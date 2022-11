SEO Texte aus Deutschland

Jeder, der eine Webseite betreibt, steht früher oder später vor der Frage, wie er seine Auffindbarkeit bei Google erhöhen kann – möglichst ohne Ads (bezahlte Werbung) zu schalten.

Schwetzingen. Julia und Alexander Nastasi sind nicht nur ein Ehepaar, das in der badischen Toskana, wie man Schwetzingen auch gerne nennt, zu Hause ist. Sie sind auch Experten für SEO Content und schreiben jeden Tag umfangreiche Texte für ihre Kunden aus der ganzen Welt.

Dabei schreiben sie ihre Texte immer in Deutsch. Der Grund dafür ist ein einfacher: Beide sind deutsche Muttersprachler, Alexander Nastasi ist im Süden geboren und aufgewachsen und Julia Nastasi im Norden. Genauer gesagt in Hannover, dem Epizentrum der hochdeutschen Sprache.

Sie selbst betreiben seit 2000 diverse eigene Webseiten und Projekte und haben viel über Online Marketing gelernt. Sie haben sich auf SEO optimierte Texte nach wdf idf spezialisiert. Dabei arbeiten sie sehr gerne mit einer Profi Software namens SurferSEO, die sowohl bei der Onpage Optimierung als auch bei der Suche nach Keywords und Suchbegriffen hilft. Doch all das ist nichts ohne einen flüssigen Stil und das Wissen über die geforderte Logik von guten SEO Texten.

Was kostet ein SEO Texter?

Da Julia und Alexander Nastasi von Marketing Nastasi als Freelancer arbeiten, stellt sich für die beiden die Frage nicht. Bei uns bestellen Sie die Menge an Text, die Sie benötigen und das bezahlen Sie auch. Wenn Sie uns nicht benötigen, kosten wir nichts. Wenn Sie viele gute SEO Texte benötigen, schreiben wir kurzfristig viele SEO Texte und nur diese zahlen Sie. Keine Krankmeldung, keine Arbeitsausfälle, keine Urlaubsanträge oder gar Lohnerhöhungen. Wir kosten je gelieferten SEO Text.

Wie viel kostet ein SEO Text?

Was kostet denn nun so ein bestellter SEO Text? Nun, das ist wie bei den Autos. Sie können ein Grundmodell wählen oder auch ein Luxus Auto mit sehr viel Zubehör ausstatten. Bei uns buchen Sie über die Plattform Fiverr, das ist eine Freelancer Plattform. Dort stehen auch die aktuellen Preise für SEO Texte. Zu unseren Angeboten für SEO Text kommen Sie hier: https://fiverr.com/nastel

Wie sieht ein guter SEO Text aus und wie erstelle ich einen guten SEO Text?

Eine Schritt für Schritt Anleitung für SEO Content: Das Einfachste ist – fragen Sie sich, welches Problem löst Ihr Produkt, Ihre Dienstleistung? Suchen Sie dann bei Google danach. Hier ist die Auto Vervollständigung der Suchmaschine eine gute Hilfe, um zu sehen, nach was die User denn suchen. Schreiben Sie einen Text aus Sicht des Problemlösers. Gehen Sie nicht zu sehr ins Detail, sondern machen Sie klar, dass Sie das Problem lösen können. Kein Mensch interessiert sich dafür, welche Maschine Sie einsetzen werden, aber dass Sie garantiert das Problem lösen, das muss klar werden. Bekommen Sie Ihre eigenen guten SEO Texte nicht geschrieben? Dann beauftragen Sie einfach uns.

Wie sieht ein SEO-Text aus?

Laut wdf idf ist es für SEO Texte wichtig, dass der Inhalt strukturiert ist. Es sollten keine langen Schachtelsätze mit Verweis auf noch kryptischere Quellen sein. Und der Text sollte eine Relevanz im Bezug auf das Thema, also die Suchbegriffe haben. Hier ist wieder die Regel zu nennen, dass es sehr wichtig ist, regelmäßig, also mindestens alle 4 Wochen Online Content Marketing Texte zu veröffentlichen und damit die Relevanz Ihres SEO Textes zu untermauern und auszubauen.

