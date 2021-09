Koncept Hotel Josefine Köln eröffnet: Durch und durch in Frauenhand

Ganz das Leben, ganz die Kunst, ganz Kultur, ganz Frau: Das frisch eröffnete Koncept Hotel Josefine in Köln ist eine Hommage an Leben und Leistungen starker Frauen.

Den Namen entliehen hat die im Clouth Quartier gelegene hippe Herberge von der Firmen-Chefin der ehemaligen Clouth-Werke: Josefine Clouth. In 40 Zimmern erleben Gäste modernes Hotel-Flair mit dem gewissen Etwas – einem Mix aus cooler Ästhetik, inspirierender Innenarchitektur und viel Komfort. Auch der Ausblick kann sich sehen lassen, denn das neue Hotel-Highlight von Köln versprüht sein unverwechselbares Flair gleich auf der gesamten Penthouse-Etage. Etwas anders, etwas abgehoben ist das Koncept Hotel Josefine auf Augenhöhe – nämlich eingebunden in ein Szenario, in dem Co-Working auf Kulturszene trifft. Besonders gut lässt sich das Lebensgefühl „Josefine“ auf den Balkonen der Zimmer zum Hof mit Blick auf das Kölner „Veedel“ Nippes genießen. Zum Chillen gibt es einen Dachgarten und zum Socializing den Salon – eine Melange aus Bibliothek, Lounge und Co-Working Space.

Ein Hotel, durch und durch in Frauenhand

Das Koncept Hotel Josefine bespielt das Thema „Female Empowerment“ auf breiter Front: Im Namen als Hommage an Josefine Clouth, der Frau von Franz Clouth, der die Clouth Gummiwerke gründete, auf deren Areal sich das Hotel befindet. Josefine musste den Betrieb nach dem plötzlichen Tod ihres Mannes Anfang des 20. Jahrhunderts übernehmen – zu einer Zeit also, in der die Unternehmensführung üblicherweise nicht in Frauenhand lag. Sie brachte die Werke auf Expansionskurs und wurde als Pionierin zum Vorbild vieler Frauen. Darüber hinaus kommen im neuen Koncept Hotel Josefine das Schaffen, die Werke und die Leistungen vieler weiterer Frauen zum Ausdruck – unter anderem in Form von künstlerischen Portraits, Streetart und multimedialen Installationen.

Koncept Hotels

Innovativ, fair, digital – Koncept Hotels bieten achtsamen Reisenden ein zeitgemäßes Hotelerlebnis. Seit der Gründung im Jahr 2017 profitieren Gäste von der Einfachheit und Angebotsvielfalt einer rundum digitalen Guest Journey. Von Geschäftsführer Martin Stockburger entwickelt, wurde diese bereits 2018 mit dem Digital Leader Award ausgezeichnet. Flankiert wird die digitale Hotel-Organisation von einem ausdrucksstarken Lifestyle-Erlebnis: Jedes Koncept Hotel bespielt ein eigenes Thema, das authentisch im Setting des urbanen Umfelds verankert ist. Neben Digitalisierung und Authentizität spielt für die junge Hotelgruppe Nachhaltigkeit eine herausragende Rolle. Unter dem Begriff „Fairesponsibility“ orientieren sich Koncept Hotels an den Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen und haben bereits 2019 einen eigenen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. Gäste finden das beeindruckend andere Hotel-Konzept der Koncept Hotels an den Standorten Köln, Siegburg, Tübingen, Bern und Wien.

