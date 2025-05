Künstliche Intelligenz analysiert kommunale Budgets: Mehr Transparenz bei öffentlichen Investitionsplänen

KI analysiert Europas Gemeindebudgets: thinkers.ai erkennt Bau- und Investitionspläne Jahre vor Ausschreibungen – ein strategischer Vorteil für Unternehmen im öffentlichen Sektor.

Wien, 21. Mai 2025

Ein in Österreich entwickeltes KI-System analysiert die öffentlich zugänglichen Haushalts- und Investitionspläne von Städten und Gemeinden in Europa. Ziel der Technologie von thinkers.ai ist es, geplante Bau- und Investitionsvorhaben frühzeitig zu erkennen – mitunter Jahre, bevor es zu konkreten Ausschreibungen kommt.

Die künstliche Intelligenz erfasst dabei Informationen aus einer Vielzahl von ausschließlich öffentlichen Quellen, etwa aus vielen Haushaltsplänen, mittelfristigen Finanzplanungen oder Stadtratsprotokollen, und bereitet diese strukturiert auf. So lassen sich Entwicklungen in Bereichen wie Infrastruktur, Bildung, Energie, Verkehr oder Investitionen in IT, Fahrzeuge oder Ausrüstung vorausschauend identifizieren.

Für Unternehmen, die im öffentlichen Sektor tätig sind – etwa aus den Bereichen Bau, Architektur, Planung oder technischer Ausstattung – könnte dies ein strategischer Vorteil sein. „Bisher war es manuell möglich, aber sehr aufwendig, relevante Investitionssignale aus tausenden, seitenlangen kommunalen Dokumenten herauszufiltern“, erklärt Dr. Isabell Claus von thinkers.ai. Die neue Technologie reduziert diesen Rechercheaufwand deutlich und ermöglicht damit eine vorausschauende Planung.

Die Anwendung werfe zugleich ein Schlaglicht auf den Wandel in der Datenverarbeitung im öffentlichen Raum: Während die Informationen grundsätzlich frei zugänglich sind, fehlte es bislang häufig an den Werkzeugen, sie systematisch zu verarbeiten. Die automatisierte Analyse durch KI könnte diesen Zugang nun wesentlich erleichtern – auch für kleinere Unternehmen ohne eigene Rechercheabteilungen.

Ob und in welchem Umfang Kommunen von sich aus auf diese neue Form der Transparenz reagieren werden, bleibt abzuwarten. Klar ist: Die digital verfügbaren Dokumente und der Einsatz intelligenter Analysesysteme verändern die Informationsflüsse zwischen Verwaltung und Wirtschaft und schaffen neue Möglichkeiten für Voraussicht im herstellenden Gewerbe und bei Dienstleistern. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten sind Verbesserungen bei der Planung branchenübergreifend von hohem Wert.

Mit Plan.One haben hat thinkers.ai zudem einen Partner mit jahrelanger Expertise in der Baubranche, welcher die gesammelten Informationen über ein nutzerfreundliches Portal bereitstellt und zusätzliche Services anbietet.

Über thinkers.ai

thinkers.ai ist das europäisches KI-Unternehmen mit dem Fokus auf die Sammlung und hochpräzise Analyse von Webdaten. Die Mission: Informationen sichtbar machen, bevor sie zum Mainstream werden.

Täglich werden große Mengen öffentlich zugänglicher Daten aus unterschiedlichsten digitalen Quellen – von Webseiten über Online-Plattformen bis hin zu amtlichen Verzeichnissen durchsuchbar gemacht. Dabei geht es nicht um Masse, sondern um Relevanz. Durch intelligente Filter, strukturierte Extraktion und kontextbasierte Auswertung werden lose Informationsfragmente in belastbare Entscheidungsgrundlagen verwandelt.

Kunden – aus Branchen wie Bau, Telekommunikation, Beratung oder Finanzdienstleistung – verlassen sich auf die Analysen, um Trends frühzeitig zu erkennen, Marktchancen zu bewerten oder operative Prozesse datenbasiert zu steuern. Transparenz, Sorgfalt und der verantwortungsvolle Umgang mit Daten stehen dabei an erster Stelle.

————————————————————————————————————————–

Kontakt für Rückfragen:

thinkers GmbH

Dr. Isabell Claus

Mobile +43 650 8117999

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

thinkers GmbH

Frau Isabell Claus

c/o INiTS, Maria-Jacobi-Gasse 1

1030 Wien

Österreich

fon ..: 01 9297964

web ..: https://thinkers.ai/

email : office@thinkers.ai

Pressekontakt:

thinkers GmbH

Frau Isabell Claus

c/o INiTS, Maria-Jacobi-Gasse 1

1030 Wien

fon ..: +43 650 8117999

web ..: https://thinkers.ai/

email : office@thinkers.ai

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Knürr GmbH und Barco präsentieren integrierte Leitstellenlösungen auf der Critical Communications World 2025 Tattoostudio Bonn – hochwertige Tätowierung und Körperkunst