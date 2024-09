Kostenloses Online-Seminar: Fit für die E-Rechnung – Ein Event und Ihr Unternehmen ist startklar!

Online-Seminar zur E-Rechnungspflicht am 15.10.2024: Erfahren Sie praxisnah, wie Ihr Unternehmen auf die gesetzliche E-Rechnung vorbereitet wird. Experten zeigen Lösungen und Handlungsschritte.

Die Einführung der E-Rechnungspflicht für Unternehmen in Deutschland steht kurz bevor. Ab dem 1. Januar 2025 sind Unternehmen gesetzlich verpflichtet, E-Rechnungen elektronisch empfangen und verarbeiten zu können; nach Ablauf von Übergangsfristen wird auch der Versand von E-Rechnungen zur Pflicht. Doch was bedeutet das konkret für Unternehmen? Welche Maßnahmen müssen ergriffen werden, um diese neue Anforderung erfolgreich umzusetzen? Auf welche Herausforderungen müssen Unternehmen vorbereitet sein und welche Lösungsansätze gibt es?

Im kostenlosen Online-Seminar „Fit für die E-Rechnung: Ein Event und Ihr Unternehmen ist startklar“ am 15. Oktober 2024 von 14:00 bis 16:30 Uhr, das von GetMyInvoices der fino data services GmbH ausgerichtet wird, erfahren Unternehmen praxisnah und kompetent, wie sie sich optimal auf die E-Rechnungspflicht vorbereiten können.

Das Seminar bietet einen umfassenden Überblick über die rechtlichen Vorgaben und zeigt praxisbewährte Lösungen zur effizienten Einführung der E-Rechnung auf. Experten aus der Praxis führen durch das Programm:

– Tim Roßky, Vorstand des Verbands elektronische Rechnung, mit dem Thema: „E-Rechnungen effizient managen – Die Roadmap für Ihr Unternehmen“

– Benjamin Kirschner, CMO & Geschäftsführer von FastBill, mit dem Thema: „E-Rechnungen erstellen & versenden – Grundlagen, Lösungen und Vorteile“

– Loris Caspari, Business Development Manager bei GetMyInvoices, mit dem Thema: „E-Rechnungen empfangen: So erfüllen Sie die Empfangspflicht für E-Rechnungen“

– Christian Déak, Geschäftsführer der DHW Steuerberatungsgesellschaft, mit dem Thema: „Digitalisierung in der Praxis: Von der Pflicht zur E-Rechnung hin zur papierlosen Wunschkanzlei“

Das Online-Seminar zeichnet sich durch praxisorientierte Inhalte und eine interaktive Gestaltung aus. So erhalten die Teilnehmenden praxisnahe Einblicke, wie Unternehmen die Einführung der E-Rechnungspflicht erfolgreich bewältigt haben. Darüber hinaus bieten Live-Demos anschauliche Erklärungen zu den notwendigen Schritten, die bis zum Stichtag am 1. Januar 2025 umgesetzt werden müssen, und präsentieren unmittelbar anwendbare Lösungen. Das interaktive Format ermöglicht es den Teilnehmenden, sich aktiv einzubringen – sei es durch Umfragen oder durch die Teilnahme an den Q&A-Sessions.

Nutzen auch Sie die Chance, sich frühzeitig auf die E-Rechnungspflicht vorzubereiten und profitieren Sie von einem praxisorientierten Wissensvorsprung. Mit den Erkenntnissen aus diesem Seminar wird Ihr Unternehmen bestens gerüstet sein, die gesetzlichen Anforderungen rechtzeitig und effizient zu erfüllen.

Die Teilnahme am Seminar ist kostenlos. Melden Sie sich jetzt an: Zur Anmeldung

Über GetMyInvoices:

GetMyInvoices ist eine Softwarelösung von fino data services GmbH, für automatisiertes Rechnungsmanagement – komplementär zu jeder Buchhaltungssoftware. GetMyInvoices trägt Rechnungen aus verschiedensten Quellen, wie Kundenportale (Telekom, Amazon & mehr), E Mail-Postfächer oder per Scan-App, automatisch zusammen und legt diese zentral ab. Rechnungen können geprüft, freigegeben und bezahlt werden. Im Anschluss werden die Rechnungen inklusive strukturierter Daten direkt an den Steuerberater oder die Buchhaltungssoftware übertragen. Mit GetMyInvoices sind Unternehmen in der Lage, ihre Buchhaltungsprozesse effizient zu digitalisieren und die E-Rechnungspflicht problemlos zu erfüllen.

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

