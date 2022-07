Kreative Gartengestaltung mit Steinen aus Qualität

Bei der Gartengestaltung spielt die Wahl der Steine eine entscheidende Rolle. Um die richtige Sorte auszuwählen, sollte man sich gut darüber informieren, welche für das eigene Vorhaben geeignet ist.

Wer seinen Garten gestalten möchte, kommt um die Wahl der passenden Steine nicht herum. Farbe und Art sollten im Idealfall auf die Stimmung und das Landschaftsbild des Gartens abgestimmt sein. Durch eine hohe Qualität der Steine wird ein langlebiges sowie stimmiges Gesamtbild ermöglicht. Das Naturstein Zentrum Ruhr bietet hier eine große Auswahl sowie eine ausgezeichnete Beratung. Durch die Vorstellung der aktuell beliebtesten Steine in der Gartengestaltung kann man sich inspirieren lassen und über die jeweiligen Vorteile informieren.

Natursteine für die natürliche Stimmung

Natursteine bieten sich für die Gartengestaltung besonders an. Durch ihr Vorkommen in der Natur fügen sie sich vollkommen natürlich in das Gartenbild ein. Dabei kann man sie sowohl für das Setzen kleinerer Akzente verwenden als auch für größere Bauvorhaben. Natursteine verleihen der Terrasse oder einer Treppe als Gartenzugang eine stimmungsvolle Atmosphäre, die je nach Garten mediterrane, familiäre oder asiatische Stile unterstreicht. Für die Gestaltung von kreativen Mauern, Brunnen oder Umrandungen sind Natursteine ideal, da sie sich in das Gesamtbild einfügen.

Natursteine gibt es dabei in vielen verschiedenen Arten:

– Granit

– Basalt

– Porphyr

– Sandstein

– Grauwacke

– Kalkstein

– Travertin

– Schiefer

– Marmor

– Quarzit

Pflastersteine vereinen Robustheit und Eleganz

Insbesondere beim Bau der Einfahrt oder den Wegen rund um das Haus sind Pflastersteine sehr zu empfehlen. Durch eine hohe Tragfähigkeit und ihrer robusten Eigenschaft können sie wunderbar von Autos befahren werden. Schmutz kann mittels Hochdruckreiniger unkompliziert entfernt werden. Für Familien mit Kindern eignen sie sich auch ausgezeichnet als Leinwand für Kreidekunstwerke der kleinen Lieblinge.

Pflastersteine gibt es in zahlreichen Größen, Stärken, Formen und Farben, sodass für jeden Geschmack und Verwendungszweck die geeigneten Steine auswählbar sind. Die Art der Steine bestimmt dabei, wie pflegeleicht sie sind. Möglich sind Natursteine wie Granit, Porphyr, Basalt und Grauwacke, aber auch Steine aus Beton. Durch verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten bieten sie eine individuelle Grundlage, die zum Gesamtbild des Hauses passt.

Pflastersteine können beispielsweise auf diese Arten angeordnet werden:

– Kreuzverband

– Reihenverband

– Fischgrätenverband

– Mittelsteinverband

– Blockverband

– Wildeverband

Keramikplatten für elegante Böden und Wände

Keramikplatten können sowohl innen als auch außen Verwendung finden. Meistens werden sie in Küchen oder Badezimmern gelegt, aber genauso gut kann ein Wohnzimmer durch Keramik aufgewertet werden. Im Außenbereich eignet sich Keramik besonders für die Terrasse oder den Poolbereich. Ein Haus mit Sauna erfreut sich ebenso an der eleganten Gestaltungsvielfalt.

Keramik gibt es in diesen Variationen:

– Aluminiumnitrid

– Bornitrid

– Glaskeramik

– Knochenporzellan

– Porzellanerde

– Porzellan

– Siliziumcarbid

– Terrakotta

– Tonerde

– Ton

Optimale Gartengestaltung dank Inspiration und Beratung

Bei der Gartengestaltung sind sich viele Menschen unsicher, da die Entscheidung für den Stein das Gesamtbild beeinflusst. Wer zwischen den Sorten schwankt und sich fragt, welche Steine die richtigen sind, kann die 1.000 m² große Ausstellung von Naturstein Zentrum Ruhr in der Straße Arnoldschacht 5-7 in 44894 Bochum oder in Wetter besuchen und sich inspirieren lassen. Die Mitarbeitenden sind für Fragen der Kundinnen und Kunden jederzeit unter der Telefonnummer 0234 – 912 8460 oder per E-Mail an info@nzr-bochum.de erreichbar.

