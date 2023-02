Kühltransporte und Tiefkühltransporte nach Georgien, Armenien und Aserbaidschan

Temperaturgeführte Transporte sind für viele Warengruppen unverzichtbar. Bei HUGO Transport & Logistics GmbH stehen Kühltransporte nach Kaukasus zu Verfügung.

Kaukasus als wichtiger Handelspartner der EU

Die Staaten der Kaukasusregion rücken zunehmend in den Fokus deutscher und europäischer Unternehmen. Nicht nur wichtige Rohstoffe kommen von hier, die Länder bilden auch einen lukrativen Absatzmarkt. Eine Herausforderung ist die Logistik von Deutschland nach Georgien, Armenien und Aserbaidschan bzw. in umgekehrter Richtung. Um hier die passenden Lösungen zu bieten, hat sich die Spedition HUGO Transport auf verschiedene Bereiche spezialisiert. Das neuste Angebot sind temperaturgeführte Transporte.

Drei Fahrzeugarten für Kühltransporte und Tiefkühltransporte

Dafür stehen Kunden verschiedene Varianten zur Wahl – passend für diverse Frachtmengen. „Grundsätzlich transportieren wir jede Fracht mit eigenen Fahrzeugen“, erläutert Geschäftsführer Viktor Mähler.

Bis 800 kg kommen Bus-Sprinter für Kühltransporte und Tiefkühltransporte nach Armenien, Georgien und Aserbaidschan zum Einsatz. Die Kapazität entspricht einem Volumen von 4-5 Europaletten. Die Temperatur wird nach Bedarf exakt geregelt. Es sind Transporte bei konstant -20 °C bis +25 °C möglich. Der Vorteil der Bus-Sprinter ist die höhere Geschwindigkeit in Kombination mit der Flexibilität. Dadurch sind Lieferungen besonders schnell am Ziel.

Für größere Frachtaufkommen unterhält die Spedition Kühl- und Tiefkühltransporter. Sie fassen beide bis zu 21,5 Tonnen Ladung auf bis zu 32 Europaletten. Tiefkühltransporte werden bei konstant -20 °C bis +4 °C befördert, Kühltransporte bei -6 °C bis +25 °C. In beiden Fällen, also mit dem Sprinter oder dem Lkw, wird die Fracht als Komplettladung transportiert. Das heißt, das Fahrzeug ist exklusiv für einen Kunden auf der Straße.

Transitzeiten für Kühltransporte in den Kaukasus

Die Kühlkette wird während des gesamten Transports aufrechterhalten – eine entscheidende Voraussetzung für temperaturempfindliche Waren. Zudem plant die Spedition die Zustellung so schnell wie möglich. Von der Abholung an jeder beliebigen Adresse in Deutschland bis zur Auslieferung in Baku, Erevan, Tiflis oder einer anderen Stadt im Zielgebiet vergehen bei Beförderung mit dem Sprinter nur 4-6 Tage. Im Kühl- oder Tiefkühl-Lkw sind es 12-16 Tage bis zur Auslieferung. Genaue Transitzeiten werden im Vorfeld des Transports ermittelt. Viktor Mähler betont, dass seine Spedition pünktliche Lieferungen vertraglich zusagt.

Transit nach Georgien, Armenien und Aserbaidschan über die Türkei

Der Transportweg selbst führt von Deutschland über mehrere Länder. Die Spezialisten der Spedition HUGO Transport haben dafür eine Route über die Türkei ausgearbeitet. Dieser Fahrtweg zeichnet sich durch hohe Sicherheit und zuverlässige Passierbarkeit aus. Die südliche Strecke führt von Deutschland über Österreich, Ungarn, Rumänien, Bulgarien und die Türkei zum Zielgebiet.

