Prospect Ridge Resources meldet 6. Zone mit sichtbarem Gold in kürzlich erworbenem Konzessionsgebiet Knauss Creek / Holy Grail

Vancouver, 14. Dezember 2021. Prospect Ridge Resources Corp. (CSE: PRR, OTC: PRRSF, FRA: OED) (Prospect Ridge oder das Unternehmen) freut sich, die vorläufigen Ergebnisse der Explorationen in der Zone Hugin im kürzlich erworbenen Konzessionsgebiet Knauss Creek bekannt zu geben, die Analyseergebnisse von bis zu 3,49 g/t Gold in Schlitzen auf 0,73 m liefern, die Teil eines größeren Schlitzes sind, der durchschnittlich 2,4 g/t auf 1,54 m ergab.

Die Hugin Zone ist nur 5 km Luftlinie von CN Rail – mit einer direkten Verbindung zum Tiefseehafen in Kitimat – und nur 1,3 km von den nächsten Holzabfuhrstraßen entfernt. Das Konzessionsgebiet Knauss Creek grenzt an das Konzessionsgebiet Holy Grail, das sich an der Ostseite des regionalen Landpakets befindet. Die Zone wurde erstmals in den 1980er-Jahren entdeckt, wobei bis dato kleinere Schürfgrabungen, Bodenprobennahmen, geophysikalische Arbeiten und Erkundungen durchgeführt wurden. Im Folgenden sind einige der historischen Höhepunkte aufgeführt.

Historische Höhepunkte

– Eine lettenartige Bruchzone mit reichlich Bleiglanz-Pyrit-Arsenopyrit-Erzgängen als Stockwork kommt auf einer Mächtigkeit von 65 m und einer Länge von 175 m vor und ist an beiden Enden weiterhin offen.

– Im Jahr 1996 lieferten Analyseergebnisse 2,68 g/t Gold auf 35 cm.

– Im Jahr 2000 ergaben Proben 1,29 g/t Gold, 222,0 g/t Silber, 8,10 % Blei und 1,73 % Zink.

– Im Jahr 2002 lieferten Analyseergebnisse 2,69 g/t Gold, 42,5 g/t Silber, 1,31 % Blei und 2,71 % Zink.

– Die jüngsten Analyseergebnisse von der Zone im Jahr 2017 ergaben 28,4 g/t Gold, 210 g/t Silber und 9,13 % Blei, einschließlich fünf weiterer mit durchschnittlich 1,42 g/t Gold (bis zu 3,65 g/t).

Im Jahr 2021 wurden Erkundungen und Schlitzproben in der Hauptzone Hugin durchgeführt. Erste Ergebnisse aus den Schlitzproben ergaben Werte von bis zu 3,49 g/t Gold auf 0,73 m, einschließlich eines größeren Schlitzes, der durchschnittlich 2,4 g/t auf 1,54 m ergab. Eine weitere Schlitzprobe ergab 2,18 g/t Gold auf 1,52 m, einschließlich 3,3 g/t auf 0,8 m. Die Schlitzproben wurden in einem 0,25 bis 0,5 m mächtigen massiven Arsenopyrit-Skorodit-Pyrit-Bleiglanz-Erzgang entnommen, der eine umfassende Wandgesteinsmineralisierung aufweist, einschließlich Verkieselung mit disseminiertem Sulfid und Arsenopyrit-Pyrit-Bleiglanz-Stockwork. Die lettenartige Zone befindet sich am Kontakt zwischen einem Quarzdiorit und Hornfelssediment der Bowser Lake Group.

Probe Au Länge Golddurchschni

(ppm) (m) tt der Linie

(ppm)

D793780,015 0,72 2,18 auf 1,52

8 m

D793783,3 0,8

9

D793793,4 0,73 2,4 auf 1,54 m

0

D793790,326 0,81

1

D793792,5 0,91

3

D793790,357 1,02

6

Abb. 1: Tabelle der Schlitzproben 2021

Die Zone Hugin ist eine von mehreren Zonen im kürzlich erworbenen Konzessionsgebiet Knauss Creek. Sie liegt etwa 1,8 km östlich der historischen Mine Doreen, bei der Gesteinsprobennahmen im Jahr 2021 bis zu 57,3 g/t Gold ergaben, und 2,5 km südlich der Zone Mint 2B, die im Jahr 2021 Schlitzproben mit bis zu 30,8 g/t Gold auf 0,71 m ergab. Die Zone Hugin ist im Vergleich zu anderen Mineralisierungen im Konzessionsgebiet einzigartig: Das primäre Sulfid ist Arsenopyrit mit geringeren Mengen Pyrit, Bleiglanz und etwas Quarz-Taubgestein. Die Mineralisierung in diesem Gebiet kommt in mächtigen Erzgängen vor, bildet jedoch auch Stockworks als Bruchfüllung in quer verlaufenden Bruchreihen, die eine breite mineralisierte Zone bilden. Die restlichen Analyseergebnisse von 2021 für die Zone Hugin sind noch ausstehend.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/63179/Prospecte-Rigdeline_14122021_DEPRcom.001.jpeg

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/63179/Prospecte-Rigdeline_14122021_DEPRcom.002.jpeg

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/63179/Prospecte-Rigdeline_14122021_DEPRcom.003.jpeg

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/63179/Prospecte-Rigdeline_14122021_DEPRcom.004.jpeg

Abb. 1: Fotos von der Zone Hugin

CEO Michael Iverson sagte: Wir freuen uns über diese ersten Ergebnisse der Schlitzproben von der Zone Hugin. Dies ist ein relativ neues Gebiet, das bis dato kaum erkundet wurde und beträchtliches Explorationspotenzial aufweist. Wir freuen uns darauf, im Jahr 2022 weitere herausragende Analyseergebnisse zu verzeichnen und die Gebiete zwischen diesen gut mineralisierten Zonen zu erkunden.

