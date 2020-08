Neuer Online Schmuckshop im Internet – Hier kauft man Schmuck und Engel mit Swarovski Steinen

Ein großer Wurf – Engel und Schmuck mit Swarovski Steinen

Nach dem Konkurs einer Schmuck Nobel Goldschmiede in Hanau, die verschlafen hat, dass man inzwischen im fernen Osten auch Qualität im Goldbereich produziert, fand die Jungarbeitslose Claudia Trolese keine Anstellung im Frankfurter Raum. Immer hieß es: wir würden Sie ja einstellen, aber bei einem Langzeitarbeitslosen bekommen wir viel Geld vom Arbeitsamt. Also machte sie sich selbständig. Sie arbeitete als Selbständige in der nächsten Zeit für 5 Goldschmiede und Betriebsstätten im Rhein Main Gebiet gleichzeitig. Alle waren sie renomierte Firmen und Produktionsstätten. Jeder in seiner Art einzigartig und überall wurde weiter viel gelernt und produziert und entworfen. Natürlich war auch manchmal die Verzweiflung groß in der schweren Zeit die nie enden wollte. Immer wenig Geld, kreativ, erfolgreich, aber am Abgrund. Ihr Ehemann war immer der psychische Hintergrund die schwere Zeit zu überstehen, und alle Qualen wurden gemeistert. Es ging immer weiter und man eröffnete mit dem Geld der Schwiegermutter den ersten Laden in Sprendlingen. Man gewann immer an Erfahrung und verlor bei drei Geschäftseinbrüchen immer wieder alles. Aber man fand immer wieder eine Richtung. Ideen für Portfolios die erfolgreich machen. Nun ist es geschafft. Ein Geschäft am zentralen Platz in Sprendlingen. Die Kundschaft kommt aus dem gesamten Rhein-Main Gebiet. Trauringkurse gibt Claudia Trolese, man kann bei ihr Schmuck machen. Ihre Internetseite wird im gesamten Rhein Main Gebiet bewundert, und mit ihrem neuen Schmuckdesign, den Swarovski Engeln, die ihr in ihrem Laden aus den Händen gerissen werden, geht sie nun deutschlandweit mit ihrem Schmuckshop an den Start, mit den Internetentwicklungen ihres Ehemannes. Jetzt kommt ein neuer Schritt, nicht nur einzelne Stücke bauen und den Schmuck von Herstellern zu verkaufen. Jetzt produziert man selbst Schmuck in größerer Anzahl. Der Designmusterschutz ist beantragt, denn dieser Schmuck hat etwas technisch Besonderes. Alles ist im Fluss, die Energien sind die richtigen, alles auch im Sinne des Universums.

