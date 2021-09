Wunderschöne Engel mit Swarovski ® Kristallen bei Frankfurt

Hier finden Sie die schönsten Engel mit Swarovski ® Steinen

Schutzengel haben schon immer eine große Bedeutung für die Menschen gehabt. Bereits seit der griechischen Antike gibt es den Glauben an die Kraft der Schutzengel. Im 16. Jahrhundert, in der Renaissance, erhielten Schutzengel in der Bildenden Kunst und Malerei einen hohen Stellenwert.

Viele Künstler haben Schutzengel auf Gemälden oder auch als Skulpturen verewigt. Auch in der christlichen Welt vertrauen viele Menschen auf Gott und seine Gesandten, den Schutzengeln. Sie begleiten uns wie ein unsichtbarer Schatten und halten Gefahren und das Böse von uns fern.

Ein Schutzengel kann ins Schicksal eingreifen und es zum Guten wenden. In der katholischen Kirche gibt es zu Ehren der Schutzengel jedes Jahr am 02. Oktober das Schutzengelfest. Es macht den Gläubigen bewusst, dass sich jeden Tag ein Schutzengel um sie kümmert und sie begleitet.

Aber auch andere Religionen sehen Schutzengel als einen festen Halt für das Leben. Im Judentum und dem Islam haben Schutzengel eine große Bedeutung. Im Koran ist der Glaube an Engel fest verwurzelt. In anderen Religionen, wie dem Buddhismus existieren sogenannte – Bodhisattva -, die erleuchtete Wesen darstellen. Sie dienen nicht nur der eigenen Erleuchtung, sondern sind ein sicherer Wegweiser.

Als Geschenk an einen lieben Menschen ist ein Schutzengel ein Symbol der Zuneigung, Fürsorge, Liebe und guten Wünschen für viel Glück und Schutz in allen Lebenslagen. Mit einem Schutzengel in Form eines Schmuckstückes zeigen Sie jemandem, wie wertvoll er für Sie ist.

Schutzengel sind symbolisch gesehen ein Zeichen der Hoffnung, des Friedens und der Liebe. Es gibt viele Anlässe um einen wunderschönen Schutzengel zu verschenken. Auf der Seite https://www.engeluniversum.de die Schutzengel-Symbole in bezaubernde Schmuckstücke designt.

Die Goldschmiedin Claudia Trolese bietet Ihnen in ihrem Geschäft in Dreieich-Sprendlingen bereits seit 12 Jahren faszinierende Schmuckstücke. Besonders beliebt sind die herrlich anzusehenden Schutzengel mit den funkelnden Swarovski ®- Elementen. Sie erleben eine Goldschmiedekunst in Perfektion.

Dabei haben Sie die Möglichkeit silberne oder goldene Schmuckstücke mit Swarovski ® – Kristallglas zu erwerben, je nach Ihrem Geschmack und Vorlieben. Beim Tragen der Schutzengel – Schmuckstücke fühlen und erleben Sie die Wirkung der energetisierenden Engel, da sie mit positiver Energie aufgeladen sind. Sie werden Ihren Schutzengel – Begleiter nicht mehr missen wollen und ihn jeden Tag bei sich tragen.

Die wohltuende Wärme und Harmonie, die von dem Schutzengel – Schmuckstück ausgeht wird Sie begeistern. Bei der großen Auswahl an Schutzengel – Schmuckstücken wird bestimmt jeder fündig und kann seinen Favoriten wählen.

Die kleinen, liebevoll gestalteten Engel mit Flügeln und Köpfchen sind ein wahrer Blickfang, einfach zum Lieben. Dabei wurden alle Schutzengel – Schmuckstücke in liebevoller Handarbeit von Claudia Trolese hergestellt. In jedem kleinen Schutzengel steckt viel Liebe fürs Detail. Die Swarovski – Kristalle sind farbenfrohe und zugleich glasklare zentrale Elemente der Schmuckstücke.

Manchmal sind es die Köpfe der Engel oder auch der kleine Körper, der aus den Swarovski ® – Kristallen besteht. Einige faszinierende Schmuck – Anhänger wurden auch beinahe vollständig aus Swarovski ® – Elementen gefertigt. Hier bleibt kein Wunsch offen. Wohl jeder findet aus der Vielzahl der herrlich anzusehenden Schutzengel – Schmuckstücken den passenden Schutzengel für sich heraus.

