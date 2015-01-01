  • Kontrollbänder , Wertmarken , Kontrollzangen für Events und Veranstaltungen

    Kontrollbänder und Zubehör für Veranstaltungen und Events – auch für die Organisation von Behörden Veranstalter – Standardsortiment RB ROLAND BAYER – Weltweiter Versand

    BildAb Januar 2026 sind folgende Ausführungen der Produktsortimente – Standardartikel erhältlich:

    Stoffarmbänder

    Stoffarmband – gewebt mit Aluminiumplombe

    Stoffarmband – Vollfarbdruck mit Aluminiumplombe

    Stoffband – gewebt mit Kunststoffverschluß

    Stoffband – Vollfarbdruck mit Kunststoffverschluß

    Stoffarmbänder – gewebt mit Perlenverschluß

    Stoffarmbänder – Vollfarbdruck mit Perlenverschluß

    Stoffbänder – gewebt mit Clipverschluß

    Stoffbänder – Vollfarbdruck mit Clipverschluß

    Stoffarmbänder – neutral ohne Bedruckung mit Kunststoffverschluß

    oder Perlenverschluß

    Kontrollarmbänder

    Ausführungen:

    Kontrollarmbänder aus Vinyl mit Clipverschluß

    Kontrollarmband aus Vinyl mit Druckverschluß

    Kontrollband aus Tyvek – Papierarmbänder

    Kontrollband aus Kunststoff

    Beschreibbare Kontrollbänder – Papier

    – Vinyl

    Silikonarmbänder / sonstige Ausführungen

    Silikonarmband mit Hochdruck

    Silikonarmband mit Tiefdruck

    Silikonarmband mit Metallplatte

    Snapbänder

    Klackbänder

    Reflexbänder

    Wertmarken

    Ausführungen:

    Durchmesser – Größen

    23,3 mm

    24 mm

    25 mm

    29 mm

    35 mm

    Sechseck

    Achteck

    Gravurchips

    Folienchips

    Mehrfarbdruckchips

    Fahrchips

    Brechchips

    Gravurchips

    Recycle Chips

    Abbaubare Chips

    Kontrollzangen

    Ausführungen

    Kontrollzange

    Fotostanzzange

    Schließzange Stoffarmbänder

    Tischzange Textilarmbänder

    Schaffnerkontrollzange

    Kerbschnittzange

    Keilbogenzange

    Lochzangen

    Gürtellochzange

    Handplombenzange

    Langlochzange

    Informationen und Shops (www.rb-online-shop.de) sind über RB ROLAND BAYER Online verfügbar. Sonderproduktionen per Anfrage. Produktberatungen und Empfehlungen für Großveranstaltungen können gerne erstellt werden. Gesamtprojektbetreuung auf Anfrage. RB ROLAND BAYER seit über 28 Jahren .

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    RB ROLAND BAYER
    Herr Roland Bayer
    Rhönstr. 58
    63477 Maintal
    Deutschland

    fon ..: 06109-62608
    web ..: https://www.r–b.eu
    email : info@rbeventservices.com

    RB ROLAND BAYER ist ein Dienstleister und Produktioner für Industrie, Handel, Vereine , Verbände und öffentliche Einrichtungen / Behörden. Das Unternehmen ist “ ein reiner „Versandhandel . Seit über 28 Jahren ist RB ROLAND BAYER der Fachhandel für Kontrollbänder, Wertmarken, Entwertungszangen und Zubehör . Lieferzeiten für die Standardprodukte ( auch für individuelle Bedruckungen ) ab 1 Werktag. Großhandel – weltweiter Versand. Die Produkte des Unternehmens sind unter anderem bei Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, nationale Ereignisse, Sport-und Kulturevents in der Vergangenheit verwendet wurden. Zahlreiche Sonderartikel für Verkaufsshops , Sonderauflagen stehen für die Referenz des deutschen Unternehmens.

