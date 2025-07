Kräuter statt Koffein: Kaffee-Alternative für mehr Magenruhe ohne Koffein

Liebsal bringt mit „Moccabi“ einen koffeinfreien Kräuterkaffee auf den Markt – entwickelt von der Heilpraktikerin Friederike Ziesmer für Menschen, die Kaffee lieben, aber besser vertragen wollen.

Kaffee gehört für viele Menschen zum Alltag wie das Zähneputzen – ob als Weckruf am Morgen, Denkpause im Homeoffice oder kleine Belohnung zwischendurch. Doch immer mehr Konsumentinnen und Konsumenten stellen fest: Der geliebte Wachmacher hat auch Nebenwirkungen. Schlafprobleme, Magenreizungen oder innere Unruhe führen bei vielen Personen dazu, dass sie Alternativen suchen – ohne dabei auf das Ritual verzichten zu wollen.

Hier setzt „Moccabi“ an, ein neuer koffeinfreier Kräuterkaffee, der von Friederike Ziesmer entwickelt wurde. Die Mischung besteht aus ausgewählten Kräutern, darunter gerösteter Löwenzahn und Zichorie, die gemeinsam ein tiefes, vollmundiges Aroma erzeugen – ganz ohne Koffein.

Ein Getränk aus der Praxis geboren:

Die Idee zu Moccabi stammt von Friederike Ziesmer, Heilpraktikerin und Gründerin von Liebsal, die in ihrer Beratungspraxis immer wieder mit den Folgen von übermäßigem Kaffeekonsum konfrontiert war: Reflux, Schlafstörungen, Nervosität und das Gefühl, ohne Kaffee nicht leistungsfähig zu sein.

„Ich wollte eine Alternative, die mehr ist als ein Ersatz. Etwas, das die Menschen nicht zwingt zu verzichten, sondern zu einem neuen Genuss einlädt“, so Ziesmer.

„Moccabi soll Kaffee nicht ersetzen – sondern ein neues Ritual schaffen, das stärkt, statt zu belasten.“

Ohne Pilze, ohne Kakao – mit Bitterstoffen für Magen und Verdauung:

Während viele aktuelle Trendprodukte auf Pilzextrakte oder Kakao basieren, setzt Moccabi bewusst auf eine pilz- und kakaofreie Rezeptur. Stattdessen enthält die Mischung gezielt natürliche Bitterstoffe, die traditionell für ihre verdauungsfördernde und magenstärkende Wirkung geschätzt werden. Diese Kombination macht Moccabi besonders geeignet für Menschen mit sensibler Verdauung – ohne auf Aroma und Kaffeegenuss im Alltag verzichten zu müssen.

Zielgruppe: gesundheitsbewusste Kaffeeliebhaberinnen:

Moccabi richtet sich an Menschen, die das Kaffeeritual lieben, aber auf Koffein verzichten möchten oder müssen – etwa aufgrund von Reizdarm, Schlafstörungen, Reflux oder innerer Unruhe. Auch im Rahmen von Detox-Phasen oder hormonfreundlichen Ernährungsweisen findet das Getränk Anklang. Sogar bei Sodbrennen gab es schon positive Rückmeldungen.

Wachsender Bedarf an koffeinfreien Genussmomenten:

Immer mehr Verbraucherinnen und Verbraucher achten bewusst auf ihre Reizbelastung, insbesondere durch Koffein. In diesem Kontext rücken pflanzliche, magenfreundliche Alternativen stärker in den Fokus – sowohl im Alltag als auch in Phasen bewusster Selbstfürsorge.

Produktinfo auf einen Blick:

Name: Moccabi – koffeinfreier Kräuterkaffee

Herstellerin: Friederike Ziesmer by Liebsal(Einzelunternehmen)

Inhalt: 150g Glas, ergiebig für ca. 40 Espressotassen

Zutaten: Mischung aus gerösteter Zichorie, geröstetem Löwenzahn, Gewürzen und weiteren pflanzlichen Rohstoffen

Besonderheit: Ohne Koffein, ohne Pilze, ohne Kakao, mit natürlichen Bitterstoffen, ohne künstliche Zusätze

Zubereitung: 1 Teelöffel mit heißem Wasser aufgießen, wie Kaffee genießen

Preis: 19,50 EUR (UVP)

Erhältlich unter: https://liebsal.de/collections/gewurze/products/moccabi-koffeinfreier-krauter-kaffee

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Liebsal

Frau Friederike Ziesmer

Bahnhofplatz 2a

82319 Starnberg

Deutschland

fon ..: 0174/2169856

web ..: https://liebsal.de/

email : info@friederike-ziesmer.de

Pressekontakt:

Liebsal

Frau Friederike Ziesmer

Bahnhofplatz 2a

82319 Starnberg

fon ..: 0174/2169856

web ..: https://liebsal.de/

email : info@friederike-ziesmer.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Kupfer unter Strom: Engpässe, Rekordprämien – und eine mexikanische Hochgrad-Sensation als Turbo! Live-Webinar Pulsar Helium: Ergebnisse erster Durchflusstests stehen kurz bevor!