KreaTa 2024: Handgemacht & KreativTage in Wolnzach

Die Kreativ-Veranstaltung findet am 26. und 27. Oktober 2024 in der Mehrzweckhalle Wolnzach, Hopfenstr. 2a in 85283 Wolnzach statt

Vom 26. bis 27. Oktober 2024 öffnet die Mehrzweckhalle Wolnzach ihre Türen für die KreaTa – Handgemacht & KreativTage 2024. Diese Veranstaltung bringt kreative Köpfe zusammen und bietet eine einzigartige Plattform für passionierte Freunde von handgemachten Produkten, Liebhaber einzigartigen Zubehörs und Workshop-Enthusiasten.

Ein Treffpunkt für Kreative

Die KreaTa präsentiert viele erfahrene Anbieter und Anbieterinnen, die ihr Warenangebot vorstellen. Die Veranstaltung steht für „Selbstgemacht, Einzigartig, Individuell und Kreativ“ und bietet für jeden etwas. Neben dem Verkauf von Produkten liegt der Fokus auf dem Erleben von Trends und dem Austausch unter Gleichgesinnten.

Vielfältige Palette an Materialien und Zubehör

Die Ausstellung bietet eine vielfältige Palette an Materialien und Zubehör zum Nähen, Stricken und Häkeln, darunter Papiere, Stanzer, Stempel, Perlen, Wolle, Stoffe, Knöpfe und Vlies. Darüber hinaus werden Bügelbilder, Epoxidharz, Raysin, verschiedene Schmuckarten und Stücke, handgemachte Makramee sowie Häkelwerke, Seifen und Kerzen, verschiedene Holzarbeiten, Sonnenfänger, Artbooks mit Portraitzeichnungen, handgemachte Kleidungsstücke und Taschen, Schultüten und Upcycling-Geschenkideen präsentiert.

Workshops für alle Altersgruppen

Für die jüngsten Besucher bietet die KreaTa eine Vielzahl von Workshops, darunter Glasmalerei, Keramikfiguren anmalen, Kuscheltiere selber stopfen, Schmuck aus Ofenknete herstellen, Basteln nach Zahlen oder Bügelbilder selbst pressen. Die erwachsenen Besucher können sich einem Spinnkurs am Spinnrad widmen oder sich ein Henna auf ihre Haut malen lassen. Alle Altersgruppen haben die Möglichkeit, sich portraitieren zu lassen.

Möglichkeiten für Aussteller

Die KreaTa bietet zahlreiche Möglichkeiten: Präsentation und Verkauf eigener Produkte, persönliche Gespräche mit interessierten Kunden, Demonstration der eigenen Fertigkeiten in Workshops, Fachgespräche und Netzwerken mit Kollegen sowie das Wiedersehen mit alten Bekannten.

Etablierte Unternehmen sowie aufstrebende Start-Ups haben die Möglichkeit, sich auf der KreaTa zu präsentieren und die Vielfalt und Qualität von handgemachten Produkten aus Deutschland in den Mittelpunkt zu stellen.

Öffnungszeiten und Informationen

Datum: 26. und 27. Oktober 2024

Ort: Mehrzweckhalle Wolnzach, Hopfenstr. 2a, 85283 Wolnzach

Samstag: 10:00 – 17:00 Uhr

Sonntag: 10:00 – 16:00 Uhr

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website oder kontaktieren Sie uns direkt.

Besucher und interessierte Aussteller können sich über die Website https://kreata.de/ informieren.

Kontakt:

Lorenz GmbH

Karl-Liebknecht-Straße 27

06862 Dessau-Roßlau

Deutschland

E-Mail: info@kreata.de

Web: https://kreata.de/

Über die KreaTa:

Die KreaTa – Handgemacht & KreativTage ist eine jährliche Veranstaltung, die Kreative und Künstler aus Deutschland und darüber hinaus zusammenbringt. Sie bietet eine Plattform für den Verkauf handgemachter Produkte, den Austausch von Ideen und die Förderung von Talenten. Die Veranstaltung steht für Qualität, Vielfalt und Innovation im Bereich des Handgemachten und Selbstgemachten.

