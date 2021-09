Koncept Hotel International eröffnet: Beherbergung mit Erlebniskonzept

Nach einer Soft-Opening-Phase seit Juli hat das neue Koncept Hotel International nun komplett geöffnet. Mit 70 Zimmern ist es das größte Haus der Gruppe und zugleich das erste mit eigener Gastronomie.

Voll digital und doch hautnah – im Koncept Hotel International können die Gäste das „Köln-Gefühl“ ganz intensiv erspüren. Was die Multikulti-Metropole am Rhein so bunt und sympathisch macht, erlebt man vom ersten Besuch der Webseite an, über das Gastronomie-Konzept TASTES LIKE GOLD bis hinauf in die Zimmer. „Seit wir vor vier Jahren mit unserem digitalen und nachhaltigen Hotel-Konzept gestartet sind, gehen wir neue Wege in Sachen innovative Beherbergungs- und Erlebniskonzepte“, erklärt Koncept Hotels Geschäftsführer Martin Stockburger. „Vom Mehrbettzimmer für Gruppenreisende bis hin zur schicken Eckzimmer-Suite mit Blick auf den Dom – im neuen Koncept Hotel International gibt es alles für diejenigen, die Köln intensiv begegnen wollen.“ Zudem haben sich die kreativen Köpfe der jungen Hotel-Gruppe etwas ganz Besonderes für das neue Koncept Hotel International einfallen lassen: das Paten-Konzept.

Paten-Konzept: Kölner mit internationalen Wurzeln zeigen ihre Stadt

Im neuen Koncept Hotel International präsentieren sieben echte Kölner mit internationalen Wurzeln ihre persönlichen Lieblingsorte entlang der gesamten Guest-Journey. Dafür werfen sie ihren ganz eigenen Blick auf Köln und verraten ihre Geheimtipps für Locations, die so in keinem Stadtführer stehen. Der Kontakt mit den Paten und ihren individuellen Köln-Ansichten beginnt bereits auf der Hotel-Webseite und in den sozialen Medien, in denen die Geschichten der Hotel-Paten multimedial in Form von Fotos und Videos gespielt werden. „Im Hotel angekommen hängen Portrait-Bilder der Paten auf unseren Fluren und in der Lobby läuft deren Lieblingsmusik“, erklärt Stockburger. Auch wenn der TV im Zimmer startet, werden die Story-Filme der Paten abgespielt. Loggt sich der Gast ins WLAN ein, erhält er verschiedene Vorschläge, um die Lieblingsorte der Paten kennenzulernen.

Digital, international und nachhaltig: das neue Hotel-Konzept

Die subtile Botschaft, die das neue Hotel-Konzept senden will, ist, „dass das Zusammenleben in einer so multikulturellen Gesellschaft wie der in Köln sehr gut funktioniert und jeder erkundungsfreudige Mensch nahezu die ganze Welt innerhalb einer Stadt erleben kann“, so Stockburger. Mit dem Koncept Hotel International eröffnet die Hotel-Gruppe das sechste Haus seit ihrer Gründung im Jahr 2017. Markenzeichen der Koncept Hotels ist einerseits die besonders enge thematische Anbindung an ihr urbanes Umfeld und andererseits ihr hoher Grad der Digitalisierung. Von der Buchung über den Check-in bis hin ins Zimmer benötigen die Gäste nur ihr Smartphone. Darüber hinaus legen Koncept Hotels großen Wert auf ökologische Ressourcenschonung. Diese reicht vom Neu- oder Umbau mit lokalen Dienstleistern über nachhaltige Produkte bis hin zum internationalen Engagement für Projekte zum Wohle von Mensch und Umwelt.

Koncept Hotels

Innovativ, fair, digital – Koncept Hotels bieten achtsamen Reisenden ein zeitgemäßes Hotelerlebnis. Seit der Gründung im Jahr 2017 profitieren Gäste von der Einfachheit und Angebotsvielfalt einer rundum digitalen Guest Journey. Von Geschäftsführer Martin Stockburger entwickelt, wurde diese bereits 2018 mit dem Digital Leader Award ausgezeichnet. Flankiert wird die digitale Hotel-Organisation von einem ausdrucksstarken Lifestyle-Erlebnis: Jedes Koncept Hotel bespielt ein eigenes Thema, das authentisch im Setting des urbanen Umfelds verankert ist. Neben Digitalisierung und Authentizität spielt für die junge Hotelgruppe Nachhaltigkeit eine herausragende Rolle. Unter dem Begriff „Fairesponsibility“ orientieren sich Koncept Hotels an den Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen und haben bereits 2019 einen eigenen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. Gäste finden das beeindruckend andere Hotel-Konzept der Koncept Hotels an den Standorten Köln, Siegburg, Tübingen, Bern und Wien.

