Sie die Seife fünfmal schneller in den Händen haben als bei einem manuellen Spender. Unsere Abtropfgestelle haben eine geneigte Schale und einen verstellbaren Ausguss, der das Wasser ins Spülbecken leitet und nicht auf die Arbeitsplatte. Wir prüfen unsere Produkte systematisch, um uns zu vergewissern, dass sie bei regelmäßigem Gebrauch auch jahrelang richtig funktionieren.

