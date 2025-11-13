-
Kraft Heinz und OMP präsentieren intelligentere und nachhaltigere Wertschöpfungskette bei Gartner Supply Chain Planning Summit
ATLANTA, GEORGIA / ACCESS Newswire / 13. November 2025 / OMP, ein führender Anbieter von Lösungen für die Lieferkettenplanung, wird beim Gartner Supply Chain Planning Summit 2025 in Denver präsentieren, wie Kraft Heinz seine globale Lebensmittellieferkette umgestaltet. Das führende Lebensmittel- und Getränkeunternehmen wird erläutern, wie es mit Unison Planning von OMP die Effizienz vom Erzeuger bis zum Verbraucher steigert. Durch den Einsatz von autonomer Planung, Entscheidungsintelligenz und KI-Optimierung verbessert Kraft Heinz die Zusammenarbeit, bewältigt Komplexität und reduziert Abfälle.
www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81818/ompNR11132025_de_PRCOM.001.jpeg
Der Weg von Kraft Heinz zu intelligenterer, nachhaltigerer Wertschöpfungskette
Thiago Serra, Head of Integrated Business Planning von Kraft Heinz, wird erläutern, wie eine intelligente, datengetriebene Planung dem Unternehmen dabei hilft, eine agilere und nachhaltigere Wertschöpfungskette aufzubauen. Erhalten Sie Einblicke, wie Kraft Heinz digitale Intelligenz und Ende-zu-Ende-Transparenz kombiniert, um echte geschäftliche Auswirkungen über mehrere Betriebe hinweg zu erzielen.
Entdecken Sie die Synergie zwischen Mensch und KI am Stand von OMP
Der Gartner Supply Chain Planning Summit, der vom 2. bis 3. Dezember in Denver stattfindet, bringt weltweit führende Lieferkettenexperten zusammen, um Strategien für wirkungsvolle, komplexe Entscheidungen und die Umsetzung von Erkenntnissen in die Praxis zu erörtern.
OMP wird am Stand 104 seinen revolutionären KI-Orchestrierungsrahmen UnisonIQ präsentieren. Dieser ist in die Unison Planning-Plattform integriert und transformiert die Entscheidungsfindung in Lieferketten durch die Synergie zwischen Mensch und KI. Die Besucher können aus erster Hand erleben, wie UnisonIQ die Lieferkettenbetriebe durch ständig aktive Agenten, den generativen KI-Assistenten Unison Companion und moderne KI-Engines revolutioniert.
Erfahren Sie, wie eine ganzheitliche Planung, ergänzt durch die neuesten KI-Entwicklungen, die Szenariomodellierung verbessert und schnellere, intelligentere Entscheidungen ermöglicht – und so Unternehmen dabei hilft, ihre Widerstandsfähigkeit zu stärken, Herausforderungen zu meistern und messbare Geschäftsergebnisse zu erzielen.
Besuchen Sie OMP bei Gartner, um aus erster Hand mehr über den Transformationsprozess von Kraft Heinz zu erfahren und zu entdecken, wie Unison Planning KI-gestützt den Planungserfolg beschleunigen und Ihre Planungsteams unterstützen kann.
Die Veranstaltung auf einen Blick
Name: OMP: Real intelligence, real impact – Kraft Heinzs journey to a smarter, more sustainable value chain
Referent: Thiago Serra – Head of Integrated Business Planning von Kraft Heinz
Wann: Dienstag, 2. Dezember 2025, 14:30-15:00 Uhr MST
Wo: Gaylord Rockies Resort & Convention Center – 6700 N Gaylord Rockies Blvd, Aurora, CO 80019, USA
Um zu erfahren, wo Sie OMP als Nächstes treffen können, rufen Sie den Veranstaltungskalender hier auf.
Über OMP
OMP unterstützt Unternehmen mit komplexen Planungsherausforderungen dabei, Spitzenleistungen zu erzielen, nachhaltig zu wachsen und erfolgreich zu sein, indem es die beste digitalisierte Planungslösung für Lieferketten auf dem Markt anbietet. Hunderte von Kunden in den verschiedensten Branchen – die Palette umfasst Konsumgüter, Biowissenschaften, Chemie, Metall, Papier, Verpackung, Plastik – profitieren von OMPs einzigartiger Unison PlanningTM.
Kontaktinformationen:
Philip Vervloesem
Chief Commercial & Markets Officer
pvervloesem@omp.com
+1-770-956-2723
QUELLE: OMP
