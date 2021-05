Sicher Zuhause alt werden: SeniorenLebenshilfe mit neuer Betreuerin in Enger

Anja Kuschel ist unsere neue Lebenshelferin in Enger. Dort unterstützt sie Senioren im Alltag: z.B. im Haushalt, beim Einkauf, bei Arztbesuchen und vielen weiteren täglichen Aufgaben.

Enger, 06.05.2021. Die SeniorenLebenshilfe ist der Dienstleister für ein selbstbestimmtes Leben im Alter. Als spezialisierter Anbieter für den vorpflegerischen Bereich offeriert das Unternehmen die Übernahme von alltäglichen Tätigkeiten. Im Kreis Herford gibt es mit Anja Kuschel aus Enger eine neue Lebenshelferin, die im Haushalt und bei Besorgungen hilft. Weiterführende Informationen zum Unternehmen der SeniorenLebenshilfe und Anja Kuschel gibt es unter www.seniorenlebenshilfe.de und Lebenshelfer Enger.

Bedarfsgerechtes Servicekonzept außerhalb der Pflege

Für viele Menschen kommt die Inanspruchnahme eines Dienstleisters erst in Frage, wenn es um die Pflege im Alter geht. Doch auch schon vorher lässt sich die Lebensqualität von Senioren deutlich steigern. Die SeniorenLebenshilfe hat mit ihrem Leistungsspektrum ein Alleinstellungsmerkmal im Raum Deutschland. Das Angebot umfasst ausschließlich vorpflegerische Dienstleistungen, damit ältere Menschen länger und selbstbestimmt in ihren eigenen vier Wänden wohnen bleiben können. So fasst es die SeniorenLebenshilfe-Geschäftsführerin Carola Braun zusammen. Bereits seit 2012 gibt es zu diesem Zweck ein deutschlandweites Netzwerk an Lebenshelfern und Lebenshelferinnen, die über die Zentrale in Berlin koordiniert und geschult werden.

Altern mit Würde und individuellen Dienstleistungen für den Alltag

Wie wichtig die kleinen Dinge des Alltags sind, merkt man erst dann, wenn sie nicht mehr so leicht von der Hand gehen. Den Service einer vorpflegerischen Betreuung zu nutzen, kann deshalb für alle Beteiligten eine Erleichterung bringen. Einerseits bedeutet es für die Senioren selbst ein Stück Freiheit, selbst über die Erledigung von Aufgaben bestimmen zu können. Andererseits können Angehörige die Gewissheit haben, dass sich die Profis der SeniorenLebenshilfe mit Freude die Zeit nehmen, ältere Menschen zu unterstützen. Zu den gängigen Tätigkeiten gehören etwa solche im Haushalt, aber auch die Begleitung in der Freizeit oder zu Terminen. Ein großer Vorteil dabei ist, dass die Seniorenbetreuer über ein eigenes Auto verfügen, mit dem sie Fahrdienste leisten können. Es muss aber nicht unbedingt der Großputz oder ein wichtiger Behördentermin sein, bei dem Senioren Unterstützung benötigen. Auch ein freundliches Gespräch, ein Spaziergang in der Natur oder ein Spielenachmittag tun gut und steigern die Lebensqualität.

Anja Kuschel ist neue Senioren-Lebenshelferin im Raum Enger

Wer Interesse an einer Begleitung im Alltag hat, kann sich als älterer Mensch oder als Angehöriger seit Mai 2021 auch an Anja Kuschel aus Enger wenden. Die ausgebildete Arzthelferin und Pharmareferentin lebt selbst in einem Mehrgenerationenhaushalt und kennt die Bedürfnisse von Senioren. Der Wunsch, Lebenshelferin zu werden, lag daher schon aus praktischer Erfahrung nahe. Besonders wichtig ist Frau Kuschel aber ein persönliches Verhältnis zu „ihren“ Senioren aufzubauen und ihnen ein selbstbestimmtes Leben im eigenen Zuhause zu ermöglichen. Ausgleich zu ihrer erfüllenden Tätigkeit als Seniorenbegleiterin findet die Mutter eines Sohnes beim Lesen, Zusammensein mit Freunden als auch bei der Entspannung im Garten.

Über die SeniorenLebenshilfe und Lebenshelferin Anja Kuschel:

Anja Kuschel ist als freiberufliche Seniorenbegleiterin auf selbständiger Basis für die SeniorenLebenshilfe tätig. Als eingetragene Marke der Salanje GmbH hat die SeniorenLebenshilfe ihren Hauptsitz in Berlin. Das Netzwerk des Unternehmens wird ständig erweitert, dazu sucht der Dienstleister stets interessierte Bewerber. Die Voraussetzung für eine Tätigkeit als Lebenshelfer sind die Freude an einer sinnstiftenden Aufgabe und der Wunsch, Senioren auf Augenhöhe zu begegnen.

