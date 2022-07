WhatImean ist da! 30 Jahre fehlerfreie Texte mit Stil, jetzt für alle.

Jetzt profitieren auch Privatpersonen von der Congree-Technologie für bessere Texte.

Karlsruhe, 20.7.2022: Schön, wenn es im Internet viele Programme zur Prüfung der Rechtschreibung gibt. Weniger schön, wenn diese viele Fehler nicht finden, weil die linguistische Intelligenz nicht gut genug ist. Gäbe es doch nur ein Tool, das eine höhere Trefferquote hat und zudem auch Stil und Tonalität prüft.

Die gute Nachricht: Das gibt’s, WhatImean ist da!

Das intelligente Regelwerk und die Algorithmen in WhatImean werden seit über 30 Jahren von Sprachwissenschaftler*innen weiterentwickelt und sind bei hunderten Unternehmen im Einsatz.

Mit WhatImean wurde nun eine auf die Bedürfnisse von privaten Nutzer*innen und kleineren Unternehmen angepasste Version entwickelt. Diese Version kann jetzt kostenlos genutzt werden: www.WhatImean.com

Neben der Rechtschreib- und Grammatikprüfung können verschiedene Schreibvorgaben wie „freundlich“, „verständlich“ oder „auf den Punkt“ ausgewählt werden.

WhatImean kann auch gendern und unterstützt bei inklusiver Kommunikation. Zudem bietet die Software in vielen Fällen konkrete Korrekturvorschläge an. So unterstützt WhatImean das Schreiben von fehlerfreien und besonders wirkungsstarken Texten.

„Respektvolle Kommunikation ist uns eine echte Herzensangelegenheit.“ sagt Stefan Kreckwitz, CEO der Congree Language Technologies GmbH. „Deshalb haben wir große Anstrengungen unternommen, um bei der Prüfung auch auf die richtige Wortwahl hinzuweisen. WhatImean prüft beispielsweise auch, ob unangemessene Anspielungen auf Alter, ethnische Herkunft oder Religion etc. im Text zu erkennen sind“.

Zudem macht WhatImean auf problembehaftete Formulierungen aufmerksam und gibt Hilfestellung beim Schreiben respektvoller Texte.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

WhatImean, eine Marke der Congree Language Technologies GmbH

Herr Thorsten Staab

Tullastraße 62

76131 Karlsruhe

Deutschland

fon ..: 0049 151 193 44702

web ..: http://www.whatimean.com

email : marketing@congree.com

Als Softwarehersteller im Bereich Content-Optimierung liefert die Congree Language Technologies GmbH die führenden Technologien zur Formulierung konsistenter Texte unter Berücksichtigung definierter Stilregeln und einheitlicher Terminologie. Im Fokus der Entwicklung steht immer der Anwender und damit die ganz konkrete Arbeitsweise aller Autor*innen im Unternehmen. Zu unseren Kunden zählen führende mittelständische Unternehmen und globale Konzerne. Einen Auszug unserer Kundenliste finden Sie auf den Startseiten von

www.congree.com

und

www.whatimean.com.



Pressekontakt:

Congree Language Technologies GmbH

Herr Thorsten Staab

Tullastraße 62

76131 Karlsruhe

fon ..: 0049 151 193 44702

web ..: http://www.whatimean.com

email : marketing@congree.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Professionelle Entrümpelung in Stuttgart