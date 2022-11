Künstliche Intelligenz – (k)ein Zukunftsmotor für den Mittelstand in DACH!?

Whitepaper von Zukunftsforscher Kai Gondlach zum Thema KI 2030. Verschlafen vor allem Deutschland und Europa die Zukunft – und hier insbesondere der Mittelstand im deutschsprachigen Raum?

Leipzig, 15.11.2022. Wer hat Angst vor künstlicher Intelligenz? Kai Gondlach, Zukunftsforscher, Geschäftsführer von PROFORE Institut für Zukunft und Autor, geht in seinem richtungsweisenden Whitepaper „KI 2022 – und das Ende von ,Made in Germany'“ vielen entscheidenden Fragen nach und gibt klare Antworten.

„Wer nicht in diesem Jahr erste KI-Projekte realisiert, kann schon Unterlagen für das Insolvenzverfahren im nächsten vorbereiten.“ Selten habe es in Bezug auf eine Technologie eine derartige Ansammlung kollektiver Unsicherheit gegeben, das letzte Mal vielleicht bei der Entdeckung der Kernspaltung, so Gondlach. Viele Unternehmen würden das Thema zu Unrecht noch immer in der Science-Fiction-Ecke verorten, während die (globale) Konkurrenz längst Lösungen umsetzt.

Im Whitepaper steht, was vor allem Manager:innen aus dem Mittelstand, die jetzt ins KI-Thema einsteigen, beachten sollten. Eine Checkliste erleichtert zudem die praktische Umsetzung in den Unternehmen. Kai Gondlach hat dabei den Fokus auf die Einführung für Organisationen und das Einsatzpotenzial gelegt und weniger auf die technischen Voraussetzungen. Auszug aus dem Inhalt:

Was ist KI?

Ist KI für den Mittelstand relevant?

Die Chancen und Hemmnisse der KI-Nutzung im Mittelstand

Digitales Entwicklungsland statt „Made in Germany“?

EU-Regulierung statt Tatenlosigkeit

Ein- und Ausblick: KI bis 2030

„KI ist wie Rassismus: Man kann nicht keine Meinung darüber haben“, sagt der Wissenschaftler und ergänzt mit einer zum Einsatz von KI passenden Aufforderung: „Wir alle müssen mehr Zukünfte denken als Vergangenheiten verwalten. Wenn aus dem Konjunktiv meines vagen Ausblicks Gegenwart werden soll, ist keine Zeit mehr zu zögern.“

Kostenfreier Download: https://www.kaigondlach.de/whitepaper/

