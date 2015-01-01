Kontrollbänder , Wertmarken , Kontrollzangen für Events und Veranstaltungen

Kontrollbänder und Zubehör für Veranstaltungen und Events – auch für die Organisation von Behörden Veranstalter – Standardsortiment RB ROLAND BAYER – Weltweiter Versand

Ab Januar 2026 sind folgende Ausführungen der Produktsortimente – Standardartikel erhältlich:

Stoffarmbänder

Stoffarmband – gewebt mit Aluminiumplombe

Stoffarmband – Vollfarbdruck mit Aluminiumplombe

Stoffband – gewebt mit Kunststoffverschluß

Stoffband – Vollfarbdruck mit Kunststoffverschluß

Stoffarmbänder – gewebt mit Perlenverschluß

Stoffarmbänder – Vollfarbdruck mit Perlenverschluß

Stoffbänder – gewebt mit Clipverschluß

Stoffbänder – Vollfarbdruck mit Clipverschluß

Stoffarmbänder – neutral ohne Bedruckung mit Kunststoffverschluß

oder Perlenverschluß

Kontrollarmbänder

Ausführungen:

Kontrollarmbänder aus Vinyl mit Clipverschluß

Kontrollarmband aus Vinyl mit Druckverschluß

Kontrollband aus Tyvek – Papierarmbänder

Kontrollband aus Kunststoff

Beschreibbare Kontrollbänder – Papier

– Vinyl

Silikonarmbänder / sonstige Ausführungen

Silikonarmband mit Hochdruck

Silikonarmband mit Tiefdruck

Silikonarmband mit Metallplatte

Snapbänder

Klackbänder

Reflexbänder

Wertmarken

Ausführungen:

Durchmesser – Größen

23,3 mm

24 mm

25 mm

29 mm

35 mm

Sechseck

Achteck

Gravurchips

Folienchips

Mehrfarbdruckchips

Fahrchips

Brechchips

Gravurchips

Recycle Chips

Abbaubare Chips

Kontrollzangen

Ausführungen

Kontrollzange

Fotostanzzange

Schließzange Stoffarmbänder

Tischzange Textilarmbänder

Schaffnerkontrollzange

Kerbschnittzange

Keilbogenzange

Lochzangen

Gürtellochzange

Handplombenzange

Langlochzange

Informationen und Shops (www.rb-online-shop.de) sind über RB ROLAND BAYER Online verfügbar. Sonderproduktionen per Anfrage. Produktberatungen und Empfehlungen für Großveranstaltungen können gerne erstellt werden. Gesamtprojektbetreuung auf Anfrage. RB ROLAND BAYER seit über 28 Jahren .

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

RB ROLAND BAYER

Herr Roland Bayer

Rhönstr. 58

63477 Maintal

Deutschland

fon ..: 06109-62608

web ..: https://www.r–b.eu

email : info@rbeventservices.com

RB ROLAND BAYER ist ein Dienstleister und Produktioner für Industrie, Handel, Vereine , Verbände und öffentliche Einrichtungen / Behörden. Das Unternehmen ist “ ein reiner „Versandhandel . Seit über 28 Jahren ist RB ROLAND BAYER der Fachhandel für Kontrollbänder, Wertmarken, Entwertungszangen und Zubehör . Lieferzeiten für die Standardprodukte ( auch für individuelle Bedruckungen ) ab 1 Werktag. Großhandel – weltweiter Versand. Die Produkte des Unternehmens sind unter anderem bei Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, nationale Ereignisse, Sport-und Kulturevents in der Vergangenheit verwendet wurden. Zahlreiche Sonderartikel für Verkaufsshops , Sonderauflagen stehen für die Referenz des deutschen Unternehmens.

Pressekontakt:

RB ROLAND BAYER – MEDIA

Herr Roland Bayer

Rhönstr. 58

63477 Maintal

fon ..: 06109 62608

email : info@rbeventservices.com

