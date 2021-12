In diesem Jahr wird der Festtagsbraten online bestellt

Alle Jahre wieder stehen die Weihnachtsfeiertage und Silvester vor der Tür. Traditionell stehen dabei etwa Fondue oder ein Festtagsbraten auf dem Speiseplan.

Wer auf Nummer Sicher gehen möchte, das richtige Fleisch in ausreichender Menge auf dem Festtisch zu haben, sollte sein Fleisch vorbestellen. Das geht nicht mehr nur vor Ort in der Metzgerei. Sie können mittlerweile Ihr Fleisch online bestellen. Der Onlineshop von Alber der Metzger ist prall gefüllt mit Köstlichkeiten für Ihr Weihnachtsfest und den Silvesterabend. In der Kategorie Weihnachten finden Sie alles, was Sie für ein leckeres Weihnachtsmenü benötigen. In vielen Familien, gerade mit Kindern soll es am Heiligabend in der Küche besonders schnell gehen. Ein beliebter Klassiker sind dabei Würstel mit Kartoffelsalat. Im Onlineshop von Alber haben Sie die freie Wahl von Schweinswürstel über Wiener Würstel bis hin zur Weißwurst Münchner Art, die auch ideal für einen bayerischen Weihnachtsbrunch geeignet ist.

Möchten Sie es etwas aufwendiger, bieten sich Festtagsbraten aus Ente, Truthahn, Lamm oder Rehrücken an. Natürlich darf auch die Weihnachtsgans z. B. in Form einer Gänsekeule an den Festtagen nicht fehlen. Diese und viele weitere Varianten von Fleisch können Sie online bestellen.

Sind die Weihnachtsfeiertage vorbei, sollten Sie nicht vergessen, Ihr Fleisch für Silvester zu bestellen. Für das Warten bis zum Jahreswechsel bieten sich Gerichte an, die Sie über längere Zeit in geselliger Runde zubereiten und essen können. Die Rede ist von Fondue, Käsefondue oder Raclette. Wenn Sie Ihr Fleisch für Silvester bestellen, lohnt es sich daher, zum gemischten Fonduefleisch zu greifen. Ohne Vor- und Nachspeise sollten Sie mit 250-300 g Fleisch pro Kopf rechnen.

Kaufen auch Sie Ihr Fleisch für Eintöpfe und die Festtage in diesem Jahr online! Die Metzgerei Alber bietet hochwertiges Qualitätsfleisch per Online-Bestellung und berät Sie gerne telefonisch.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Alber „Der Metzger“ OHG

Herr Matthias Alber

Pfarrstraße 2

84533 Marktl am Inn

Deutschland

fon ..: +49 (0) 8678 236

web ..: https://www.alber-der-metzger.de/

email : info@metzgerei-alber.de

Pressekontakt:

art2media Kreativagentur OHG

Herr Dieter Galambos

Berliner Str. 15

84478 Waldkraiburg

fon ..: 08638 2033642

web ..: https://www.art2media.com

email : kontakt@art2media.com

