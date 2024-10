Korrektur: Video-Präsentation für Investoren

16. Oktober 2024 / IRW-Press

Das Video der Investorenpräsentation von Aspermont kann hier abgerufen werden:

view6.workcast.net/AuditoriumAuthenticator.aspx?cpak=8419817075514381&pak=8293634574264943

Die Präsentation kann hier heruntergeladen werden:

announcements.asx.com.au/asxpdf/20241015/pdf/0693n838y5ws7t.pdf

Eine Abschrift der Präsentation kann hier heruntergeladen werden:

announcements.asx.com.au/asxpdf/20241015/pdf/0694brfjwp7hs5.pdf

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Aspermont Limited

Alex Kent, Managing Director +44 208 187 2330

David Straface, Company Secretary +61 8 6263 9100

About Aspermont

Aspermont ist der führende Mediendienstleister für die globale Rohstoffindustrie. Aspermont hat ein kommerzielles XaaS-Modell für B2B-Medien erstellt, das hochwertige Inhalte an ein wachsendes globales Publikum vertreibt. Dieses vielseitige Modell kann skaliert werden, um neue Geschäftsbereiche in neuen Ländern und Sprachen zu bedienen. Die zunehmende Zahl an (bezahlten) Nutzern hat Aspermont eine Möglichkeit zur Datenmonetarisierung eröffnet, die das Unternehmen nun entwickelt.

Aspermont notiert an der ASX und an der Börse Frankfurt. Es notiert außerdem am Tradegate und anderen regionalen Börsen in Deutschland. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen im Vereinigten Königreich, Australien, Brasilien, den USA, Kanada, Singapur sowie auf den Philippinen.

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Homepage: www.aspermont.com

