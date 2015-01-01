-
Ab Januar 2026 sind folgende Ausführungen der Produktsortimente – Standardartikel erhältlich:
Stoffarmbänder
Stoffarmband – gewebt mit Aluminiumplombe
Stoffarmband – Vollfarbdruck mit Aluminiumplombe
Stoffband – gewebt mit Kunststoffverschluß
Stoffband – Vollfarbdruck mit Kunststoffverschluß
Stoffarmbänder – gewebt mit Perlenverschluß
Stoffarmbänder – Vollfarbdruck mit Perlenverschluß
Stoffbänder – gewebt mit Clipverschluß
Stoffbänder – Vollfarbdruck mit Clipverschluß
Stoffarmbänder – neutral ohne Bedruckung mit Kunststoffverschluß
oder Perlenverschluß
Kontrollarmbänder
Ausführungen:
Kontrollarmbänder aus Vinyl mit Clipverschluß
Kontrollarmband aus Vinyl mit Druckverschluß
Kontrollband aus Tyvek – Papierarmbänder
Kontrollband aus Kunststoff
Beschreibbare Kontrollbänder – Papier
– Vinyl
Silikonarmbänder / sonstige Ausführungen
Silikonarmband mit Hochdruck
Silikonarmband mit Tiefdruck
Silikonarmband mit Metallplatte
Snapbänder
Klackbänder
Reflexbänder
Wertmarken
Ausführungen:
Durchmesser – Größen
23,3 mm
24 mm
25 mm
29 mm
35 mm
Sechseck
Achteck
Gravurchips
Folienchips
Mehrfarbdruckchips
Fahrchips
Brechchips
Gravurchips
Recycle Chips
Abbaubare Chips
Kontrollzangen
Ausführungen
Kontrollzange
Fotostanzzange
Schließzange Stoffarmbänder
Tischzange Textilarmbänder
Schaffnerkontrollzange
Kerbschnittzange
Keilbogenzange
Lochzangen
Gürtellochzange
Handplombenzange
Langlochzange
Informationen und Shops (www.rb-online-shop.de) sind über RB ROLAND BAYER Online verfügbar. Sonderproduktionen per Anfrage. Produktberatungen und Empfehlungen für Großveranstaltungen können gerne erstellt werden. Gesamtprojektbetreuung auf Anfrage. RB ROLAND BAYER seit über 28 Jahren .
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
RB ROLAND BAYER
Herr Roland Bayer
Rhönstr. 58
63477 Maintal
Deutschland
fon ..: 06109-62608
web ..: https://www.r–b.eu
email : info@rbeventservices.com
RB ROLAND BAYER ist ein Dienstleister und Produktioner für Industrie, Handel, Vereine , Verbände und öffentliche Einrichtungen / Behörden. Das Unternehmen ist “ ein reiner „Versandhandel . Seit über 28 Jahren ist RB ROLAND BAYER der Fachhandel für Kontrollbänder, Wertmarken, Entwertungszangen und Zubehör . Lieferzeiten für die Standardprodukte ( auch für individuelle Bedruckungen ) ab 1 Werktag. Großhandel – weltweiter Versand. Die Produkte des Unternehmens sind unter anderem bei Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, nationale Ereignisse, Sport-und Kulturevents in der Vergangenheit verwendet wurden. Zahlreiche Sonderartikel für Verkaufsshops , Sonderauflagen stehen für die Referenz des deutschen Unternehmens.
Pressekontakt:
RB ROLAND BAYER – MEDIA
Herr Roland Bayer
Rhönstr. 58
63477 Maintal
fon ..: 06109 62608
email : info@rbeventservices.com