Langjährige Expertise für Kühltransporte

Die Leistung für Kühltransporte und Tiefkühltransporte nach Armenien, Georgien und Aserbaidschan ist neu, die Spedition HUGO Transport verfügt jedoch über eine langjährige Erfahrung. Osteuropa, Zentralasien und die EU gehören zu den Schwerpunktregionen. „Unsere Expertise bietet unseren Kunden verschiedene Vorteile“, betont Viktor Mähler. Dazu zählt zum Beispiel die bürokratische Unterstützung. Die mehrsprachigen Mitarbeiter sind gerne behilflich, wenn es darum geht, Dokumente zu erstellen. Auf diese Weise vorbereitet, gelangt die Fracht zügig und reibungslos zum Ziel. Weitere Informationen zum Service und zu den Transportarten für die Kaukasus-Region erteilt die Spedition gerne auf Nachfrage.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

HUGO Transport & Logistics GmbH

Herr Viktor Mähler

Münzstrasse 2

38100 Braunschweig

Deutschland

fon ..: 053118052240

web ..: https://hugo-transport.de

email : mail@hugo-transport.de

Sicher, schnell und zuverlässig: HUGO Transport & Logistics GmbH

Wir bieten internationale Transporte aus ganz Deutschland nach Russland, Osteuropa, Zentralasien, in den Kaukasus und die Mongolei. Komplette Logistiklösungen: Internationale Transporte inklusive Export und Import Zollabwicklung in Ihrem Auftrag. Alle Transportarten für jeden Bedarf, sowohl B2B als auch B2C. Von Kleintransportern bis Großraumtransporter.

So wichtig ist eine internationale Spedition – wer weltweit Waren verschickt, benötigt eine zuverlässige internationale Spedition. Häufig ist es schwierig, den richtigen Anbieter dafür zu finden. Im Folgenden erfahren Sie, was eine gute internationale Spedition ausmacht und welche Kriterien Sie erfüllen sollten.

Wofür internationale Spedition? Sei es der Transport von Gütern zwischen zwei Unternehmen oder die Lieferung von einem Unternehmen zum Endverbraucher: Internationale Speditionen benötigt man immer dann, wenn ein Transport ins Ausland durchgeführt werden muss. Auch für den Import ist eine internationale Spedition wichtig.

Internationale Spedition: Schnell und zuverlässig – vor allem bei einem Transport von Waren ins Ausland gibt es immer wieder Bedenken, dass die Lieferung nicht rechtzeitig ankommt oder es zu Lieferverzögerungen kommt. Daher ist es wichtig, dass eine internationale Spedition schnell und zuverlässig ist. Ein Expressversand sollte daher im Leistungsumfang enthalten sein. Bei Hugo Transport werden Lieferfristen vertraglich vereinbart und streng eingehalten. Mit dieser internationalen Spedition kommt keine Lieferung zu spät. Zudem ist nicht nur der eigentliche Transport wichtig. Auch die Zollabwicklung kostet immer wieder Zeit und Mühe. Daher ist es von Vorteil, wenn internationale Speditionen dies gleich für ihre Kunden übernehmen, um für einen unkomplizierten Transport zu sorgen.

Internationale Speditionen: Welche Transportarten werden abgedeckt? Liefern Speditionen international Waren aus, lässt sich die Art des Transportes in verschiedene Kategorien unterteilen. Es gibt den Lebensmittel-, den Gefahrgut- sowie den Umzugstransport. Darüber hinaus gibt es temperaturgeführte Transporte, PKW-Transporte und viele weitere Gebiete, in denen man eine zuverlässige internationale Spedition benötigt. Wer als Unternehmen verschiedene Arten von Gütern transportieren lassen möchte, sollte daher auf eine internationale Spedition setzen, die im besten Fall alle Bereiche abdeckt. So hat man einen Ansprechpartner für alle Anliegen rund um den Transport. Hugo Transport erledigt als internationale Spedition alle Transporte von Lebensmitteln über Gefahrgut bis hin zu Maschinen – teilweise auch mit Expressversand für besonders schnellen Erhalt der Ware.

Pressekontakt:

HUGO Transport & Logistics GmbH

Herr Viktor Mähler

Münzstrasse 2

38100 Braunschweig

fon ..: 053118052240

email : mail@hugo-transport.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Stellen Sie sich vor, man könnte Elektroschrott in Gießen ganz einfach entsorgen und das kostenfrei Im Pankower Kleingartenwesen ist jetzt ein radikaler Neuanfang unvermeidlich: Inhaltlich und personell.