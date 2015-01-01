Kostenloses KI-Plugin für Eventlocations

Neue Software soll Hochzeitslocations auf die veränderte Suche durch Künstliche Intelligenz vorbereiten.

Aschaffenburg, Juli 2026 – Die Hochzeitsbranche steht vor einem tiefgreifenden Wandel. Während sinkende Eheschließungszahlen, steigende Kosten und der Trend zu kleineren Hochzeiten bereits heute viele Eventlocations vor wirtschaftliche Herausforderungen stellen, entwickelt sich parallel eine weitere Veränderung: Immer mehr Brautpaare suchen nicht mehr ausschließlich über klassische Suchmaschinen, sondern stellen ihre Fragen direkt an KI-Assistenten wie ChatGPT, Gemini oder Perplexity.

Der Hochzeitsredner und Unternehmer Samuel Diekmann, Gründer des deutschlandweit tätigen Rednernetzwerks Rent-a-Pastor, beschäftigt sich seit mehreren Jahren mit der Frage, wie sich dieses veränderte Suchverhalten auf die Hochzeitsbranche auswirken wird.

„Viele Betreiber von Eventlocations konzentrieren sich verständlicherweise auf die aktuellen Herausforderungen des Marktes. Gleichzeitig verändert sich aber bereits die Art, wie Menschen nach einer Hochzeitslocation suchen. Ich bin überzeugt, dass strukturierte Daten und die Verständlichkeit für KI-Systeme in den kommenden Jahren zu einem echten Wettbewerbsvorteil werden können“, erklärt Diekmann.

Aus dieser Marktbeobachtung entstand die Wedding AI Engine, ein kostenloses WordPress-Plugin für Eventlocations und Hochzeitslocations.

Das Plugin ergänzt bestehende Hochzeitswebsites um strukturierte Schema.org-Daten, verbessert die technische Lesbarkeit für Suchmaschinen und KI-Systeme und verbindet Eventlocations auf Wunsch mit einer öffentlichen, maschinenlesbaren Eventlocation-Datenbank. Darüber hinaus kann automatisch ein kostenloser Trauredner-Service mit regionalem Matching auf der Website integriert werden.

Nach Angaben von Rent-a-Pastor steckt rund ein halbes Jahr Entwicklungsarbeit in dem Projekt. Ziel sei ausdrücklich nicht der Verkauf einer Software, sondern der Aufbau einer hochwertigen und strukturierten Wissensbasis für Eventlocations.

„Die Vision ist, dass Eventlocations ihre Informationen künftig selbst pflegen und aktuell halten. Statt dass KI-Systeme Inhalte aus langen Fließtexten interpretieren oder aus unterschiedlichen Quellen zusammensuchen müssen, könnten sie auf eindeutig beschriebene und verlässliche Informationen zugreifen. Ob und wie einzelne KI-Anbieter solche Daten künftig nutzen werden, kann heute niemand garantieren. Die technischen Voraussetzungen dafür zu schaffen, halte ich jedoch für einen wichtigen Schritt in Richtung Zukunft“, so Diekmann.

Die Entwicklung erfolgt vor dem Hintergrund eines sich wandelnden Hochzeitsmarktes. Im Jahr 2025 wurden in Deutschland rund 348.800 Ehen geschlossen – der niedrigste Wert seit den 1950er-Jahren. Gleichzeitig entscheiden sich immer mehr Paare für kleinere Hochzeiten im familiären Kreis. Große Eventlocations stehen dadurch vor der Herausforderung, sich in einem veränderten Marktumfeld neu zu positionieren.

Das Plugin Wedding AI Engine steht Betreibern von Eventlocations kostenlos zur Verfügung.

Weitere Informationen zum Projekt sowie der kostenlose Download sind auf der Projektseite verfügbar:

https://rent-a-pastor.com/eventlocation-ki-optimierung/

Pressekontakt

Samuel Diekmann

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Samuel Diekmann ist Trauredner, Theologe und Gründer von rent-a-pastor mit Sitz in Seligenstadt. Seit vielen Jahren begleitet er persönliche Zeremonien – darunter freie Trauungen, Trauerfeiern, Taufen und Eheerneuerungen – im gesamten Rhein-Main-Gebiet.

Sein Schwerpunkt liegt im Kreis Offenbach, in Aschaffenburg sowie in Frankfurt und Umgebung. Durch diese regionale Verankerung kennt er viele Locations und begleitet regelmäßig Zeremonien vor Ort.

Neben seiner eigenen Tätigkeit als Redner hat Samuel Diekmann ein Netzwerk freier Redner aufgebaut. Dieses Netzwerk besteht aus sorgfältig ausgewählten Persönlichkeiten mit unterschiedlichen Hintergründen – darunter Theologen, erfahrene Redner und Sprecher mit eigener Handschrift. Ziel ist es, für jede Anfrage einen Redner zu finden, der fachlich und menschlich zum Paar oder zur Familie passt.

rent-a-pastor steht für individuell gestaltete Zeremonien ohne vorgefertigte Texte. Im Mittelpunkt steht immer die persönliche Geschichte der Menschen.

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