Konkurrenz war gestern, Hochzeitsdienstleister rücken enger zusammen

„Wir wachsen“, die Hochzeitsdienstleister Community DeineTrauFamily erweitert ihre Standorte

Bremen, Oldenburg, Hamburg – 08. August 2024 – Die renommierte Hochzeits-Community DeineTrauFamily unter der Leitung von Kathrin Dell-Lenz hat ihre Reichweite erweitert und umfasst nun auch Hamburg. Zusammen mit Adrian Fohl übernehmen sie dankend die Organisation und den Herzspirit der bisherigen Community wed-together. Diese Erweiterung eröffnet Hochzeitsdienstleistern in der Hansestadt neue Möglichkeiten zur Vernetzung, Weiterbildung und Kundenakquise.

„Unsere Mission ist es, Hochzeitsdienstleistern eine Plattform zu bieten, auf der sie sich austauschen, weiterbilden und gegenseitig unterstützen können,“ sagt Kathrin Dell-Lenz, Gründerin der Community DeineTrauFamily. „Mit der Erweiterung nach Hamburg möchten wir noch mehr Dienstleister erreichen und die Qualität der Hochzeitsbranche in Norddeutschland weiter verbessern.“

In den letzten Jahren hat die Community in Bremen und Oldenburg zahlreiche Hochzeitsdienstleister miteinander verbunden, gemeinsame Events sowie Portfolio Days und Messen erlebt und sich unterstützt. „Egal ob alter Hase oder erst frisch in der Hochzeitswelt dabei“, so Kathrin Dell-Lenz. Die Begegnung auf Augenhöhe ist ihr ein wichtiges Anliegen und geht somit gegen das allgemein vorherrschende Vorurteil des Konkurrenzdenken vor. Die Erweiterung nach Hamburg ist ein bedeutender Schritt, um noch mehr Fachleute der Hochzeitsbranche zusammenzubringen und gemeinsam zu wachsen.

„Teil dieser Community zu sein, hat mir nicht nur neue Kunden, sondern auch wertvolle Partnerschaften und Freundschaften gebracht,“ sagt Martina Groß. „Ich freue mich sehr auf die neuen Möglichkeiten, die sich durch die Erweiterung nach Hamburg ergeben.“

Durch die Aufnahme der Hamburger Hochzeitsdienstleister können nun noch mehr von den umfangreichen Ressourcen und Netzwerkmöglichkeiten profitieren. Regelmäßige Treffen und Online-Seminare stehen auf dem Programm, um den Mitgliedern kontinuierliche Weiterbildung und Unterstützung zu bieten. Das nächste Highlight ist das Event „Saison Closing“, ein offline Treffen, das erstmalig mit allen zusammen stattfinden wird und den erfolgreichen Abschluss der Hochzeitssaison hochhält. Adrian Fohl und Kathrin Dell-Lenz sind hier bereits in enger Abstimmung und freuen sich darauf, schon bald das offizielle Datum bekannt zu geben.

Interessierte Hochzeitsdienstleister sind herzlich eingeladen, sich der Community anzuschließen und „einfach mal reinzuschnuppern“. Weitere Informationen und Anmeldeoptionen finden Sie auf der Webseite www.DeineTrauFamily.de

