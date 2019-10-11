Korrektur: Deep Sea Minerals Corp meldet den Abschluss der überzeichneten Privatplatzierung im Wert von 4,22 Millionen $

Vancouver, BC, 6. Februar 2026 – Deep Sea Minerals Corp. (CSE: SEAS) (OTCPK: DSEAF) (FWB: X45) (Deep Sea oder das Unternehmen), ein auf die Exploration und Erschließung von Unterwasser-Mineralien spezialisiertes Unternehmen, das sich auf die Förderung von kritischen Mineralchancen in der Tiefsee konzentriert, freut sich, im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 21. Januar 2026 bekannt zu geben, dass das Unternehmen die zuvor angekündigte nicht vermittelte Privatplatzierung von Stammaktien des Unternehmens (die Aktien) durch die Ausgabe von 10.550.425 Aktien zu einem Preis von 0,40 $ pro Aktie mit einem Bruttoerlös von 4.220.170 $ (das Angebot) abgeschlossen hat.

Im Zusammenhang mit dem Angebot zahlte das Unternehmen Vermittlungsprovisionen an zugelassene Vermittler in Höhe von 95.620 $ in bar und 239.050 Stammaktienkaufwarrants (die Vermittler-Warrants). Jeder Vermittler-Warrant kann für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Ausgabedatum zum Erwerb einer Aktie zum Ausübungspreis von 0,40 $ ausgeübt werden.

Alle im Zusammenhang mit dem Angebot ausgegebenen Wertpapiere unterliegen im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen und Richtlinien der Canadian Securities Exchange (CSE) einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten plus einem Tag, die am 7. Juni 2026 endet.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zur Erreichung bestimmter Geschäftsziele zu verwenden, die unter der Überschrift Business Objectives and Milestones) im CSE-Formular 2A der Börsenzulassungserklärung des Unternehmens vom 19. Januar 2026 (die Börsenzulassungserklärung) näher beschrieben werden (eine Kopie davon ist unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca abrufbar) sowie zur Rückzahlung des Darlehens (wie in der Börsenzulassungserklärung definiert), für Marketingzwecke und als Working Capital verwendet werden.

Wir sind sehr zufrieden mit den Ergebnissen der ersten Privatplatzierung. Das Angebot war deutlich überzeichnet, was das Potenzial des Sektors für kritische Mineralien und die Positionierung von Deep Sea Minerals Corp. in diesem Bereich bestätigt. Die Dynamik, die wir in diesem Sektor beobachten, ist beispiellos; das Ergebnis der Privatplatzierung ist ein klarer Beweis dafür, sagte James Deckelman, Chief Executive Officer von Deep Sea Minerals Corp.

ÜBER DEEP SEA MINERALS CORP.

Deep Sea Minerals Corp. ist ein Unternehmen, das sich mit der Exploration und Erschließung von Unterwasser-Mineralien befasst und dessen Hauptaugenmerk auf die Bewertung von Möglichkeiten zur Sicherung der zukünftigen Versorgung mit kritischen Mineralien durch den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Tiefsee-Mineral-Assets gerichtet ist.

Die Strategie des Unternehmens ist auf die Identifizierung von Gebieten und geologischen Gegebenheiten mit potenziellem Vorkommen von polymetallischen Knollensystemen fokussiert, die bekanntermaßen Kombinationen von Metallen enthalten, die für die Verteidigung, die industrielle Fertigung, die Infrastruktur für saubere Energie, moderne Elektronik und Lieferketten im Bereich der künstlichen Intelligenz relevant sein könnten. Diese Meeresbodenressourcen stellen einen weitestgehend unerschlossenen Teil der globalen Mineralversorgung dar und rücken weltweit immer mehr ins Zentrum politischer, wissenschaftlicher und regulatorischer Aufmerksamkeit.

Im Rahmen dieses Prozesses hat das Unternehmen erste Gespräche mit ausgewählten Regierungen und Behörden im Pazifikraum aufgenommen, um potenzielle Wege für zukünftige Explorationsinitiativen zu prüfen, vorbehaltlich der geltenden internationalen, nationalen und umweltrechtlichen Rahmenbedingungen.

Weitere Informationen finden Sie in der Notierungserklärung, die im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist.

IM NAMEN DES BOARDS

James A. Deckelman

James A. Deckelman, Chief Executive Officer

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

James A. Deckelman

Chief Executive Officer

Tel.: 1-281-467-1279

E-Mail: info@deepseamineralscorp.com

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die einer Reihe von Annahmen, Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Zukunftsgerichtete Aussagen können unter anderem die Verwendung der Erlöse und der verfügbaren Mittel nach Abschluss des Angebots betreffen und unterliegen allen Risiken und Ungewissheiten, die normalerweise mit solchen Ereignissen verbunden sind. Investoren werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Ereignisse darstellen und dass die tatsächlichen Ereignisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die beste Einschätzung des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider. Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt oder abgelehnt. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder anderweitig zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

