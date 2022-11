Wie schreibe ich gute SEO Texte?

Schwetzingen. SEO Texte vom Profi schreiben lassen – damit aus Webseitenbesuchern Kunden werden.

Marketing Nastasi GbR – das sind Julia und Alexander Nastasi aus Schwetzingen.

Sicher haben Sie vom Jugendwort des Jahres gelesen und wenn Sie dann auch erstmal zu Google gehen mussten und geschaut haben, was „Smash“ zu bedeuten hat, sind Sie schon beim Webseiten Texter. Genau das ist nämlich SEO: SEO bringt die passenden Keywörter und die passende Sprache, das richtige Wording zum Webseitenbesucher. Stellen Sie sich vor, Sie möchten Hörgeräte an die Zielgruppe 50 Plus verkaufen. Oder Sie möchten eine neue App an 16-Jährige verkaufen. Glauben Sie, dass diese beiden Personengruppen mit den selben Worten in den Suchmaschinen suchen werden? Noch eindrucksvoller wird das Beispiel, wenn Sie die Aufmerksamkeit der Zielgruppe behalten wollen. Sie sehen, Website Texte sind eine eigene Art von Texten. Sie sollen Ihre Firma, Ihr Produkt bei Google weit nach vorne bringen und wenn der gewünschte, umworbene Website Besucher auf Ihr Thema und Ihren Content aufmerksam wurde, soll der User idealerweise etwas tun. Einen CTA (Call to Action) soll er ausführen – Sie anrufen, seine Email Adresse hinterlassen oder im bestmöglichen Fall kaufen. Ihr Produkt, Ihre Dienstleistung.

Content Marketing aus Schwetzingen

Wir schreiben als Ehepaar, als Mann und Frau, SEO Text. Beim Texte schreiben setzen wir nicht nur auf das männliche und weibliche Geschlecht, denn jede Zielgruppe und jeder Leser ist anders – denken Sie an das Hörgerät oder die App. Wir setzen immer auf das 4 Augen und 4 Ohren Prinzip. Ob Julia Nastasi einen Website Text schreibt oder ob Alexander Nastasi ihn schreibt, am Ende wird er immer vorgelesen und gemeinsam nochmal bearbeitet. So sichern wir beim Texte schreiben eine Keyword Optimierung, die andere nie erreichen. Unsere Vertrauenswürdigkeit zeigen wir mit hunderten positiven Rezensionen bei Fiverr. Wir liefern unsere Texte über diese Freelancer Plattform aus Israel aus – warum? Wir möchten, genau wie unsere Kunden, Sicherheit bei den Prozessen und der Bezahlung. Die Abwicklung über eine solche Plattform bietet uns beides. Sie erhalten nach einer Webseite Text Buchung eine Checkliste mit den Dingen, die wir benötigen. Und dann läuft ein Countdown, wann wir den Text zu liefern haben. Das ist eine hohe Präzision für Sie und für uns. Nach 3 erfolgreich abgewickelten Aufträgen, wenn alles in Ordnung war, arbeiten wir auch direkt mit unseren Stammkunden zusammen.

Mit unserem Expertenwissen in die Suchergebnisse Ihrer Zielgruppe bei Google.

Eine Webseite und ein Blog benötigen vor allen Dingen eines – zielgruppengerechte Inhalte, die den User im Internet zu einem Ziel führen. Mit SEO Texten und Inhalten von uns kommen Sie nicht nur in den Suchmaschinen wie Google weit nach vorne. Sie sprechen auch die Menschen an, um ihnen bei ihrem Problem zu helfen. Und das alles mit Texten made in Germany – Content, der Informationen und die passende Anleitung zur Verfügung stellt, Suchbegriffe berücksichtigt (und findet) und den Leser zu einem definierten Ziel begleitet.

