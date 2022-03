Frisches Gourmetfleisch online bestellen bei der Metzgerei Alber

Sie legen Wert auf hochwertiges Fleisch direkt vom Metzger, möchten dafür aber nicht in ein Fachgeschäft oder schaffen es nicht während der Öffnungszeiten? Bestellen Sie Ihr Fleisch online bei Alber!

Die Philosophie

Regionalität wird bei der Traditionsmetzgerei Alber seit über 100 Jahren großgeschrieben. Gemeinsam mit den regionalen Landwirten wird eine artgerechte Haltung garantiert. Durch Innovation und Tradition sorgen sie für eine gleichbleibend hochwertige Qualität. Rindfleisch regional stellt eine verlässliche Qualität dar.

Die Produkte

Ob vom Rind, Kalb oder Schwein, Würste, Aufschnitt, Schinken und Braten, selbst Salate und Feinkost, für jeden ist etwas dabei. Steak online zu bestellen, ist heute kein Problem mehr.

Die besonders beliebten Ochsenbäckchen eignen sich perfekt zum Schmoren. Mögen Sie es lieber kurz gebraten, dann ist das saftige Entrecote vom Jungbullen eine hervorragende Wahl.

Das Gulaschsuppenfleisch wird vom Fleischer direkt in mundgerechte Stücke geschnitten. Besonders fettarm, überzeugt es mit seiner feinen Qualität.

Herrlich zart und aromatisch kommt die Rinderschulter gleich in drei Varianten daher. Ob dick, flach oder rund, Sie erhalten das Rindfleisch regional vom Jungbullen fettarm für Ihre gesunde Ernährung direkt nach Hause geliefert. Auf der Internetseite finden Sie zusätzlich auch noch das passende Rezept, um einen Sauerbraten damit herzustellen.

Für das Sonntagsfrühstück steht Ihnen eine reichhaltige Auswahl an Aufschnitten und Feinkost zur Verfügung.

Online kaufen

Suchen Sie in Ruhe von zu Hause unter www.alber-der-metzger.de ihre Lieblingsprodukte aus. Steak online bestellen, ohne Einkaufsstress. Die frische Ware lagert nach dem Verpacken bis zu Abholen am Morgen in der Kühlkammer. Während der Lieferung durch die Post ist das Fleisch durchgehend gut gekühlt.

Fleisch online bestellen, die Metzgerei Alber macht dies möglich.

Bestellen Sie noch heute Ihr Probierpaket und überzeugen Sie sich selbst von der einwandfreien Qualität.

