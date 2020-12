US Media LTD: Unsere Experten-Tipps für erfolgreiche SEO-Texte

Ihre Website ist mit den Suchmaschinen kaum zu finden und sie wissen nicht weshalb? Grund dafür könnten nicht suchmaschinenoptimierte Texte sein. Erfahren sie hier, mit den Tipps der US Media LTD, wie sie Ihre Texte zu SEO-Texten machen und Ihre Website ein besseres Ranking erhält.

SEO – was verbirgt sich dahinter?

Die Abkürzung SEO kommt aus dem englischen und bedeutet "Search Engine Optimization". Gemeint sind alle Maßnahmen um eine bessere Platzierung auf den Suchergebnisseiten von Suchmaschinen zu erreichen. Unstrittig ist der betriebswirtschaftliche Nutzen von Top-Rankings bei relevanten Suchmaschinen.

Um seine Suchergebnisse permanent zu verbessern, führt Google immer öfter Updates durch. Weshalb SEO komplexer wird und sich im ständigen Wandel befindet. Mit US Media LTD bleiben sie kontinuierlich auf dem neusten Stand.

Guter Content und Mehrwert wird für Google & Co. immer wichtiger. Da Suchmaschinen hauptsächlich textorientiert arbeiten, sind suchmaschinenoptimierte Texte von hoher Bedeutung.

Machen Sie Ihre Texte fit für die Suchmaschinen

Es stellt sich die Frage, welcher Content die besten Rankings bei Google erzielt und mit welchen Optimierungen ihr bestehender Content vorangetrieben werden kann. US Media LTD ist Ihnen dabei gerne behilflich.

Wenn es um Verbesserungen ihrer eigenen Website geht, spricht man von OnPage-Optimierungen. Sie betreffen den Text, die Struktur und den Programmiercode ihrer Seite. Der erste Schritt um Texte für Google zu optimieren, ist die Auswahl geeigneter Keywords. Nur mit den passenden und richtig platzierten Keywords können sie unter den Top-Suchtreffern landen.

Beschränken sie sich dabei auf ein Haupt-Keyword pro Text bzw. Internetseite. Ist ein Webtext auf nur ein Suchwort bzw. Suchwortkombination optimiert, kann Google dieses Suchwort einer Internetseite eindeutig zuordnen, was zu einem besseren Ranking führt. Lassen sie dieses Keyword einige Male in ihrem Text vorkommen, erhalten sie die Aufmerksamkeit der Suchmaschinen. Dennoch muss der Text natürlich klingen.

Mit Zwischenüberschriften den Ranking-Erfolg erhöhen

Durch Zwischenüberschriften werden Inhalte strukturiert und für Leser übersichtlicher. So erhöhen sie den Nutzen für die Leser, was Suchmaschinen mit besseren Rankings belohnen. Hier haben sie auch die Möglichkeit ihr Keyword ab und zu einzusetzen.

Im Titel sollte ihr Keyword ganz vorne platziert sein. Dadurch wissen die Suchmaschine und potenzielle Leser sofort um was es geht.

Entscheidend für die Suchmaschinen ist aktueller, gut strukturierter Content. Nur durch Inhalte, die einen Mehrwert liefern erhöhen sie die Verweildauer der Leser auf ihrer Website. Diese ist das essenzielle Indiz für die Suchmaschine, dass Ihre Inhalte relevant und deshalb ein gutes Ranking verdient haben. Wenn auch sie ihr Ranking verbessern wollen, kontaktieren sie US Media LTD für weitere Informationen.