Google und Content Marketing – das sind zwei Dinge, die direkt zusammen gehören und wenn Sie mit Ihrer Website und Ihren passenden Keywords Aufmerksamkeit erregen wollen, dann benötigen Sie gute Website Texte. Aber bitte denken Sie nicht, dass eine einmal erstellte und optimierte Webseite für immer bei Google weit vorne angezeigt wird. Das Gegenteil ist der Fall: Eines der Kriterien von Google ist, wie aktuell der Content ist. Ist es eine einmal erstellte und nie wieder aktualisierte Seite zu einem beliebigen Thema, dann wird Google den Content sehr schnell nach sehr weit hinten verbannen. Und damit werden Sie sehr wenige organische Webseitenbesucher haben. Nicht umsonst heißt es ja: Wer nicht auf den ersten drei Suchseiten von Google zu finden ist, der ist nicht existent. Natürlich können Sie mit Tricks Ihre Aussagen kurzfristig pushen. Dauerhaft werden Sie aber guten SEO Text benötigen und davon viel und regelmäßig. Bei wenig Wettbewerb genügen 500 Worte Content im Monat. Bei mittlerer Konkurrenz, also anderen, die um das SEO für diesen Begriff buhlen, benötigen Sie circa. 1000 Worte als Beitrag mit Informationen im Monat und bei sehr starker Umwerbung des Fokus Keywords können wir sagen, dass sogar zwei Texte die Woche auf der Seite guten Gewissens Sinn machen, um den Inhalt der Homepage auf die vorderen Google Seiten zu schreiben.

SEO Texte auch im Content Abo – regelmäßig

Machen Sie sich keine Gedanken mehr um den Text auf Ihrer Website, das übernehmen wir. Wenn Sie möchten, auch gerne komplett: Wir erstellen Text, suchen die aktuellen Keywords zu Ihrem Thema, um mit Content Marketing aus einem Leser einen mit Qualität gewonnenen Interessenten zu machen. Es sind viele Faktoren wichtig, um eine Suchintention der Suchmaschine im Online Marketing richtig zu bewerten. Wir kennen sie und liefern fristgerecht zuverlässig professionelle Website Texte ab. Auch das Verfassen von Pressemitteilungen, das SEO optimierte Vorschlagen von einem Inhaltsverzeichnis ist bei uns möglich. Wir liefern mehr als nur Content. Wir liefern einen echten Mehrwert zu Ihrem Thema in Form von Text, der den Leser anspricht und Google überzeugt.

Content Marketing ist mehr, als etwas Text auf eine Webseite stellen.

Es geht bei dem Text, den wir für unsere Kunden schreiben, darum, Menschen zu begeistern. Um das zu erreichen, muss man sie erst einmal auf die Webseite bringen. Dazu gibt es zwei Wege: Den der bezahlten Werbung (Ad Schaltung), der je Klick Geld kostet und sobald ich ihn abschalte, keinen Menschen mehr auf Ihr Angebot bringt. Daneben gibt es den organischen Weg, durch die Positionierung von hochwertigem Text mit W Fragen, professionellem SEO und Bilder, die die wichtigste Botschaft auf den Punkt bringen. Für Ihre Produkte und Ihre Zielgruppe ist der Weg des organisches SEO Textes der aufwändigere, aber auch der, der sich noch nach Tagen, Wochen und Monaten lohnt. Wir haben Texte für unsere Kundschaft geschrieben, die verkaufen jeden Tag und das vom ersten Tag an. Der Kunde hat für diesen Text aber nur einmal Geld ausgegeben.

Wir würden uns sehr freuen, wenn wir als kleiner Betrieb aus Schwetzingen, als Ehepaar, für Sie SEO Texte schreiben dürfen. Nehmen Sie noch heute Kontakt mit uns auf.

https://www.Marketing-Nastasi.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Marketing Nastasi Gbr

Herr Alexander Nastasi

Keplerstraße 1-3

68723 Schwetzingen

Deutschland

fon ..: 06202/9453085

web ..: http://www.Marketing-Nastasi.de

email : info@marketing-nastasi.de

Diese Pressemitteilung darf kostenfrei verwendet und verbreitet werden. Wir bitten um einen Referenzlink an die im Impressum genannte Kontaktanschrift.

Pressekontakt:

Marketing Nastasi Gbr

Herr Alexander Nastasi

Keplerstraße 1-3

68723 Schwetzingen

fon ..: 06202/9453085

web ..: http://www.Marketing-Nastasi.de

email : info@marketing-nastasi.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

getaweb gewinnt den Deutschen Agenturpreis 2022