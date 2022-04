Kostensteigerungen auch bei Massagesesseln zu erwarten

Die Massagesessel Welt in Weinstadt vor den Toren Stuttgarts und Leverkusen plant mit Weitblick und macht darauf aufmerksam, dass auch im Segment der Massagesessel weitere Preissteigerungen zu erwarte

Null-Covid Politik in Shanghai

Damals wie heute hat Corona Auswirkungen auf Produktion und Lieferungen aus Asien. „In Shanghai wird im Augenblick wieder wegen weniger Positiv-Fälle eine Null-Covid-Politik gefahren und die Stadt abgesperrt. Wer am Arbeitsplatz in der Fabrik ist, bleibt bis zum Ende des Lockdowns drin“, weiß Michael Roedeske. Doch nicht nur das – auch der Krieg in Europa wirkt sich aus.

Steigende Energie- und Materialkosten

Der Krieg in der Ukraine führt auf dem europäischen Markt schon eine Weile unter anderem im Energiesektor zu steigenden Produktions- und Transportkosten. Der Handelsverband Europa (HDE) rechnet schon bald mit einer zweiten Welle der Preissteigerungen, und zwar im zweistelligen prozentualen Bereich. „Nicht nur Supermärkte sind betroffen, auch wir rechnen für unsere Massagesessel unter anderem durch höhere Materialkosten mit einem Preisanstieg von bis zu 15 %“, betont Michael Roedeske. Der Inhaber und Gründer der Massagesessel Welt mit Filialen in Weinstadt und Leverkusen hat schon zum Jahresende 2021 kommen sehen, dass Lieferengpässe sein Geschäft beeinflussen werden. Seine Kunden hat er darauf vorbereitet, indem er zu frühzeitigen Bestellungen riet. „Auch jetzt möchte ich nicht, dass Kunden, die über einen Kauf nachdenken, in einigen Wochen unfreiwillig mehr bezahlen müssen“, erklärt er den Hintergrund. Die Preissteigerungen im Warenverkehr betreffen nicht nur den Transport aus Fernost. „Auch die letzten Meilen, die unsere Produkte auf dem Weg zum Kunden zurücklegen, sind betroffen“, ist Roedeske sicher.

Marken unabhängiger Experte für Massagesessel im Unternehmen oder zu Hause. In der Massagesessel Welt wird jeder individuell beraten. Am Telefon, im Videochat oder beim Probeentspannen auf Termin in Europas größter Ausstellung vor den Toren Stuttgarts und in Leverkusen. Egal, ob für klein oder groß, ob schlank oder stattlich, von sanfter Entspannung bis intensiver Massage, in Schwarz oder Beige, in Leder oder Imitat. Namhafte Qualitätsmarken wie AllgäuTech, Alpha Techno, Casada, COMTEK, EASEPal, iRESt, Family Inada, HUTECH KAI, LURACO, NAIPO, OGAWA, Panasonic, ROTAI, SANYO und SYNCA unter einem Dach. Terminvereinbarung unter https://www.sesseltermin.de

