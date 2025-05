Tattoostudio Bonn – hochwertige Tätowierung und Körperkunst

Tattoos sind Ausdruck von Persönlichkeit und Stil. Ink Art Design in Bonn bietet maßgeschneiderte Motive, die individuell auf jeden Kunden und jede Kundin abgestimmt werden.

Das Tattoostudio Ink Art Design sticht Kunden und Kundinnen kreative, individuelle Tattoos. Im erstklassig eingerichteten Studio entwerfen erfahrene Artists mit unterschiedlichen Stilrichtungen einzigartige Kunstwerke für jeden Geschmack. Auch Leistungen wie Piercings oder Permanent Make-up können bei Ink Art Design in Anspruch genommen werden.

Breit aufgestelltes Team mit verschiedenen Stilen

Das Studio überzeugt durch seine hochwertige Ausstattung und ein Team von erfahrenen Artists. Jeder Künstler oder jede Künstlerin hat sich auf eine eigene Stilrichtung spezialisiert. Dazu gehören zum Beispiel Stile wie Realistic Black & Grey, Biomechanik, Old School oder Fineline. Auch Leistungen wie Cover-Ups sind möglich. Kunden und Kundinnen können beim Besuch im Studio aus zahlreichen Lookbooks wählen und erhalten eine kostenfreie, unverbindliche Beratung, sodass ihre individuellen Vorstellungen umgesetzt werden.

Umfassender Service für perfekte Ergebnisse

Der Prozess bei Ink Art Design beginnt mit einer umfassenden Beratung. Kunden und Kundinnen können in diesem Zuge ihre persönlichen Wünsche zum Design äußern. Im nächsten Schritt erstellt der Künstler oder Künstlerin ein maßgeschneidertes Design und setzt mögliche Änderungswünsche nach den Vorstellungen der Kundinnen und Kunden um. Danach kommt es dann zur eigentlichen Tätowierung. Sterilität ist dabei besonders wichtig, weshalb die betreffenden Stellen auf der Haut sorgfältig gereinigt werden. Nach der Sitzung versorgt der Künstler oder die Künstlerin das Tattoo mit sterilen Tupfern und einer schützenden, hautberuhigenden Salbe. Neben Tattoos bietet das Studio auch Piercings und Permanent Make-up an.

Eine zufriedene Kundschaft spricht für sich

Über die Social-Media-Kanäle des Studios können sich potenzielle Kunden und Kundinnen über bereits gestochene Tattoos informieren. Die hochwertige Ausstattung, eine faire Preisgestaltung und das erfahrene Team machen Ink Art Design zur idealen Anlaufstelle für Tattoo-Begeisterte in Bonn und Umgebung.

Das Studio befindet sich in der Rochusstraße 190, 53123 in Bonn. Interessierte können für ein unverbindliches Beratungsgespräch dem Studio einen Besuch abstatten und ihre Vorstellungen mit den Künstlern und Künstlerinnen besprechen.