Basierend auf diesen vorläufigen Ergebnissen werden weitere Arbeiten in der Zone Hugin durchgeführt werden, die aus LiDAR-Untersuchungen, Erkundungen sowie Schlitz- und Bodenprobennahmen als Vorbereitung auf Bohrungen bestehen. Die Arbeiten zur Digitalisierung aller historischen Aufzeichnungen sind bereits im Gange, um die Explorationen zu unterstützen. Das Konzessionsgebiet ist über ein Netz von Holzabfuhrstraßen gut zugänglich und liegt in der Nähe von primärer Infrastruktur, was kosteneffiziente Explorationen und eine gute Machbarkeit ermöglicht.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/63179/Prospecte-Rigdeline_14122021_DEPRcom.005.jpeg

Abb 2: Karte von Hugin und benachbarten Zonen

Qualifizierte Person

Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen oder technischen Informationen wurden von Rein Turna, P.Geol., einem Berater des Unternehmens und einer qualifizierten Person (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101, geprüft, verifiziert und genehmigt.

Über Holy Grail

Das Konzessionsgebiet Holy Grail befindet sich 10 km außerhalb von Terrace und ist 45 km von der Hütte und dem Tiefseehafen entfernt. Das Konzessionsgebiet ist leicht zugänglich und wird von zwei Highways mit CN-Eisenbahnlinien und Hochspannungsleitungen, die das Konzessionsgebiet durchqueren, sowie von einem Netz von Forststraßen begrenzt, das sich über etwa 80 % des Konzessionsgebiets erstreckt, was eine äußerst kosteneffiziente Exploration sowie eine gute Machbarkeit ermöglicht. Einige der wichtigsten Gebiete befinden sich unterhalb der Baumgrenze und können fast das ganze Jahr über bearbeitet werden.

Das Paket Holy Grail in regionaler Größe umfasst nun über 80.000 ha. Das Konzessionsgebiet wurde aufgrund regionaler geologischer, struktureller und geochemischer Ähnlichkeiten ausgewählt, die mit Mineralisierungen 50 km nordwestlich im goldenen Dreieck übereinstimmen. Das Unternehmen ist der Auffassung, dass das Projekt das Potenzial für ein regionales hydrothermales System aufweist und die Grenzen des goldenen Dreiecks auf diese umfassende, kaum erkundete Region erweitern wird.

Über Prospect Ridge Resources Corp.

Prospect Ridge Resources Corp. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen mit Sitz in British Columbia, dessen Hauptaugenmerk auf die strategische Mineralexploration in Kanada und gleichzeitig auf die Erschließung eines Standorts in British Columbia und Quebec gerichtet ist. Das technische Team und das Management von Prospect Ridge, die zusammen über 100 Jahre Erfahrung in der Mineralexploration vorweisen können, sind davon überzeugt, dass Holy Grail das Potenzial für ein regionales hydrothermales System aufweist, und werden die Grenzen des goldenen Dreiecks erweitern, um diese umfassende, kaum erkundete Region zu erfassen.

Kontaktinformationen

Prospect Ridge Resources Corp.

Michael Iverson, Chief Executive Officer-

E-Mail: schen@redfernconsulting.ca

Telefon: +1 778-788-4836

488-1090 West Georgia Street

Vancouver, BC V6E 3V7

778-788-4836

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze zukunftsgerichtete Informationen darstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie beabsichtigt oder erwartet oder Abwandlungen solcher Wörter und Sätze oder an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten können, könnten, sollten oder würden. Diese Informationen und Aussagen, die hier als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet werden, stellen keine historischen Fakten dar, werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung getätigt und beinhalten ohne Einschränkung Aussagen zu Diskussionen über zukünftige Pläne, Schätzungen und Prognosen sowie Aussagen zu den Erwartungen und Absichten des Managements, unter anderem in Bezug auf positive Explorationsergebnisse bei den Projekten Knauss Creek und Holy Grail. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten zahlreiche Risiken und Ungewissheiten, und die tatsächlichen Ergebnisse könnten erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehört unter anderem, dass die zukünftigen Explorationsergebnisse der Projekte Knauss Creek und Holy Grail nicht wie erwartet ausfallen werden.

Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen mehrere wesentliche Annahmen getroffen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass die zukünftigen Explorationsergebnisse auf den Projekten Knauss Creek und Holy Grail wie erwartet ausfallen werden.

Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, können andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen in solche Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen ist. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, zukunftsgerichtete Informationen oder Finanzausblicke zu aktualisieren, die durch Verweis hierin enthalten sind, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen. Wir bemühen uns um das Safe Harbor-Zertifikat.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Prospect Ridge Resources Corp.

Stella Chen

488 -1090 West Georgia St.

V6E3V7 Vancouver

Kanada

email : prospectridgeresources@gmail.com

Pressekontakt:

Prospect Ridge Resources Corp.

Stella Chen

488 -1090 West Georgia St.

V6E3V7 Vancouver

email : prospectridgeresources@gmail.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

In diesem Jahr wird der Festtagsbraten online bestellt Die XVA Blockchain GmbH und die DZ BANK erneuern ihren Kooperationsvertrag