Was macht ein SEO Texter?

Er findet heraus, was die Sucher bei Google eingeben, um dann in den SEO Texten Lösungen zu bieten, die von den Lesern als Mehrwert angenommen werden können. Beispielsweise bei einer Verstopfung eines Waschbeckens könnte ein SEO Texte schreiben darin bestehen, dass zuerst einige Lösungen aufgeführt werden, wie der Nutzer selbst das Problem in den Griff bekommen kann. Sollte der Leser nun merken, dass keine dieser Lösungen bei ihm funktioniert, kann er den Verfasser des SEO Textes kontaktieren, der dann genau das Problem für ihn lösen wird. Aber damit Sie gefunden werden, müssen Sie eben erst SEO Texte schreiben.

Was ist mit SEO gemeint?

SEO Texte sollen Google helfen, die Probleme der Suchenden zu lösen, daher ist es so, dass, um einen guten SEO Text schreiben zu können, erst einmal ein Verständnis für die Frage „Was ist das Problem?“ da sein muss. Das ist ein Grund Baustein zum Content Marketing, denn SEO Texte sind weit mehr als nur eine Aneinanderreihung von Keywords für die Suchmaschinen. Mit solchen Texten wird man heute keine Leser innen und keinen User mehr abholen. Suchmaschinen belohnen von SEO Textern geschriebenen Content mit höheren Rankings und damit mit mehr Besuchern.

Was ist ein SEO-Text?

Ein Online Content, der dem User hilft, zu den von ihm verwendeten Keywords passenden Text und hilfreiche Anleitungen und Lösungen zu finden. Dabei muss ein solcher Text nicht zwangsläufig die einzige Lösung eines Themas sein, aber er sollte dem Nutzer helfen. Die Qualität und der Sprachgebrauch werden dabei von Google genauso bewertet wie der Aufbau und die Strukturierung. Focus Keywords sind für die Optimierung und damit für Ihr Unternehmen wichtig. Aber Top Rankings erzielen Sie heute nicht mit einer einmal erstellten Webseite, die nie wieder mit neuem Inhalt gefüllt wird. Auch Keyword Stuffing funktioniert heute nicht mehr, da die Google Algorithmen das auch beachten.

Einen guten deutschen SEO Texter finden

Wir sind da, wenn Sie Suchmaschinenoptimierung für Ihre Kategorie benötigen. Wir schreiben Ihre deutsche Website über Ihre Produkte unter Verwendung der passenden Fokus Keywords. Dabei behalten wir den Nutzer und viele Faktoren im Auge. Sie brauchen keine Online Marketing Agentur, deren Prachtbau und Firmenfahrzeuge Sie finanzieren. Sie brauchen guten Long Tail Keywords. Keyword Recherche, Wörter, die passend, die zu Ihrem Thema und der Suchintention der Produkte passen. Wir schreiben für Sie als Freelancer die Texte, die Sie wirklich brauchen, um Ihre Website bei Google mit der richtigen Keyworddichte in eine bessere Position zu bringen.

Fragen Sie uns einfach noch heute an. Wir liefern schnell und zuverlässig. Anfragen für deutsche SEO Texte über unsere Webseite https://www.Marketing-Nastasi.de oder über das Freelancer Portal : https://fiverr.com/Nastel

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Marketing Nastasi GbR

Herr Alexander Nastasi

Keplerstraße 1-3

68723 Schwetzingen

Deutschland

fon ..: 06202/9453085

web ..: http://www.Marketing-Nastasi.de

email : info@marketing-nastasi.de

Diese Pressemeldung darf ohne Kosten frei verwendet werden. Bitte senden Sie uns einen Referenzlink zu.

Pressekontakt:

Marketing Nastasi

Herr Alexander Nastasi

Keplerstraße 1-3

68723 Schwetzingen

fon ..: 06202/9453085

web ..: http://www.Marketing-Nastasi.de

email : info@marketing-nastasi.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Herausforderungen bei der Zusammenarbeit mit Menschen aus anderen Kulturen.