Künstliche Intelligenz-Fonds „AI Leaders“: Jetzt Chancen zum Einstieg

Künstliche Intelligenz wird unsere Wirtschaft revolutionieren, aber das ist den allermeisten Menschen noch nicht klar. Daher sind die Chancen für Investoren weiterhin sehr groß.

2022 wird als das große Krisenjahr in die Geschichte eingehen. Die negativen politischen und wirtschaftlichen Ereignisse haben sich auch auf die Aktienmärkte ausgewirkt. Kaum ein Unternehmen und kein Index konnte sich den Rückgängen entziehen. Das gilt auch für Technologieunternehmen mit dem Fokus auf Künstliche Intelligenz (KI), deren Aktien zum Teil kräftige Korrekturen erfahren haben.

„Aber die Rückgänge fanden über alle Assetklassen hinweg statt, sodass es keinen Anhaltspunkt dafür gibt, dass die derzeitige Krise einen Stopp der KI-Entwicklung beziehungsweise einen generellen Abschwung bei solchen Titeln bedeutet. Im Gegenteil: Die derzeitige Downside ist sogar ein guter Einstiegszeitpunkt! Die Investments bleiben unumgänglich für ein zukunftsorientiertes Portfolio. Langfristig ist das Umfeld völlig intakt, unsere Unternehmen wachsen kontinuierlich, nur die Aktienkurse haben zuletzt korrigiert“, sagt Christian Hintz. Der Anlageexperte bildet gemeinsam mit Tilmann Speck und Gerd Schäfer das Experten- und Portfoliomanagement-Team des auf Künstliche Intelligenz konzentrierten Aktienfonds „AI Leaders“ (www.ai-leaders.de, ISIN: DE000A2PF0M4; WKN: A2PF0M). Das Team verwaltet ein Portfolio von bis zu 160 Werten von Herstellern und Anbietern von KI-Hardware und von KI-Software, Anwendern von KI-Hard- oder -Software für den eigenen Unternehmenszweck und Dienstleister im Bereich von KI.

Diese positive Sicht auf die Zukunft hat einen einfachen Hintergrund: Aufgrund der weltweiten Bedeutung der Künstlichen Intelligenz steigen die Studien und Diskussionen um und über Gegenwart und Zukunft von KI. Kein Wunder, schaut man auf die Zahlen. Die Bundesnetzagentur geht auf ihrer Seite zum Beispiel von einer Wertschöpfung von 430 Milliarden Euro bis 2030 allein durch die KI aus, die Marktstudie von Allied Market Research von einer globalen Marktgröße für KI-Technologien von 1,5 Billionen Euro bis 2030.

Daher macht uns die temporäre Schwächephase nichts aus, im Gegenteil. Die Korrekturen haben uns geholfen, zuletzt sehr interessante Aktien mit hohen Abschlägen zu erwerben. Davon profitieren unsere Anleger später überdurchschnittlich stark. Wir sind überzeugt: Der richtige Zeitpunkt zum Kauf ist jetzt, denn die Krise von 2022 wird die Entwicklung der Künstlichen Intelligenz nicht beschädigen. Vielmehr werden solche Lösungen zur Bewältigung der weitreichenden Zukunftsherausforderungen wie der Dekarbonisierung dringend gebraucht“, betont Tilmann Speck.

Christian Hintz, Tilmann Speck und Gerd Schäfer plädieren dabei für Ruhe und Gelassenheit. Für sie gilt bei Investments in Künstliche Intelligenz die gleiche Herangehensweise wie bei allen Kapitalmarktaktivitäten: je länger der Anlagehorizont, desto geringer die Gefahr, mit Aktien Verluste zu erleiden. „Langfristig orientierte Anleger müssen bei kurz- und mittelfristigen Kursschwankungen nicht nervös werden. Das gilt auch bei Investments in Künstliche Intelligenz. Daher lohnen sich gezielte Investments in substanzstarke Konzepte. Und selbst wenn es zu einem nochmaligen Abschwung aufgrund negativer politischer und/oder wirtschaftlicher Entwicklungen kommen sollte: Jede Krise geht vorüber, und kluge Aktionäre waren und bleiben langfristig immer auf der Gewinnerseite“, stellt Christian Hintz heraus.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

AI LEADERS

Herr Christian Hintz

Kronprinzstraße 17

70173 Stuttgart

Deutschland

fon ..: +49 (0) 711 63 22 42

web ..: https://ai-leaders.de

email : info@christianhintz.com

Über den Fonds „AI Leaders“

Der „AI Leaders“ (WKN: A2PF0M / ISIN: DE000A2PF0M4) ist ein auf Investments in Künstliche Intelligenz konzentrierter, weltweit anlegender Aktienfonds. Das Managementteam bestehend aus Christian Hintz, Tilmann Speck und Gerd Schäfer verwaltet ein Portfolio von bis zu 160 Werten von Herstellern und Anbietern von KI-Hardware und von KI-Software, Anwendern von KI-Hard- oder -Software für den eigenen Unternehmenszweck und Dienstleister im Bereich von KI. Bis 2030 erwarten Experten für die Künstliche Intelligenz einen Wertschöpfungsbeitrag zum weltweiten Bruttosozialprodukt in Höhe von 1,2 Prozent pro Jahr. Bei den bis zu 160 Portfoliounternehmen des „AI Leaders“ handelt es sich um Gesellschaften mit einer führenden Marktstellung. Das Portfoliomanagement-Team setzt den digitalen Investmentprozess „TOPAS“ des Wertpapierinstituts ELAN Capital-Partners GmbH ein. Dieser wurde für die zeitnahe Steuerung von Portfoliobausteinen konzipiert und balanciert Tag für Tag die Allokation des Portfolios, um den sich jeweils ändernden Marktbedingungen zu entsprechen. Damit können die Faktorprämien von Wachstumswerten eingenommen werden, während die Volatilität auf einem gesamtmarktüblichen Niveau gehalten wird. Weitere Informationen unter https://ai-leaders.de

Pressekontakt:

AI LEADERS

Herr Christian Hintz

Kronprinzstraße 17

70173 Stuttgart

fon ..: +49 (0) 711 63 22 42

web ..: https://ai-leaders.de

email : info@christianhintz.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

KI-Fonds schafft Zugang zu weltweiten Technologie-Marktführern