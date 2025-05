OMP schafft es im Ranking des „Gartner Critical Capabilities for Supply Chain Planning Solutions Report 2025“ in vier Anwendungsfällen in die Top Two

ANTWERPEN, BELGIEN / ACCESS Newswire / 6. Mai 2025 / OMP, ein international führender Anbieter von Lösungen für die Lieferkettenplanung, hat in vier von fünf Anwendungsfällen die zweithöchste Punktezahl in der Bewertung des Gartner® Critical Capabilities for Supply Chain Planning Solutions Reports 2025 erzielt. In diesem Report, einem Begleiter des Gartner Magic Quadrant, werden die Anbieter der in dieser Recherche evaluierten SCP-Lösungen bewertet.

Die erwähnte Anerkennung folgt auf die jüngste Auszeichnung von OMP im Gartner Magic Quadrant for Supply Chain Planning Solutions 2025 als führendes Unternehmen in puncto Umsetzungsfähigkeit (Ability to Execute); zum zehnten Mal in Folge wird OMP damit als Leader gewürdigt.

Konsequent stark bei allen Herausforderungen im realen Planungsumfeld

Im Critical Capabilities Report werden 20 Anbieter anhand von 15 Schlüsselkompetenzen in fünf SCP-Anwendungsfällen bewertet. Aus unserer Sicht belegt die Punktezahl, die OMP insbesondere bei der Lieferplanung, der Abstimmung von Entscheidungen und Plänen sowie der Breite der Ressourcentypen erzielen konnte, die überzeugende Leistung des Unternehmens in diesen kritischen Bereichen.

Lieferketten brauchen heutzutage echte Lösungen, die messbare Auswirkungen haben, und dieser Report bestätigt, dass wir genau das anbieten können, so Philip Vervloesem, Chief Commercial & Markets Officer von OMP. Unison Planning zeichnet sich durch eine unternehmensübergreifende End-to-End-Planung und Abstimmung von Entscheidungen und Plänen aus – zwei Kompetenzen, die in den schnelllebigen Märkten von heute von essentieller Bedeutung sind. Das Produkt ermöglicht eine intelligente, rasche und einheitliche Entscheidungsfindung in einem komplexen Umfeld.

Unison PlanningTM ermöglicht datenbasierte Entscheidungen in Echtzeit

OMPs Unison Planning ist eine offene, cloud-native und KI-gestützte Plattform, die alle Bereiche der Lieferkettenplanung unterstützt – von den strategischen bis hin zu den betrieblichen Aspekten und vom Angebot bis hin zur Nachfrage. Sie wurde im Hinblick auf Agilität und Resilienz konzipiert und ermöglicht ein Kooperieren, Optimieren und Reagieren in Echtzeit.

Durch die Einbettung von generativer KI und erklärbarer KI (XAI) in jede Ebene der Plattform – von datengesteuerten Prognosen bis hin zum Szenario-Management – bieten wir den für die Planung Verantwortlichen die Möglichkeit, sich rasch und intelligent anzupassen, fügt Tom Wouters, Chief Product Officer von OMP, hinzu.

Nachweisliche Performance, internationales Vertrauen

Aus unserer Sicht sind die Auszeichnungen sowohl im Magic Quadrant als auch im Critical Capabilities Report der beste Beweis dafür, dass wir in der Lage sind, Ergebnisse zu liefern und einen echten Geschäftswert zu schaffen, fasst Kurt Gillis, Chief Industry & Commercial Officer von OMP, zusammen. Daran erkennt man unser profundes Branchen-Know-how, mit dem wir echte Lösungen für branchenspezifische Herausforderungen entwickeln. Wir sind stolz, dass wir Weltmarktführer aller Branchen dabei unterstützen dürfen, Komplexität in einen Wettbewerbsvorteil zu verwandeln.

