Korrekturmeldung: Defence Therapeutics gibt die Einrichtung eines Scientific Advisory Board bekannt, um die Weiterentwicklung der Accum-verstärkten Antikörper-Wirkstoff-Konjugat-Programme zu unterstützen

Montreal, QC, Kanada, 4. Dezember 2025 / IRW-Press / Defence Therapeutics Inc. (Defence oder das Unternehmen), ein Biotechnologieunternehmen, das eine proprietäre intrazelluläre Verabreichungsplattform entwickelt, die wirksamere, sicherere und effektivere antikörperbasierte und strahlentherapeutische Behandlungen ermöglicht, freut sich, die Gründung seines ersten Scientific Advisory Board (SAB) bekannt zu geben, das aus Rob Leanna, Danny Chui und Brendan Hussey besteht.

Das Accum®- Antikörper-Wirkstoff-Konjugat-(ADC)-Programm von Defence wurde im Labor bestätigt, wobei die eine deutliche Zunahme der intrazellulären Anreicherung sowie eine verbesserte Wirksamkeit für Accum®-verstärkte ADC erzielt wurde. Während das Unternehmen Accum®-gestützte ADC-Programme weiterentwickelt, wird das Scientific Advisory Board eine Schlüsselrolle bei der Bereitstellung wissenschaftlicher, technischer und strategischer Leitlinien sowie bei der Gestaltung der Ausrichtung des Programms und der wissenschaftlichen Prioritäten spielen.

Unser Scientific Advisory Board vereint fundierte Expertise in den Bereichen Antikörper-basierte Therapeutika, intrazelluläre Verabreichung, translationale Biologie, Biomanufacturing und Biotech-Entwicklung, sagte Maxime Parisotto, PhD, MBA, Chief Scientific Officer von Defence Therapeutics. Rob, Danny und Brendan bringen einander ergänzende Perspektiven mit, die unsere Wissenschafts- und Entwicklungsstrategie stärken werden und uns helfen, Accum®-basierte Therapeutika vorantreiben.

Die Hintergründe der Mitglieder des Scientific Advisory Board spiegeln die Bandbreite an Fachwissen wider, die erforderlich ist, um Accum® von der präklinischen Entwicklung hin zu Translation und Skalierung voranzubringen.

Rob Leanna hat umfangreiche Erfahrung in der Pharmaindustrie mit umfassender Expertise im Bereich Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADC) und Wirkstoff-Linker-Chemie. Im Laufe seiner jahrzehntelangen Karriere bei AbbVie Inc. leitete er die Entwicklung, das Scale-up und die regulatorische Strategie für komplexe Biologika und konjugierte Therapeutika. Als unabhängiger Berater berät er Biotech-Unternehmen in den Bereichen ADC-CMC und Entwicklungsstrategie. Rob wird eine Schlüsselrolle bei der Ausrichtung des CMC-Ansatzes von Defence spielen, während die Accum®-verstärkten ADC-Programme in die klinische Entwicklung übergehen.

Danny Chui ist ein anerkannter wissenschaftlicher F&E-Leiter mit über 20 Jahren Erfahrung in der Entdeckung therapeutischer Antikörper, der ADC-Entwicklung und Biologika der nächsten Generation. Seine Karriere umfasst leitende wissenschaftliche Positionen bei Zymeworks, Kairos Therapeutics, Abgenix, Amgen und adMare BioInnovations. Dannys Fachkenntnisse in Antikörper-Engineering, präklinischer Pharmakologie und der Entwicklung von In-vivo-Modellen werden die Weiterentwicklung von Accum® in komplexe onkologische Anwendungen unterstützen.

Brendan Hussey ist ein Betreiber-Investor mit einem PhD in Biotechnologie sowie Erfahrung in den Bereichen Investmentbanking und Risikokapital. Er bringt frühere Erfahrung als CSO mit und hat wissenschaftliche Due-Diligence-Prozesse, Bewertungen und Transaktionen in mehreren therapeutischen Bereichen geleitet. Derzeit unterstützt er verschiedene Unternehmen in klinischer Strategie, Partnerschaften und Kapitalbildung. Brendans integrierte wissenschaftliche und finanzielle Perspektive wird dazu beitragen, sicherzustellen, dass die Plattform und Pipeline von Defence mit den Erwartungen der Partner und den entstehenden Marktchancen übereinstimmen.

Die Einrichtung des Scientific Advisory Board stärkt das wissenschaftliche Fundament von Defence, während das Unternehmen seine Accum®-Plattform weiter vorantreibt und ihr volles Potenzial im Bereich antikörperbasierter Therapeutika und Radiotherapeutika erschließt. Im Zuge des Verlaufs der Accum®-gestützten Programme wird das SAB eine disziplinierte wissenschaftliche Entscheidungsfindung unterstützen und zur langfristigen Entwicklungsstrategie des Unternehmens beitragen.

Über Defence:

Defence Therapeutics ist ein börsennotiertes Biotech-Unternehmen, das unter Einsatz seiner firmeneigenen Plattform daran arbeitet, die nächste Generation von ADC-Produkten zu entwickeln. Der Kern der Defence Therapeutics-Plattform besteht in der ACCUM®-Technologie, die einen präzisen Transport von Biologika in intakter Form zu den Zielzellen ermöglicht. Dadurch können Wirksamkeit und Wirkstärke von Biologika verbessert werden, was den Patientenzugang und die Marktchancen verbessert.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Sebastien Plouffe, President, CEO und Direktor

Tel.: (514) 947-2272

Splouffe@defencetherapeutics.com

www.defencetherapeutics.com

