KAYA&KATO präsentiert: Die neue Kochjacke ROVATO – nachhaltige Innovation für Küche und Service

Neu bei KAYA&KATO: Die Kochjacke ROVATO – minimalistischer Look, nachhaltige Materialien und durchdachte Details für höchste Ansprüche in Küche & Service. Ab sofort erhältlich!

Mit der neuen Kochjacke ROVATO setzt KAYA&KATO einmal mehr Maßstäbe in der nachhaltigen Workwear für Gastronomie und Hotellerie. Die innovative Jacke kombiniert höchste Funktionalität mit einem minimalistischen Design und nachhaltigen Materialien – perfekt für professionelle Küchen, die Wert auf Komfort, Stil und Umweltbewusstsein legen.

Neues Material – bewährter Schnitt

Die ROVATO basiert auf dem beliebten Schnitt des KAYA&KATO-Bestsellers RAY 2.0, ist jedoch aus einem neuen, noch komfortableren Material gefertigt: einer hochwertigen Mischung aus 50 % Bio-Baumwolle und 50 % recyceltem Polyester. Das leichte, atmungsaktive Gewebe sorgt für ein optimales Körperklima, unterstützt durch vier Belüftungsösen unter jedem Arm – ideal für den intensiven Küchenalltag. Durch den neutralen Fit ist die ROVATO gleichermaßen für Frauen und Männer passend.

Funktion trifft auf Design

Neben der verdeckten Druckknopfleiste und dem charakteristischen kurzen Stehkragen mit sichtbarem Knopf bietet die ROVATO eine Vielzahl durchdachter Details:

o Eine zweifächerige Tasche am linken Arm als praktischer Stauraum für kleine Küchenutensilien.

o Eine zusätzliche Tasche am Rücken schützt persönliche Gegenstände wie Smartphones vor Hitze und Spritzern.

o Der Schürzenbandhalter im Nacken sorgt für optimalen Halt und ein stimmiges Erscheinungsbild in Kombination mit den KAYA&KATO-Schürzen.

o Die Manschetten mit tiefen Schlitzen ermöglichen ein müheloses Hochkrempeln der Ärmel – ein weiteres funktionales Detail, das den Arbeitsalltag erleichtert.

Qualität, die bleibt

Die ROVATO ist pflegeleicht, industriewäschetauglich nach DIN EN ISO 15797 und für Waschgänge bis 70°C geeignet. Hergestellt in Spanien und Nordmazedonien, unterstreicht sie KAYA&KATOs Anspruch an Transparenz, faire Produktionsbedingungen und höchste Fertigungsstandards. Umfassend zertifiziert und made in Europe.

Nachhaltige Konzepte für Hotellerie und Gastronomie

KAYA&KATO bietet neben innovativer Workwear auch Flachwäsche, Customized Collections sowie einen Bestickungsservice für eine individuelle, professionelle Ausstattung. Das junge Unternehmen unterstützt Gastronomiebetriebe und Hotels mit ganzheitlichen Konzepten, die höchste Ansprüche an Design, Qualität und Nachhaltigkeit erfüllen. Mit der Einführung der ROVATO Kochjacke beweist KAYA&KATO erneut, dass stilvolle Workwear und ein verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen perfekt zusammenpassen – für ein starkes, selbstbewusstes Auftreten am Herd und darüber hinaus.

Key Facts – Kochjacke ROVATO von KAYA&KATO

Design

o Minimalistisches, modernes Design

o Basierend auf dem Bestseller-Schnitt der RAY 2.0

o Passform neutral, für Frauen und Männer

Material

o 50 % Bio-Baumwolle, 50 % recyceltes Polyester

o Leicht, atmungsaktiv, hautfreundlich

Besondere Details

o Verdeckte Druckknopfleiste

o Kurzer Stehkragen mit sichtbarem Druckknopf

o Vier Belüftungsösen unter den Armen

o Zweifächerige Tasche am linken Arm (verstärkte Riegel)

o Hitze- und spritzgeschützte Tasche am Rücken (Smartphone geeignet)

o Schürzenbandhalter im Nacken

o Manschetten mit tiefen Schlitzen für einfaches Hochkrempeln der Ärmel

Pflege

o Waschbar bis 70°C

o Trocknergeeignet

o Industriewäsche geeignet (nach DIN EN ISO 15797)

Produktion

o Herkunft: Spanien und Nordmazedonien, made in Europe

o Unter fairen und transparenten Bedingungen hergestellt

Besonderheiten

o Nachhaltiges Gesamtkonzepte für Gastronomie und Hotellerie

o Individualisierbar mit Bestickungsservice

Verfügbarkeit

o Ab sofort auf Lager

o Weitere Infos und Produkte unter www.kaya-kato.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

KAYA&KATO

Frau Elisa Pigozzo

Wolfsstr. 16

50667 Köln

Deutschland

fon ..: +49 (0)221 99889 100

web ..: http://www.kaya-kato.de

email : info@kaya-kato.de

Über KAYA&KATO

KAYA&KATO steht für hochwertige, nachhaltige Workwear für Gastronomie, Hotellerie und Pflege. Das Unternehmen setzt auf innovative Materialien wie Bio-Baumwolle und recyceltes Meeresplastik und verfolgt eine transparente, sozial verantwortliche Lieferkette. Zahlreiche renommierte Hotels und Restaurants vertrauen bereits auf die maßgeschneiderten Lösungen von KAYA&KATO. Be #partofthedifference!

Pressekontakt:

KAYA&KATO

Frau Elisa Pigozzo

Wolfsstr. 16

50667 Köln

fon ..: +49 (0)221 99889 100

web ..: http://www.kaya-kato.de

email : info@kaya-kato.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

OMP schafft es im Ranking des „Gartner Critical Capabilities for Supply Chain Planning Solutions Report 2025“ in vier Anwendungsfällen in die Top Two Gewinner des BVDVA Start-up-Awards 2025