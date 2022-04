Fleisch für Ostern bestellen – mit den Lieben festlich & traditionell schlemmen

Ostern ist eines der Feste, die meist mit der Familie oder mit Freunden gemeinschaftlich begangen werden. Dabei darf auch ein ausgedehntes Osteressen nicht fehlen.

Auch wenn die Fasten-Tradition besagt, am Karfreitag auf Fleisch verzichten zu können, so möchten es sich Viele nicht entgehen lassen, an den übrigen Festtagen schmackhafte Fleischspezialitäten zu genießen. Wir bieten Ihnen daher die Gelegenheit, in unserem Shop Premium-Fleisch für Ostern zu bestellen. Bei uns wählen Sie köstliches Fleisch aus einem großen Sortiment, können sich dabei an der Oster-Tradition oder einfach nur an Ihrem Appetit orientieren. Ob Fleisch-Gourmet oder Liebhaber echter Hausmannskost: Im folgenden Überblick stellen wir Ihnen traditionelle und geschmacklich verlockende Fleisch-Varianten exklusiv vor.

Lammbraten online bestellen

Der Lammbraten gehört zu Ostern wie bunte Ostereier am Birkenzweig. Er zeichnet sich durch sein wunderbar zartes Fleisch und seine pikante Würze aus. Lamm erhalten Sie in unserem Shop als klassischen Lammrollbraten, Lammkotelett bzw. Lammrücken sowie als Lammkeule, die wir Ihnen frei von Knochen liefern.

Osterschinken online kaufen

Beim Osterschinken handelt es sich um ein Gericht, das in Österreich traditionell am Ostersonntag serviert wird. Das beim Gottesdienst geweihte Schweinefleisch wird gekocht oder wahlweise geräuchert. Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an leckerem Schinken, den Sie auf Wunsch in vielfältigen Räuchervarianten verzehrfertig bei uns bestellen können.

Roastbeef nach Hause liefern lassen

Außen mit einer knusprig-braunen Kruste, innen saftig und im zarten Roséton: So sieht das perfekte Festessen mit Roastbeef zum Osterfest aus. Wenn Sie Fleisch für Ostern bestellen möchten, können Sie in unserem Shop das fein marmorierte Fleisch vom Rücken eines Jungbullen wählen.

Fleisch für Ostern bestellen – natürlich beim Metzger

Gönnen Sie sich zum diesjährigen Osterfest ein besonderes Menü, bei welchem Sie im Kreise Ihrer Lieben vom Alltag abschalten und entspannen können. Wählen Sie hierfür aus unserer Selektion hochwertiger Fleisch-Spezialitäten Ihre Favoriten!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Alber „Der Metzger“ OHG

Herr Matthias Alber

Pfarrstraße 2

84533 Marktl am Inn

Deutschland

fon ..: +49 (0) 8678 236

web ..: https://www.alber-der-metzger.de/

email : info@metzgerei-alber.de

Pressekontakt:

art2media Kreativagentur OHG

Herr Dieter Galambos

Berliner Str. 15

84478 Waldkraiburg

fon ..: 08638 2033642

web ..: https://www.art2media.com

email : kontakt@art2media.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Kostensteigerungen auch bei Massagesesseln zu erwarten