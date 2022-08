Kostenfreier Online-Workshop: Stressfrei führen

In einem Webinar möchte Business-Coach Christian Ebner am 25. August um 19 Uhr zu diesem Thema informieren.

In diesem 90-minütigen Live-Webinar vermittelt der Selbst- und Zeitmanagementexperte Dipl.-Ing. Christian Ebner ein klares Verständnis dafür, wie es Führungskräften mit Leichtigkeit gelingen kann, ihren Führungsalltag von Stress und Zeitdruck zu befreien, ohne dabei viel Zeit und Energie investieren zu müssen.

Einfach wirksam führen

Die Teilnehmenden erfahren bei dieser Online-Veranstaltung die drei entscheidenden Hebel für einfaches und wirksames Führen. Im Zentrum der Veranstaltung steht zudem eine Veranschaulichung der Zusammenhänge für die Zeitdruckursache Nr. 1 bei Führungskräften. Auch der Blick auf die neusten Erkenntnisse aus aktuellen Studien wird hierbei helfen. Alle Teilnehmenden erhalten eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die nachvollziehbar vermittelt, wie Führungskräfte ihren Führungsalltag aktiv und unabhängig von Dritten stressfrei gestalten können.

Inhalte:

– Dysfunktionales Führungsverhalten

– Von der Führungsverantwortung zum Führungsverhalten

– Ausschlaggebende Erfolgsfaktoren für einen stressfreien Führungsalltag

– Die Zeitdruckursache Nr. 1 und was Sie dagegen tun können

– Vorschlag für ein übergeordnetes Zeitmanagementziel für Führungskräfte

Betriebliche Gesundheitsförderung dürfen Führungskräfte nicht übersehen

Gerade in der aktuellen Krisensituation kommt es zu enormen und länger andauernden Belastungen bei Führungskräften. Dieser Stress kann zu physischen und psychischen Beeinträchtigungen führen wie z. B. Schlafstörungen, Verdauungsbeschwerden, Kopfschmerzen, Müdigkeit, depressive Symptome oder emotionale Erschöpfung. Die Komplexität des Themas „Führung“ und die unterschiedlichen Betrachtungsweisen erschweren hierbei die Orientierung. Mit diesem Webinar hat der auf „Führungskräfteentwicklung“ spezialisierte Experte, Christian Ebner, ein dringendes Bedürfnis von Führungskräften aufgegriffen.

Die wissenschaftlichen Untersuchungen befassen sich verstärkt mit der Fragestellung, welchen Einfluss das Führungsverhalten auf die Gesundheit der Beschäftigten hat. „Ich bin der festen Überzeugung, dass Führungskräfte imstande sein sollten, ihren Berufsalltag so zu gestalten, dass sie dabei gesund bleiben. Dies wird dazu führen, dass die Mitarbeitenden lernen, ein Bewusstsein für gesundheitsförderndes Arbeitsverhalten zu entwickeln“, so der Experte. „Egal, ob Nachwuchsführungskräfte, die am Anfang ihrer Karriere stehen oder langjährig erfahrene Führungskräfte. „Ich freue mich auf einen angeregten Austausch. Großartig, dass dieses Webinar nun startet“, freut sich Referent Christian Ebner.

Das Webinar ist kostenlos und besonders für Führungskräfte, Unternehmer*innen, und Geschäftsführer*innen geeignet. Die Veranstaltung findet in deutscher Sprache statt. Die Teilnehmerzahl ist auf 95 Personen begrenzt. Anmeldungen sind ab sofort über die Webseite unter https://christianebner.de/webinar-stressfrei-fuehren/ möglich. Die Zugangsdaten werden nach erfolgreicher Anmeldung per E-Mail verschickt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Christian Ebner | Business-Coach & Consultant

Herr Christian Ebner

Sonnenblumenweg 24

38461 Danndorf

Deutschland

fon ..: +49 5364 507 9938

fax ..: +49 5364 966 8153

web ..: https://www.christianebner.de

email : zeit@christianebner.de

Über Christian Ebner:

Führungskräfte weltweit zu motivieren und sie durch individuelles Selbst- und Zeitmanagement zu befähigen, sämtliche Herausforderungen souverän und stressfrei zu meistern, das ist die Vision von Business Coach & Consultant Dipl.-Ing. Christian Ebner. Aufgrund seiner seit 1998 begonnen und bis heute andauernden Führungskarriere hat der Experte selbst zahlreiche herausfordernde Führungssituationen erlebt und weiß daher sehr genau, welchen Anforderungen Führungskräfte in einer schnelllebigen und sich rasch verändernden Arbeitswelt gerecht werden müssen. Seine ganzheitliche Beratung umfasst neben dem Einsatz von analytischen Tools auch das Vermitteln von einfachen, wirksamen und praxiserprobten Methodenwissen sowie die Überprüfung von Denkgewohnheiten als auch von inneren Überzeugungen. Das individuelle und unternehmerische Wachstum steht hierbei stets im Mittelpunkt seiner Beratung.

Pressekontakt:

Christian Ebner | Business-Coach & Consultant

Frau Miriam Ebner

Sonnenblumenweg 24

38461 Danndorf

fon ..: +49 5364 507 9938

web ..: https://www.christianebner.de

email : presse@christianebner.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Conico Ltd.: Galileos Callisto-Entdeckung offenbar auch auf Mt Thirsty nachgewiesen!