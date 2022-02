Ihr Qualitätsfleisch vom regionalen Metzger!

Fleisch aus artgerechter Haltung können Sie jetzt einfach und bequem Fleisch online bestellen. Unter www.alber-der-metzger.de finden Sie Fleisch und Wurstwaren aus regionaler Schlachtung.

Die Lust aufs Grillen ist ungebrochen! Ganzjährig rauchen die Feuerstellen in den Gärten. Dabei spielt die Qualität dessen, was da auf den Grill kommt, eine immer größere Rolle. Bei Ihrem Metztger Alber finden Sie Fleisch aus artgerechter Haltung. Und das beste: Dieses Fleisch können Sie jetzt online bestellen. Es gibt bei www.alber-der-metzger.de ein breites Sortiment hochwertiger Fleischspezialitäten. Schwein, Rind, Geflügel, Lamm und Wild. Ob Sie Ihr Fleisch nun kräftiger oder dezenter mögen – wir haben für jeden Geschmack das richtige. Ihnen wie uns ist es wichtig, dass das Fleisch aus artgerechter Haltung stammt. Natürlich werden in unserer bayerischen Traditionsmetzgerei auch Salami, Aufschnitt und Würstl produziert.

Wir bieten Ihnen viele leckere Grillspezialitäten. Das Hackfleisch als Fleisch für Burger machen Sie jetzt aber auch selbst. Kombinieren Sie doch mal Rinderschulter und Schweinebauch. Oder machen Sie ein hochwertiges Burgerpatty aus der Lammkeule. Das Fleisch für die Burger bekommen Sie bei uns und sie machen Ihre Burger selber!

Der Metzger Alber liefert das Fleisch, das Sie online bestellen, direkt aus Oberbayern. Wir beziehen unser Fleisch von regionalen Höfen. Den Tieren bleibt ein langer Transportweg erspart und der Stress wird auf ein Minimum reduziert.

Bei der Metzgerei Alber bestellen Sie deutschlandweit. Niemand muss auf Qualitätsfleisch aus Bayern verzichten und kann diesen Genuss perfekt gekühlt nach Hause geliefert bekommen. Bestellen Sie jetzt Ihr Fleisch online und das Fleisch aus artgerechter Haltung kommt direkt zu Ihnen!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Alber „Der Metzger“ OHG

Herr Matthias Alber

Pfarrstraße 2

84533 Marktl am Inn

Deutschland

fon ..: +49 (0) 8678 236

web ..: https://www.alber-der-metzger.de/

email : info@metzgerei-alber.de

Pressekontakt:

art2media Kreativagentur OHG

Herr Dieter Galambos

Berliner Str. 15

84478 Waldkraiburg

fon ..: 08638 2033642

web ..: https://www.art2media.com

email : kontakt@art2media.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

REVO gestaltet Auftritt der Female Einwegrasierer von Wilkinson neu!