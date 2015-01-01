Neuer Stromtarif LUOX Dynamisch RLM senkt die Stromkosten von größeren Industrie- und Gewerbekunden

LUOX Dynamisch RLM: 100 % Strom aus erneuerbaren Quellen und Nutzung günstiger Börsenpreise für bis zu 30 % geringere Stromkosten für Industrie- und Gewerbekunden.

LUOX Energy erweitert das Produktportfolio um den neuen dynamischen Stromtarif für Industrie- und Gewerbekunden: LUOX Dynamisch RLM. Der grüne Tarif bietet 100 % Strom aus erneuerbaren Quellen und richtet sich an Unternehmen mit einem Stromverbrauch von mehr als 100.000 kWh und registrierender Leistungsmessung (RLM). Genauso wie LUOX Dynamisch für Haushalte und kleinere Gewerbe ermöglicht es der neue Tarif, flexibel auf volatile Strompreise zu reagieren und so die Energiekosten zu senken. Die Wirtschaftlichkeit von Flexibilitäten wie Batteriespeichern, Ladeinfrastruktur oder automatisierten Produktionsprozessen erhöht sich mit dem günstigen Preismodell von LUOX Dynamisch RLM deutlich.

Vor dem Hintergrund dauerhaft hoher Stromkosten stehen viele Unternehmen unter erheblichem Handlungsdruck. Klassische Festpreistarife beinhalten Risikoaufschläge, die erheblich zu höheren Stromkosten beitragen. LUOX Dynamisch RLM setzt genau hier an: Der marktpreisgekoppelte Tarif bildet die Spotmarktpreise transparent ab, incentiviert Unternehmen für ihre Lastverschiebung und ermöglicht so signifikante Einsparungen.

Stromkosten aktiv managen – Flexibilität als Wettbewerbsvorteil

Durch die Nutzung von Niedrigpreisphasen können Gewerbe- und Industriekunden ihren Stromeinkauf optimieren und Lastspitzen gezielt managen. Unternehmen, die bereits über Flexibilitätspotenziale verfügen – etwa durch Batteriespeicher, PV-Anlagen, E-Mobilität oder verschiebbare Produktionsprozesse – realisieren so besonders hohe Einsparungen.

Wesentliche Vorteile des neuen Tarifs:

o Nutzung günstiger Börsenpreise für bis zu 30 % geringere Stromkosten

o nur 3 % variable Gebühr auf den Börsenpreis – transparente, faire Tarifstruktur

o digitales Monitoring der Strompreise über die LUOX Energy App

o Hardware-unabhängig: kompatibel mit bestehender Technik

o Synergien mit LUOX Direktvermarktung zur Erlösoptimierung von Überschussstrom aus PV- oder Windkraftanlagen

Dr. Christian Chudoba, Geschäftsführer der Lumenaza GmbH, sieht einen großen Bedarf für die flexible Stromversorgung im Großkundenbereich:

„Unser dynamischer Stromtarif LUOX Dynamisch RLM ist ein wichtiger Baustein für die nachhaltige Senkung der Stromkosten am Wirtschaftsstandort Deutschland. Anstatt auf Festpreistarife und temporäre Subventionen zu setzen, erkennen immer mehr Unternehmen das Potenzial einer flexiblen und marktpreisgekoppelten Energiestrategie. Dynamische Stromtarife sind effizient, nachhaltig und bieten die notwendige Kontrolle über die eigenen Stromkosten.“

Über LUOX Energy

Als Endkundenmarke der Lumenaza GmbH bündelt LUOX Energy mehr als 12 Jahre Erfahrung in der Stromvermarktung aus erneuerbaren Energien und ermöglicht es, wirtschaftlich von Preisschwankungen am Strommarkt zu profitieren. Mit LUOX Direktvermarktung verkaufen Anlagenbetreiber:innen ihren erneuerbaren Strom aus Photovoltaik, Windkraft, Biogas und Wasserkraft gewinnbringend zum Börsenstrompreis – bei minimalen Kosten und transparenten Konditionen. Mit dem dynamischen Stromtarif LUOX Dynamisch nutzen unsere Stromkund:innen Zeitfenster, in denen der Börsenpreis günstig ist, um ihre Energiekosten zu senken. Unser gemeinsames Ziel: Eine Zukunft, die auf 100 % grüner Energie basiert. Für die Menschen. Für den Planeten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Lumenaza GmbH

Herr Boris Benesch

Kreuzbergstraße 30

10965 Berlin

Deutschland

fon ..: +49 30 346 55 82 03

web ..: https://www.lumenaza.de

email : boris.benesch@lumenaza.de

Die Berliner Lumenaza GmbH entwickelt seit 2013 eine modulare Energie-Softwareplattform, mit der Versorger dezentrale, grüne Stromangebote effizient vermarkten können. Unter der Marke LUOX Energy bietet das Unternehmen seit 2024 auch eigene Endkundenprodukte an – darunter ein dynamischer Stromtarif und die Direktvermarktung von Ökostrom. LUOX steht für digitale, transparente und klimafreundliche Energieversorgung ohne lange Vertragsbindung.

Pressekontakt:

Lumenaza GmbH

Herr Boris Benesch

Kreuzbergstraße 30

10965 Berlin

fon ..: +49 30 346 55 82 03

web ..: https://www.lumenaza.de

email : boris.benesch@lumenaza.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

webit! gewinnt TYPO3 Award 2025 für Digitalprojekt mit dem Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) Goldexplorer vor dem nächsten Level: Vorbereitungen für Goldbohrprogramm laufen!