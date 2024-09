Lean Praxistipp: So steuern Sie Routineaufgaben im Lager mit Visual Management

Damit der Betrieb im Lager planmäßig verläuft, sind viele kleine Routinetätigkeiten wichtig. Wenn solche Routineaufgaben vernachlässigt werden, kann dies schnell zu Problemen im Tagesablauf führen.

Dabei sind regelmäßige Aufgaben wie die Überprüfung technischer Geräte und die Kontrolle von Verbrauchsmaterialien besonders wichtig. Sie sorgen dafür, dass alles reibungslos funktioniert und die grundlegenden Aufgaben ohne Störungen und unerwartete Ausfälle durchgeführt werden können.

Oft wird die Bedeutung dieser Aufgaben jedoch unterschätzt. Viele Unternehmen haben kein System zur gezielten Überwachung und Durchführung dieser wiederkehrenden Tätigkeiten. Routinen werden nicht systematisch in einem Programm geprüft, weil standardisierte Prozesse fehlen. Es gibt keine festen Regeln für unterschiedliche Nebentätigkeiten, die sicherstellen, dass diese Aufgaben in festgelegten Zeitintervallen durchgeführt werden. Die Lösung? Ein einfaches System muss her!

T-Kartensystem: Routineaufgaben stets im Griff

Gerade das visuelle Management setzt auf einfache Hilfsmittel, um Routineaufgaben zu steuern und zu überprüfen. Eine manuelle Lösung aus dem Visual Management ist das T-Kartensystem mit rot-grünen T-Karten. Unerledigte Aufgaben werden mit der roten Seite nach vorne in die Kartenschiene eingesteckt und erledigte Aufgaben auf die grüne Seite gedreht. Auf einen Blick wird ersichtlich, welche Arbeiten abgeschlossen sind und welche noch ausstehen – ob im Wochen- oder Monatszyklus. Dieses einfache Steuerungssystem gibt Mitarbeitern und Lagerleitern eine klare Übersicht über den aktuellen Stand. Engpässe oder Verzögerungen werden sofort erkannt und können frühzeitig behoben werden.

Die Praxis zeigt, dass einfache Ideen oft die Wirkungsvollsten sind. Dank dieser Lösung lassen sich kleine Störungen und Missstände im Lagerbetrieb und in der Logistik reduzieren. Dadurch können sich die Beteiligten beruhigt auf die wesentlichen Aufgaben im Tagesgeschäft konzentrieren.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Simplefactory Alexander Schlegel

Herr Alexander Schlegel

Ruppmannstrasse 43

70565 Stuttgart

Deutschland

fon ..: 07117802004

web ..: https://simplefactory.de/

email : info@simplefactory.de

„Trotz der langen Historie der Verbesserungsprozesse, wie Lean, TPM, KVP, 5S & weiteren Ansätze, entwickelt oft jedes Unternehmen die Produkte zur Lösungsumsetzung selbst oder hat einen hohen Suchaufwand bei der Beschaffung! Doch warum das Rad immer wieder neu erfinden?“

Bei Simplefactory tragen wir praktische Ideen, Beispiele und Anregungen zu den Methoden des Verbesserungsprozesses wie Lean, TPM & KVP zusammen, damit das Rad nicht immer neu erfunden werden muss. Dieses Praxiswissen bauen wir durch intensiven Austausch mit Lean-Praktikern stetig aus.

Als Netzwerk der guten Ideen helfen wir von Simplefactory Lean, TPM, KVP und 5S- Verantwortlichen durch die praxiserprobten Tipps, Ideen und Produkte bei einer erfolgreichen Umsetzung.

