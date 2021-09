Hereinspaziert! Riesige Freiluftausstellung und Streichelzoo bei Steda in Meppen zum 10-jährigen Bestehen

steda, der Garten-Experte, feiert am 1. September sein 10-jähriges Jubiläum – Zeitgleich ist die zweite Ausstellung in Meppen fertig geworden: 5000 Quadratmeter Ausstellung inklusive Streichelzoo.

Während die Eltern die weitläufige Freiluftausstellung bei Steda genießen, lieben die Kinder den neu eröffneten Streichelzoo.

„Wir haben uns innerhalb des letzten Jahrzehnts kontinuierlich weiterentwickelt“, so Stefan Brüggemann. „Unsere Ausstellung in Versen ergänzt ja nur die doppelt so große Fläche in Emsbüren.“

Bei diesen beiden großen Ausstellungen ist es kein Wunder, dass es bei Steda einfach alles gibt, was das Herz des Gartenbesitzers höherschlagen lässt: Terrassendächer, Carports, Gartenhäuser, Zäune, Hochbeete, Sonnenschutz, Mülltonnenboxen etc. – und zwar in allen Größen und Varianten. Und der Streichelzoo beherbergt ab sofort unter anderem Alpakas, Zwergziegen und Laufenten. „Da schlägt nicht nur das Herz der jüngsten Gäste höher, auch Erwachsene haben Freude an den niedlichen Tieren“, berichtet Daniel Heidemann von Steda.

Gut gerüstet in die Herbst-/Wintersaison mit Steda

Wer kurz vor Herbstbeginn noch seinen Garten auf Vordermann bringen möchte, ist hier genau richtig. Bei Steda gibt es alles, um die eigene kleine grüne Oase perfekt auszustatten. Die Experten beraten Kunden in den großen Freiluft-Ausstellungen zu sämtlichen Themen rund um die Gartengestaltung. Schließlich geht es im eigenen Garten nicht nur um hübsche Pflanzen, sondern auch um schöne Beeteinfassungen, wetterfeste Terrassenüberdachungen oder hochwertigen Sichtschutz. Und wer in der kälteren Jahreszeit trotzdem gern draußen ist, für den sind z.B. passende Heizstrahler im Angebot. Auch Wintergärten kann man mit den Fachleuten von Steda maßgenau planen und nach eigenen Wünschen gestalten.

Das vielfältige Angebot hat sich nicht nur in der direkten Umgebung herumgesprochen. Als die beiden Firmengründer Stefan und Daniel, die Namensgeber für Steda, ihre Firma vor 10 Jahren gründeten, setzten sie von Anfang an auch auf den Online-Handel als weiteren Vertriebsweg. Schließlich sollten nicht nur die Kunden im Emsland in den Genuss ihrer riesigen Produktpalette kommen.

Ein Online-Konfigurator: vom ersten Eindruck bis zur passgenauen Planung

Steda ist jedenfalls nach wie vor im Aufwind. Neben den großen Ausstellungsflächen mit Produktionshalle, Lager, Bürogebäuden, Verkaufs-, Aufenthalts- und Konferenzräumen gibt es den beliebten Online-Konfigurator. Jeder, der seine eigenen Vorstellungen vom neuen Carport, Wintergarten oder Sonstigem entwickeln möchte, kann mit dem praktischen Online-Tool alles optisch ausprobieren und sogar maßgenau vorplanen. Und wer sich das vielleicht nicht zutraut, der kann zumindest die von Steda selbst produzierten Videoanleitungen nutzen. Selber machen liegt im Trend, und das zu Recht: Es ist ein gutes Gefühl, sich im wahrsten Sinne des Wortes selbst etwas aufzubauen.

Und bei Unsicherheiten kann man immer das Fachpersonal von Steda um Rat fragen. Oder sie gleich alles fertig vor Ort montieren lassen. Die Monteure von Steda sind im Nordwesten Deutschlands ständig im Einsatz.

Mit über 60 Mitarbeitern und dem Gründerpreis Nordwest als besonders innovatives Unternehmen kann Steda auf eine schon nach einem Jahrzehnt äußerst erfolgreiche Firmengeschichte zurückblicken.

Kreativität heißt: Bullshit Media

Und weil sie gern alles selbst in die Hand nehmen, hatten die Firmengründer Stefan und Daniel auch schnell ihre eigene PR-Abteilung im Haus. Die wiederum entwickelte so eingängige Werbekampagnen, dass sie schon bald Aufträge auch von anderen Firmen erhielt. Mittlerweile ist daraus eine eigenständige Agentur gegründet worden, mit dem provokanten Namen „Bullshit Media“. Der ironische Unterton des Agenturnamens ist Programm: nicht alles so bierernst nehmen, nicht alles muss auf Hochglanz getrimmt sein, ist aber verständlich und trotzdem nicht langweilig … Gerade das macht die Kampagnen so beliebt und liebenswert.

Vom Werbeflyer bis zur Online-Präsenz, von der Social-Media-Betreuung bis zur kompletten Marketing-Kampagne – bei Bullshit Media sind sowohl Start-ups als auch gestandene Firmen in den besten Händen. Ob Printmedien, Onlineshops, Video-Kampagnen oder SEO/SEA-Aktivitäten, die junge Agentur hat auf alles die passende Antwort. Es lohnt sich, einen Blick darauf zu werfen.

Weitere Infos gibt es hier: https://www.steda-online.de und https://bullshitmedia.de

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

steda GmbH & CO KG

Herr Daniel Heidemann

Warschauer Straße 4

49716 Meppen

Deutschland

fon ..: 49 (0) 5931 – 496 576-0

web ..: https://www.steda-online.de/

email : info@steda-online.de

Bei uns liegt Ihr Bauprojekt in den richtigen Händen. Egal ob Gartenhaus, Terrassenüberdachung oder Glas- und Holz auf Maß – steda hilft Ihnen gerne. Unser Service umfasst kompetente Beratung und Leistung zum fairen Preis. Ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse verlieren wir dabei nie aus dem Blick. Lassen Sie sich von unserer professionellen und kreativen Arbeitsweise überzeugen!

Wir entwickeln individuelle Lösungen für Sie!

Ob Terrassenüberdachungen, Gartenhäuser oder Unterstützung für Ihr Projekt „Eigenbau“, steda steht gerne an Ihrer Seite. Wir realisieren Ihre Pläne und Wünsche und liefern Ihnen fertige Bausätze oder komplettes Zubehör. Brauchen Sie Leimbinder, VSG-Sicherheitsglas und Verlegeschienen für Ihre Pergola, mit steda „Glas auf Maß“ und „Holz auf Maß“ kein Problem.

Bei der Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen verbinden wir Kreativität mit sachlich fundierter Planung und Sorgfalt bei der Realisation. Das Ergebnis: ein rundum stimmiges Konzept.



Pressekontakt:

steda GmbH & CO KG

Herr Stefan Ripperda

Warschauer Straße 4

49716 Meppen

fon ..: 49 (0) 5931 – 496 576-0

email : ripperda@steda-online.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Mit der geballten Kraft von 100 Vereinen gegen die Lesekrise in Deutschland Koncept Hotel International eröffnet: Beherbergung mit Erlebniskonzept