Aber auch als Geschenk ist so ein wundervoller Seelenfriedensstifter – ein Schutzengel – immer gerne gesehen. Symbolisch gesehen verschenken Sie damit Geborgenheit, Liebe und ständigen Schutz. Was gibt es Schöneres als einen Schutzengel zu verschenken oder geschenkt zu bekommen. Er zeigt dem Beschenkten, dass er ihm alles Glück der Welt wünscht.

Ein Schutzengel hat den göttlichen Auftrag stets für Geborgenheit und Schutz zu sorgen. Der einzigartigen Strahlkraft, die von diesen Glücksbringern ausgeht, kann sich keiner entziehen. Sie geben dem Träger Kraft, Harmonie und Geborgenheit. Es ist ein schönes Gefühl, einen Schutzengel stets bei sich zu haben, der begleitet und vor Bösem bewahrt.

Wer einen Schutzengel geschenkt bekommt, erhält etwas Einzigartiges und Wunderbares, das mit Geld nicht aufzuwiegen ist. Die harmonisierende Wirkkraft verschönert das Leben, gibt Sicherheit und beruhigt wohltuend. Die energetisch aufgeladenen Schutzengel sind gerade für die traurigen und einsamen Menschen ein guter Trost und Seelenfriedenstifter.

Wenn Sie einen Schutzengel verschenken, so sagen Sie demjenigen, dass Sie ihn sehr schätzen und sich mit ihm verbunden fühlen. Dieses Geschenk bedarf keiner langen Reden und Wünsche, damit können Sie alle schönen Worte der Welt in Einem ausdrücken. Ein Schutzengel ist das perfekte Geschenk zur Geburt oder Taufe. Die Eltern werden es mit Sicherheit sehr schätzen.

Aber auch zu einer Hochzeit oder Geburtstag – dem Zauber eines Schutzengels kann sich keiner entziehen. Ein Swarovski ® – Schutzengel wirkt beim Tragen auf das körpereigene Energiesystem und sorgt für Ausgeglichenheit und Harmonie. Wählen Sie aus der Vielzahl der großartigen, bezaubernden Schutzengel mit Swarovski ® Kristallen genau den Engel aus, der Sie sofort berührt.

Die himmlischen Boten bestechen nicht nur durch ihre Schönheit, sondern lassen Sie von innen heraus erstrahlen. Sobald Sie eines der verzaubernden Schmuckstücke tragen werden Sie sich der heilsamen Wirkung bewusst werden. Die glanzvollen Anhänger lassen sich mit den verschiedensten Ketten kombinieren. Es ist faszinierend, wie die Swarovski – Kristalle im Sonnenlicht oder auch Mondschein glitzern und funkeln.

Die liebevoll gestalteten Schmuckstücke werden Ihnen in höchster Goldschmiedekunst geboten. Die Himmelsboten des Universums werden Sie oder den Beschenkten innerlich berühren und Zufriedenheit und Glück bescheren. Lassen Sie den bildschönen Schutzengel auf sich wirken und Ihr Herz wird sich öffnen. Bei der Vielzahl der außergewöhnlich glanzvollen Schmuckstücke bleibt kein Wunsch offen. Aber auch Sonderwünsche werden berücksichtigt und speziell angefertigt. Paare können sogar an einem der Trauringkurse teilnehmen.

Schmuckwerkstatt Trolese & Langen GbR

Hauptstrasse 42

63303 Dreieich

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Engeluniversum

Frau Claudia Trolese

Hauptstraße 42

63303 Dreieich

Deutschland

fon ..: 06103 2022666

web ..: https://engeluniversum.de

email : claudia.trolese@trolese.de

Pressekontakt:

Engeluniversum

Frau Claudia Trolese

Hauptstraße 42

63303 Dreieich

fon ..: 06103 2022666

web ..: https://engeluniversum.de

email : claudia.trolese@trolese.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

FYI Resources und Ecograf wollen Performance von Li-Ionen-Batterien verbessern G999: GSB Konzern und Josip Heit erreichen erneut juristische Erfolge vor internationalen Gerichten