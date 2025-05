Warren Buffett und Gold

Der legendäre US-Investor Warren Buffett, 94 Jahre alt, gibt die Führung ab. Gold war nie sein Investitionsliebling.

Zentralbanken und Anleger lieben Gold. Für den Multi-Millionär Buffett ist Gold ein Investment, das nichts produziert. Beim Gold, so Buffett, setzen Anleger auf Angst. Seine Investment-Philosophie lautete, bei aussichtsreichen Unternehmen zu guten Preisen einsteigen. Das Argument mit der Angst ist wohl nicht von der Hand zu weisen. US-Präsident Donald Trump hat den Weltmarkt in Unruhe versetzt und der Goldpreis ist auf immer neue Rekordhöhen gestiegen. Krisen und Kriege sorgen immer auch für eine gesteigerte Attraktivität des Edelmetalls. Charttechniker gehen jedenfalls aufgrund der vorliegenden Unsicherheiten und Gegebenheiten von einer übergeordneten Goldpreisrally aus, auch wenn aktuell das edle Metall etwas Federn lassen musste. Gold ist eine Versicherung gegen bekannte und unbekannte Risiken und Gold oder/und Goldaktien sollten sich in jedem gut diversifizierten Portfolio befinden.

Übrigens haben Goldinvestitionen in den vergangenen zehn Jahren eine durchschnittliche Rendite pro Jahr von mehr als zwölf Prozent eingefahren. Natürlich gab es auch Jahre mit negativen Renditen, aber da sollte man an Einstiegschancen denken und daran, dass Goldinvestments nicht für kurzfristige Anlagen gedacht sind. Schließlich ist jede große Aufwärtsbewegung auch mit Rücksetzern oder einem seitwärts tendierenden Goldpreis verbunden. Doch da Gold auch in Zukunft glänzen sollte, hier ein Blick auf zwei Bergbaugesellschaften mit Gold im Boden.

Gold und Antimon besitzt Southern Cross Gold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/southern-cross-gold-consolidated-ltd/ – auf seinem Flaggschiffprojekt Sunday Creek in Australien. Das Projekt weist beständig außergewöhnlich hohe Goldgehalte auf.

Chesapeake Gold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/chesapeake-gold-corp/ – besitzt mit dem Metates-Projekt im mexikanischen Bundesstaat Durango ein sehr großes unerschlossenes Gold-Silber-Vorkommen. Dazu kommt noch das Talapoosa-Projekt (Gold und Silber) in Nevada und das Lucy-Projekt in Mexiko.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Southern Cross Gold (- http://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mawson-gold-ltd/ -).

Intro-Bild: Stock.Adobe.com

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Starke Verkaufstexte bringen Marken schneller ans Ziel OMP schafft es im Ranking des „Gartner Critical Capabilities for Supply Chain Planning Solutions Report 2025“ in vier Anwendungsfällen in die Top Two